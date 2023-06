Zomer op een hoorntje: 11 x verrukkelijk ijs in Amsterdam

Voor fantastisch ijs hoef je heus niet naar Italië. Sterker nog: bij deze ijssalons in Amsterdam is het zo belachelijk lekker dat je het bakje er bijna bij op zou eten.

1. Van der Linde

Ingewikkeld wordt het in het leven vanzelf. Behalve bij Van der Linde, waar ze maar één smaak ijs verkopen: vanille-slagroom. Die hapt weg als een romige, zoete droom.

Nieuwendijk 183 (Centrum)

2. Van Soest

Waanzinnig ijs in klassieke Italiaanse stijl, zoals bijvoorbeeld zacht vijgenijs met kleine stukjes vijg en stracciatella met daarin grove stukken ambachtelijke Van Soest-chocolade.

Frederiksplein 1a (Centrum)

3. Massimo Gelato

Dat Amsterdammers dol zijn op Massimo is geen geheim. De kleine vestiging in De Pijp trekt sinds de opening in 2017 hordes mensen en bij lekker weer staat er steevast een rij voor de deur. Trotseer die vooral: het ijs barst van de smaak en verveelt nooit, al was het maar omdat er telkens nieuwe soorten zijn.

Van Ostadestraat 147 H (Zuid), Marathonweg 10 (Zuid) Jan Hanzenstraat 15 (West) Pretoriusstraat 89 (Oost)

4. Monte Pelmo

Het begon midden in de Jordaan met een kleine ijsfabriek en een winkeltje. Dat winkeltje is er nog steeds, de fabriek vertrok naar Almere. Daar maakt de vierde generatie het ijs nog steeds met ambachtelijke machines. Dat behalve naar dat ene winkeltje ook naar vele andere salons in de stad gaat. Waaronder Het IJsboefje op het Beukenplein (mét terras) en Jan Pieter IJsje (met Ajax-hoorntjes).

Tweede Anjeliersdwarsstraat 17 (Centrum), Het IJsboefje (Beukenplein 5, Oost), Jan Pieter IJsje (Jan Pieter Heijestraat 115, West)

Monte Pelmo. in de Tweede Anjeliersdwarsstraat 17 is een begrip in de stad. Beeld Koosje Koolbergen

5. Geitenboerderij Ridammerhoeve

Sla na het knuffelen met de geitjes het frisse, verse ijs van Riddammerhoeve niet over, gemaakt met de melk van de boerderij.

Nieuwe Meerlaan 4 (Amstelveen)

6. IJskoud de beste

Het geheim achter het succes van IJskoud de Beste? De koude en steeds veranderende ijssmaken in combinatie met de warme en onveranderde gastvrijheid van Desmond, Marijke en Joop. De prijzen zijn meer dan schappelijk, en bovenal: het ijs van ijsmeester Desmond is verslavend lekker. Na de vestiging in Noord nu ook ijspret in Nieuw-West.

Meeuwenlaan 331 (Noord), Johan Huizingalaan 627 (Nieuw-West)

7. & 8. Pisa en Venetië IJs

In dit kioskje op de kop van het Scheldeplein scheppen ze meer dan vijftig wisselende smaken. Drop en after eight vinden gretig aftrek, maar de favoriet van manager Ginevra Giuliani is pistache. Een paar stappen hiervandaan vind je nog een ijs-icoon: Venetië. Welke beter is? Ga dat vooral zelf beoordelen.

Scheldeplein 22 en Venetië Scheldestraat 68 (Zuid)

IJssalon Pisa Beeld Koosje Koolbergen

9. Miuz

Bij Miuz serveren ze next level ijs dat zo zacht en romig is dat het op het hoorntje gespateld wordt. Carlo Petroni maakt het elke dag vers, zonder poeders en smaakstoffen. Dus als je sinaasappel proeft, proef je ook echt sinaasappel.

Overtoom 117 (West)

10. Tofani

Tip voor een broeierige zomernacht? Het verkwikkende gemberijs van Tofani, geopend tot één uur ’s nachts. Tofani was de favoriete ijssalon van Eberhard van der Laan, die er uitsluitend mokka at.

Kloveniersburgwal 16 (Centrum)

11. La La Ijs

IJsmaestro Michel Smit werkte een decennium als kok bij onder meer Hotel de Goudfazant. Daar was hij al het liefst bezig met de patisserie en desserts. Die culiniaire achtergrond zie je terug in de soms bijzondere smaken als onzelievevrouwebedstro of karnemelk met kurkuma en lavendel. Maar een heel lekkere mangosorbet hebben ze ook. Het ijs is vrijwel allemaal vegan en wordt gemaakt met louter biologische ingrediënten zonder kunstmatige smaak-, geur- of kleurstoffen. Michel gebruikt een authentieke Italiaanse ijsmachine, die werkt op zonne-energie. Maar daar proef je niets van.

Tollensstraat 65 F (West)

Het ijs van La La ijs wordt gemaakt met een ambachtelijke ijsmachine die draait op zonne-energie. Beeld Koosje Koolbergen

