Zomers vakantiegevoel in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in Nieuw-West

1. Gooi ’m daar maar in

Wist je dat er in het Sloterpark een gratis 18-holes baan is aangelegd voor frisbeefanaten? Het doel is om met zo min mogelijk worpen een frisbee in de polehole, een metalen mand met kettingen, te krijgen. Het parcours door het park kent verschillende afstanden, obstakels en verplichte onderdelen. De eerste hole is vlak bij de parkeerplaats van het Sloterparkbad, en daar vind je ook gelijk een kaart met alle holes.



2. Gestapeld ijs op een hoorntje

Bij Lawa, van de mensen achter Serifoglu Café met die belachelijk lekkere baklava, koop je echt Turks ijs: in plakjes op het hoorntje gestapeld, met een taaie, rekbare consistentie. Die wordt bereikt door twee speciale ingrediënten: geitenmelk en salep, een poeder gemaakt van een orchideewortel. De geitenmelk geeft het ijs z’n romige smaak, de salep structuur.

Slotermeerlaan 117A, lawacafe.nl

3. Spot hooglanders vanaf de hoge uitkijktoren

Tussen het Westelijk Havengebied en Halfweg ligt een natuurpareltje verscholen: het Geuzenbos. Dit ruim zeventig hectare grote stuk stadsnatuur is het domein van grote viervoeters zoals Schotse hooglanders en konikpaarden. Maar door de verscheidenheid aan natuur (het Geuzenbos heeft zowel moeras, bos en grasland als zandvlaktes) voelen ook vossen, hazen en vele soorten planten zich hier thuis.

Als je mazzel hebt loop je de Geuzenbosbewoners zo tegen het lijf, maar wil je je kansen om ze te zien vergroten, maak dan gebruik van de uitkijktoren. De vijftien meter hoge stalen ronde trap biedt je het beste uitzicht over het hele gebied.

4. Pluk je eigen bos

In Frankrijk pluk je druiven, in Engeland aardbeien en in Nieuw-West bloemen. Bij Lokale Bloemetjes pak je bij het selfservice bloemenstation een schaar en een vaas, die je met een laagje water vult. Vervolgens pluk je in de pluktuin zelf een vrolijk boeket bij elkaar. Als je klaar bent, retourneer je de vaas en schaar in datzelfde bloemenstation en reken je je versgeplukte bos bloemen af (€18,50).

Nico Broekhuysenweg 22, lokalebloemetjes.nl

5. Mooiste zonsondergang

Aan de Sloterplas natuurlijk. Het lijkt wel alsof de hele plas oplicht zodra de zon in de plas zakt. Als de zon weg is zie je, vooral aan de oostoever, vleermuizen over de plas scheren.

6. Italiaanse filmklassiekers in de tuin van De Vlugt

In Broedplaats De Vlugt opende bijna een jaar geleden Cinema De Vlugt, een zeer welkome bioscoop in Nieuw-West. Deze zomer vertonen ze films in de buitenlucht. Onder de naam ‘Cinema De Vlugt goes Sophia Loren en Marcello Mastroianni’ draaien er drie Italiaanse klassiekers met dit acteursduo in de hoofdrol. De eerste film is Ieri, oggi, domani (Engels ondertiteld), te zien op donderdag 31 augustus.

Burgemeester de Vlugtlaan 125

7. Streetart in (Nieuw-)West

Een keer een ander ommetje? Loop eens langs de Muren van West, een wandeling langs de acht mooiste muurschilderingen in West en Nieuw-West, geïnspireerd op verhalen van bewoners. Zoals de verzameling poezen van Ria, die terugkomt in de muurschildering in de De Rijpstraat; in datzelfde werk wordt met een vos de overleden man van Guido geëerd. Die verhalen, en meer, hoor je in de gratis audiotour door kunstenaars en bewoners.

8. Vaar mee met Natureluur

Natuurspeeltuin Natureluur organiseert de hele zomer vaarexcursies in het Sloterpark. Tijdens deze tochtjes leer je de plas en de dieren van de plas nóg beter kennen. Je hoort de verhalen over de beroemde Sloterplaspelikaan, de lepelaars en de roodwangschildpad. Maar ook de ijsvogel komt voorbij. De tochtjes zijn leuk voor jong en oud en zwemvesten zijn altijd aanwezig.

Een ticket kost €5 per persoon, Stadspassers hoeven niets te betalen. Wel is het slim om je op tijd in te schrijven via de website van Natureluur.

9. Reis de wereld rond met de kunst van Galerie Intussen

Bij de culturele broedplaats De 1800 Roeden kun je sinds kort gratis kunst kijken bij Galerie Intussen. Elke twee maanden worden hier kunstwerken getoond van internationale kunstenaars, telkens uit een ander werelddeel. Als eerste wordt Zuid-Amerika aangedaan. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Joris van Den Berghweg 101-113

10. Lekker lokaal

Bezoek eens bierbrouwerij De 7 Deugden. Deze supersympathieke brouwer zit recht tegenover de Molen van Sloten en is elke vrijdag en zaterdag open voor publiek. Een rondleiding is al leuk (€5), maar nog leuker met proeverij (drie bieren voor €10 of zes bieren voor €15 per persoon). Reserveren wordt aangeraden.

‘Bijna alle activiteiten zijn gratis voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar’

Bewonerstip: Imane Valk (15) is Kinderrechten Ambassadeur bij Stichting Studiezalen en topsporter, ze woont in Osdorp De Aker. Ze tipt het jeugdprogramma bij Zomer in Nieuw-West.

Karateka Imane Valk: 'Zomer in Nieuw-West is bedoeld om kinderen die niet op vakantie kunnen of gaan, toch een leuke zomer te bezorgen.' Beeld Hannah Bults

“Er zijn in Amsterdam gelukkig heel veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Zo ook deze zomer. Een daarvan is het jeugdprogramma bij Zomer in Nieuw-West, met activiteiten bij onder andere het Talentenhuis en Plein ’40-’45. Ze organiseren veel activiteiten op het gebied van kunst, sport, theater, muziek, techniek en nog veel meer. Dit doen ze om de kinderen die niet op vakantie kunnen of gaan, toch een leuke en leerzame zomer te bezorgen. Zo kunnen kinderen hun horizon verbreden en mooie herinneringen maken.”

“Bijna alle activiteiten zijn gratis voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Er zijn onder andere gratis karatelessen voor kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd tot en met 1 september. Op de dagen zijn er vaak twee activiteiten. Zoals karate en een knutselworkshop, met een pauze tussendoor.”

“Zelf begeleid ik ook al drie jaar lessen samen met Lynn Snel en het is heel cool om te zien dat elk jaar veel kinderen terugkomen. Karate is denk ik heel belangrijk voor kinderen. Er zit namelijk heel veel achter die trap of stoot. Je leert vaardigheden die handig zijn voor alles in het alledaagse leven. Zoals discipline, motivatie, respect – dat leer je allemaal tijdens dit zomerprogramma. Via de website moet je je wel altijd even aanmelden voor de lessen.”

Maurice Gispen