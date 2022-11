Zes Amsterdamse beautyadressen waar kenners graag komen

Beautywinkel Haru Haru. Beeld Jennifer Gijrath

Deciem

Dermatologen zijn het erover eens: retinol, hyaluronzuur en vitamine C zijn de heilige drie-eenheid voor huid in topconditie. Bij Deciem shop je het cult beautymerk The Ordinary, dat vol van deze (en andere) wetenschappelijk erkend werkzame stoffen zit, voor een prijs zo zacht als een knuffel van je moeder. De Amsterdamse budgettopper bij uitstek.

Runstraat 10

Haru Haru

Waar de gemiddelde Nederlander drie potjes op de wastafel al heel wat vindt, is in de Koreaanse huidverzorging een achtstappenplan in zwang. Voor de liefhebber: dat bestaat uit twee keer reinigen, exfoliëren, masker erover, toner, essence of serum, oog- en dagcrème en tot slot zonnebrandcrème. Het doel: een zogenoemde glazen huid, een poriënloze glow zoals je die van Instagramfilters kent. Acht stappen aan de ambitieuze kant? Ook voor een kleine extra ben je hier aan het juiste adres.

Hartenstraat 4

Laboratory K

Nog meer skincare uit Zuid-Korea. Maar pas op: één blik op de huid van winkeleigenaar Hyun Yeu en je voelt de onweerstaanbare drang om alles in de winkel te kopen. Binnenkort opent de winkel ook een eerste salon in de Negen Straatjes, met specialisten uit Korea.

Huidenstraat 32 / Gerard Doustraat 64

Perfume Lounge

Op zoek naar een bijzondere geur die jouw sprankelende persoonlijkheid onderstreept? Hier maken ze een parfum op maat. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan: afhankelijk van je wensen kost dat tussen de 7.000 en 10.000 euro. Is dat een tikkeltje exhorbitant? Je kunt hier ook workshops boeken, waarbij je uitgebreid blind gaat ruiken en op basis van jouw voorkeuren de perfecte geur wordt gezocht. (Vanaf 50 euro voor 45 minuten, inclusief 15 euro korting op het parfum.) Overigens kun je hier ook gewoon binnenlopen voor kosteloos advies van de kundige mensen in de winkel.

Cornelis Krusemanstraat 25

Chez L’Elite

Toegegeven: de producten bij Chez L’Elite, denk aan Chanel en consorten, kun je ook kopen op andere plekken in de stad. Maar hier wordt je echt even in de watten gelegd in een interieur dat knipoogt naar het Versailles van Lodewijk XIV. Kopje thee of bubbeltje erbij, uitgebreid advies en naar huis met een luxueus ingepakt cadeau voor jezelf.

Van Baerlestraat 12

Skins

De klassieker. Wat begon met een winkel in de Runstraat, groeide uit tot een heus imperium met achttien boetieks in Nederland, België en Zuid-Afrika. Het geheim? Cultmerken die hier nog niet zo bekend zijn, maar in het buitenland een welhaast iconische status genieten. Niet voor niets natuurlijk.

Runstraat 11, Van Baerlestraat 27, Gelderlandplein 167