Zomers vakantiegevoel in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in Noord

Tijdens de zomer is het rustiger in Amsterdam – hét moment om in de stad vakantie te vieren. Het Parool tipt de beste en voordeligste relaxplekken per stadsdeel. Deze keer: op naar de NDSM-pier voor de mooiste zonsondergang en het Schellingwouderpark in Noord.

1. De zwemplek: Het Twiske

Maar liefst tien zwemplekken telt natuurgebied Het Twiske ten noorden van Amsterdam. Prima te doen met de fiets, zeker voor mensen uit Noord. Een keer iets anders? Je kunt ook plonzen vanaf de steigers in Durgerdam.

2. Voeten in het zand, goede film voor je neus

Restaurant Pllek heeft zijn buitenbioscoop geopend. Hier kun je elke dinsdag op het strandje van Pllek, met uitzicht op de stad, een goede film kijken zoals Aftersun, Moonrise Kingdom en The Science of Sleep. Op de dag zelf wordt er via Facebook, Instagram en de website van Pllek rond 12.00 uur bekend gemaakt of het weer goed genoeg is voor een filmavond. Wil je gaan? Reserveren is niet mogelijk. Wel kun je op de avond zelf anderhalf uur voor aanvang een koptelefoon ophalen voor 9 euro. Dit is meteen je toegangskaartje. Pllek zorgt voor voldoende stoelen, zitzakken en dekentjes.

T.T. Neveritaweg 59

3. Lekker fotogeniek uitzicht

Gezien vanaf het puntje van de NDSM-pier gaat de zon onder achter een jong stukje skyline: die van de Houthavens en de Pontsteiger. Er staan bankjes, maar voor het ultieme vakantiegevoel bungel je met je benen over de rand van de kade.

NDSM-pier

4. Zomer op een hoorntje

Het geheim achter het succes van ijssalon IJskoud de Beste? Het steeds veranderende assortiment in combinatie met de warme en onveranderde gastvrijheid van Desmond, Marijke en Joop. De prijzen zijn meer dan schappelijk, en bovenal: het ijs van ijsmeester Desmond is verslavend lekker.

Meeuwenlaan 331

5. Gratis tuinconcerten in de Tolhuistuin

Elke zondag, vanaf 15.00 uur, organiseert Lele Studios de zogenoemde Sunday Sessions in de tuin van de Tolhuistuin. Nieuw talent uit de omgeving kan zich laten zien aan het publiek, dat gratis mag komen luisteren. De optredens zijn onderdeel van het talentontwikkelingstraject van Lele. Strijk neer in de heerlijke tuin en neem je eigen eten en drinken mee, of haal iets lekkers bij de bar.

IJpromenade 2

6. Leg je kleedje hier maar neer

Het Noorderpark is een fijne plek om je kleedje te spreiden, maar ben je op zoek naar wat meer rust en bijzondere vogels, dan moet je in het Vliegenbos zijn. Alleen de paden aan de buitenzijde van dit park zijn toegankelijk voor fietsers, wat betekent dat je in het hart van het park rustig kunt genieten van een picknick.

Vliegenbos

7. Bijzonder terras aan het water

Van de mensen achter Café de Ceuvel is er ook Contrast, een 74 meter lang, door midden gezaagd schip dat werd omgetoverd tot restaurant en kunstgalerie ineen. Achter de kachel staat chef Iñaki Bolumburu, afkomstig uit Baskenland, die kookte bij sterrenrestaurants over de hele wereld. Bij Contrast eet je een hoofdzakelijk vegetarisch achtgangenmenu, met hier en daar invloeden uit de zee. Elke drie maanden verandert het menu. Aan de voorkant van het dobberende etablissement vind je een terras met weids uitzicht over het IJ.

Ms. van Riemsdijkweg 306

8. NDSM Wunderkammers

Op de NDSM-werf vind je in een van de loodsen NDSM Fuse. Onder de naam NDSM XPO presenteert deze organisatie gratis exposities. De expositieruimte is open van donderdag tot en met zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. Maar er is meer: vijf voormalige zeecontainers zijn omgebouwd tot vitrines. Deze Wunderkammers kun je dagelijks bekijken tussen 8.00 en 18.00 uur.

NDSM-Plein 29

9. Fietsen door Landelijk Noord

Amsterdam-Noord is qua oppervlakte het grootste stadsdeel van Amsterdam en biedt ruime mogelijkheden om te fietsen door het groen. Het landelijke deel van Noord met idyllische plaatsjes als Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp en Holysloot is een prachtige omgeving om te fietsen of wandelen.

10. Rondje met de IJ-Buurtveer

Het grote vakantiegevoel: een boottochtje maken. Wijk eens af van je vaste pontroute en pak deze zomer het IJ-Buurtveer, dat elke zondag een rondje over het IJ maakt. Stap om 11.00 uur in de historische boot en vaar vanaf het Centraal Station (opstappen bij steiger 14) naar de Javakade, Nieuwendam, Durgerdam en rond 14.30 uur ben je weer terug. Een kaartje (15 euro per persoon voor volwassenen, 10 euro met Stadspas, kinderen tot 17 jaar 8,50 euro en kinderen tot 4 jaar gratis) kun je alleen aan boord kopen en – ook dat is vakantie – het is niet mogelijk om te reserveren.

Nicky van Castricum. Beeld Hannah Bults

‘Als het schemert zie je de vleermuizen over het water scheren’ Bewonerstip: Nicky van Castricum (36) van de Vlindertuin woont in Tuindorp Oostzaan en tipt volkstuin Rust en Vreugde en het Schellingwouderpark. “De beste groene plekjes, waar Noord vol mee zit, die moeten natuurlijk met rust gelaten worden voor de vogels en andere dieren. Dus die verklap ik niet. Wat ik wél verklap zijn de volkstuintjes in Noord. Deze plekken verbinden het stadsdeel door de prachtige natuur, een geweldige biodiversiteit en leuke mensen. Rust en Vreugd is een openbare volkstuin, op een hele mooie plek. Het lijkt echt niet alsof je in Amsterdam bent. Je kan hier rondwandelen, picknicken en er zijn genoeg bankjes. Het ligt dicht bij het Waterland waardoor het zorgt voor veel verschillende insecten en watervleermuizen. Rond schemering zie je die vleermuizen over het water scheren. Er wordt veel liefde in de tuin gestoken, het groen groeit weelderig en er zijn óveral bloemen. Ik vind dit een goede manier om te laten zien hoe we de stad ook groen kunnen maken, zonder het zo netjes en aangeharkt te maken. Natuur kan namelijk overal zijn. Na de volkstuin kan je bijvoorbeeld doorwandelen naar het Schellingwouderpark, via de Oranjesluis. Ook kan je hier met het pontje naartoe gaan, om het prachtige uitzicht op de stad te zien.”

Paterslaan 10