Wist je dat onder Ganzenhoef 15 meter lange glijbanen lagen? Zoek de verschillen in Zuidoost

Kraaiennest in 1990 en 2023

In 1976 werd winkelcentrum Kraaiennest onder parkeergarage Kleiburg geopend. In de loop van de jaren kwamen steeds meer winkels leeg te staan, waarna het gebouw uiteindelijk in 2013 werd gesloopt. In 2002, was het verhoogde busplatform met toeritten naar de Karspeldreef verwijderd.

Hoogoordplein, 1995 en 2023

Het eerste station Amsterdam-Bijlmer werd in 1971 geopend als eenvoudige halte langs de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. In 1977 werd een nieuw verhoogd station in gebruik genomen, voor zowel trein als metro. Het huidige station Amsterdam Bijlmer Arena, met in totaal acht sporen, kwam na zeven jaar verbouwing in 2007 gereed.

Gaasperdammerweg in 1982 en 2022

Sinds 1982 verbindt de Gaasperdammerweg (A9) de knooppunten Diemen (A1) en Holendrecht (A2), dwars door stadsdeel Zuidoost. Vanaf 2020 rijdt het verkeer hier ondergronds in de drie kilometer lange Gaasperdammertunnel, waarop het Brasapark is aangelegd. Het Surinaamse woord ‘brasa’ betekent omhelzing of knuffel.

Plek van de Bijlmervliegramp uit 1992, toen en in 2022

Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig neer op de flats Groeneveen en Kruitberg. De vliegramp kostte aan minimaal 43 mensen het leven. Na gedeeltelijke sloop is een park aangelegd, met daarin de Pa Sembrug, vernoemd naar Willem Jacob Symor die toen bij een reddingsactie zwaargewond raakte.

Taibah Moskee, Kraaiennest, 1995 en 2022

De moskee van architect Paul Haffmans dateerde uit 1985. De huidige, uit 2006, werd gebouwd op initiatief van Muhammad Gaffar en architectenbureau Ruimte68. De moskee wil als eerste moskee energieneutraal en aardgasvrij worden en heeft inmiddels 74 zonnepanelen en een warmtepomp.

Ganzenhoef in 1981 en 2021

In 1976 werd onder metrostation Ganzenhoef het kunstwerk De Grote Glijbaan van Karin Daan geïnstalleerd. Vijftien meter lang waren de glijbanen. Bij werkzaamheden aan het metrostation in 2002 werd het werk weggehaald en keerde het vanwege nieuwe veiligheidsvoorschriften niet terug.

Bijlmerlust, 1965 en 2021

Bijlmerlust, 1965. Het herenhuis van boerderij Bijlmerlust aan de Abcouderstraatweg 45 moest plaatsmaken voor de flats Hakfort en Huigenbos in Zuidoost. Het huis uit ca. 1740 werd in 1968 steen voor steen afgebroken en later weer opgebouwd aan de rivier het Gein in Abcoude.

Gooioord in 1979 en 2020

Het dak van parkeergarage Gooioord was lang in gebruik als camper- en caravanstalling. In 2018 werd het laatste deel van de garage gesloopt. Sinds 29 mei 2019 valt dit terrein binnen het gebied Bijlmermuseum, een beschermd stadsgezicht.

