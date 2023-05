Woef! Plons! Dit zijn de fijnste hondenzwemplekken in Amsterdam

De Lutkemeerpolder, onder de rook van Schiphol, is het populairste losloopgebied voor honden in Nieuw-West. Beeld Mariet Dingemans

Lutkemeerpolder

Onder de rook van Schiphol is het bijzonder goed toeven voor honden en dat weten hun eigenaren ook: in een paar jaar tijd is de Lutkemeerpolder uitgegroeid tot het populairste losloopgebied in Nieuw-West. Van de Etnastraat tot de slibvelden is er een losloopgebied voor honden, waar ze naar hartelust kunnen zwemmen en met andere honden kunnen spelen. Is je hond in een modderpoel gedoken? Tankstation Zwart om de hoek biedt een heuse doggy wash aan; vanaf 2 euro kun je gebruik maken van alle faciliteiten, inclusief hondenshampoo.

Het officiële hondenstrandje aan de westkant van de Gaasperplas. Beeld Mariet Dingemans

Gaasperplas

In het Gaasperpark zijn honden aangelijnd welkom, met uitzondering van twee recreatiestranden in de drukke zomermaanden. Maar nog fijner is het officiële hondenstrandje aan de westkant van de plas. Hier vind je een groot grasveld met een strook zand. De kant loopt geleidelijk af, waardoor je hond makkelijk het water in- en uitkan. Parkeren in de buurt (Langbroekpad) is gratis.

Bij de stenen trap bij het Erasmuspark kunnen honden makkelijk de Admiralengracht in en uit. Beeld Mariet Dingemans

Erasmuspark

In het Erasmuspark mogen honden het hele jaar lang loslopen in de ring rondom het park, langs de ringvaart. Dat is een wandeling van ongeveer 1,5 kilometer. Vlak bij het standbeeld van de witte ijsbeer (bij de ingang aan de noordoosthoek van het park) vind je naast een aantal speeltoestellen voor honden ook een trap waarmee je hond makkelijk de Admiralengracht in- en uitkan.

Hondenzwemplek Het Stenen Hoofd. Beeld Mariet Dingemans

Het Stenen Hoofd

Veel losloopgebieden zijn ver buiten het centrum van Amsterdam, maar dat gaat niet op voor Het Stenen Hoofd. Vanaf deze oude pier kijk je uit op het Centraal Station en loop je zo de Haarlemmerdijk op. Op Het Stenen Hoofd kunnen honden vrij rondrennen. Aan het einde vind je een klein zandstrandje waar honden het water in kunnen. Let op: in de zomer wordt Het Stenen Hoofd vaak gebruikt voor festivals en evenementen, zoals openluchtfilmfestival Pluk de Nacht.

Amsterdamse Bos

Dat het Amsterdamse Bos groot is, bewijst het vaste rekensommetje: drie keer zo groot als Central Park in New York, om precies te zijn. Met zo’n oppervlakte is er genoeg ruimte voor honden om vrij te bewegen. Ze mogen op veel plekken loslopen en er zijn ook hondenspeelplaatsen. Ook kunnen ze op meerdere plekken pootjebaden. Zo is er achter de sportvelden een speciaal hondenstrand.

Wel moet je als baasje rekening houden met de huisregels: er zijn bijvoorbeeld maximaal drie honden per bezoeker toegestaan en hond en baasje mogen niet op de ruiterpaden lopen.

Het Twiske

Ook het Twiske is een walhalla voor honden – al moet je wel weten waar je precies moet zijn. Er zijn zeven losloopplekken en twee hondenzwemplekken: eentje aan de westoever van de Stootenplas en eentje aan de oostoever. Op dit kaartje zie je precies waar je naartoe moet.

Sloterpark

Met een rondje Sloterpark ben je gelijk verzekerd van 5,8 kilometer in de benen. Honden mogen op aangewezen gebieden loslopen. Er is geen geen officieel hondenstrand, maar hun baasjes weten Het Ruige Riet te vinden voor het betere zwemwerk, al is er wel enige voorzichtigheid geboden met het oog op de waterkwaliteit van de Sloterplas.

Spaarnwoude Houtrak

Nog zo’n populaire hondenspot: recreatiegebied Houtrak, vlakbij Halfweg. Logisch, want hier vind je een ruim 100 hectare groot losloopgebied, mét een grote vijver waar je hond het water in mag. En, niet geheel onbelangrijk: je kunt er gratis parkeren.

Nieuwe Meer

Rust, ruimte, strand: de Nieuwe Meer heeft het allemaal. Maar niet het hele jaar: van 1 mei tot en met 31 oktober moeten honden worden aangelijnd. Van 1 november tot en met 30 april is het een losloopgebied.

IJburgstrand

Ook op IJburg geldt: met lekker weer is het strand niet meer het terrein voor de loslopende hond. Loslopende honden zijn er van 1 oktober tot 1 april welkom, de rest van de jaar mag de mens er recreëren.