Zoek de verschillen: theaters en bioscopen in Amsterdam door de jaren heen

De Stadsschouwburg in 1885 en 2019

Stadsschouwburg, ca. 1885. Op 19 februari 1890 veroorzaakte vuurwerk brand in de Stadsschouwburg op het Leidseplein. In de jaren daarna zijn de geblakerde classicistische gevels vervangen. In 1894 werd de nieuwe Stadsschouwburg geopend.

Nieuwe DeLaMar Theater in 1970 en 2020

De klassieke topgevel naast Calypso was in 1970 grotendeels verdwenen. Met behulp van foto’s uit het Stadsarchief is die nagemaakt conform de gevel uit 1887. Architecten Jo Coenen en Arno Meijs ontwierpen het DeLaMar Theater.

Nieuwendijk in 1968 en in 2021

Filmpionier Jean Desmet opende in 1910 Cinema Parisien op de Nieuwendijk. Rond 1968 was de bioscoop berucht om derderangsfilms met een vleugje seks. In 1987 sloten de deuren voor een uitbreiding van het Victoria Hotel met winkels. Het art-deco-interieur is herbouwd in zaal 7 van de Filmhallen.

Nieuwe Herengracht, 1911 en in 2020

De Parkschouwburg stond naast het Wertheimpark. Het theater werd in 1883 geopend in verband met de Wereldtentoonstelling van dat jaar. In 1912 werd het alweer gesloopt, waarna hier Sportpark Parkschouwburg werd aangelegd.

Lido in 1937 en 2020

Lido, 1937. In 1933 werd een leegstaand herenhuis aan de Singelgracht verbouwd tot ‘uitspanning aan het water’: het Lido. Na de sluiting in 1963 diende het afwisselend als studentensociëteit, café, restaurant, partycentrum, stadsstrand en theater. In 1996 werd Holland Casino eigenaar van het Lido en opende hier een speelzaal.

Rembrandtplein, 1900 en 2022

In 1900 stonden op het Rembrandtplein vijf pandjes iets naar achteren en waren daarom ‘met den voorgrond’ te koop. Het plein werd vanaf die tijd een uitgaanscentrum en in 1902 opende hier het Rembrandttheater. Nadat dit afbrandde, kwam hier in 1969 het Caransahotel van zakenman Maup Caransa.

Weteringschans in 1964 en in 2021

Sinds 1933 stond bioscoop Alhambra aan de Weteringschans 134. In 1995 ging Alhambra over in Pathé. Twee jaar later werd het pand gesloopt en vervangen door een appartementencomplex.

De Amstel in 1925 en 2019

Amstel, 1925. In 1982 begon onder luid protest de bouw van de Stopera: het stadhuis en het Muziektheater (nu Nationale Opera & Ballet). De buurt sprak van geldverspilling en eiste dat er woningen werden gebouwd. Ook was er kritiek op het ontwerp.

