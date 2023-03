Wildplukken in Amsterdam: 7 x zelf naar de lekkerste ingrediënten zoeken in de stadsnatuur

Wilde bloemen, kruiden en paddenstoelen: voor wie goed kijkt, herbergt Amsterdam ontelbare eetbare schatten. Professioneel wildplukker Edwin Florès kent elke grasspriet en verklapt waar in Amsterdam je moet zijn voor een meesterlijk versgeplukt maal.

Overal om ons heen lonkt eetbare natuur: in het park staat daslook, in de schaduw ruist zevenblad en dáár, langs de sloot, loert watermunt. Wie met wildplukken begint, ziet de stad in een ander licht. “De mens is gemaakt om te plukken, te proeven en te hamsteren in de natuur,” aldus wildplukker Edwin Florès, bekend van onder meer Het grote wildplukboek en de jaaropleiding wildplukken. Ook levert hij aan sommige van de beste restaurants van de stad: Flore, Choux en Bak.

Zelf op sprokkeltocht? Op deze plekken in de Amsterdam groeit het lekkers in overvloed. Pluk kleine beetjes – niet meer dan een handvol – en bereid je goed voor (zie de tips onder aan deze tekst). En dan: jas aan en gaan.

1. Daslook in het Vliegenbos

Daslook is zeer smakelijk en veelzijdig. Het ruikt naar knoflook en ui. De goede speurder vindt het in elk park, maar het Vliegenbos is de beste plek. Je kunt er daar bijna niet omheen. Lekker door de hummus. Of – iets ambitieuzer – maak het sprankelende sausje van restaurant Choux (zie het recept onderaan).

2. Koolzaadknoppen bij de Durgerdammerdijk

Vanaf april verandert de berm van de dijk bij Durgerdam in een zee van zonnige, gele koolzaadbloemen. Een lust voor het oog, en: je kunt ze eten. Ze zijn lekker pittig, zoetig met een klein bittertje op de achtergrond. Florès: “Ik noem het de cimi di rapa (een type raapsteel) van de Lage Landen.” Wees extra bescheiden bij de pluk: de kelken vol nectar zijn ook in trek bij bijen.

3. Kraailook langs het fietspad richtig Halfweg

Kraailook smaakt als bieslook en zo gebruik je het ook: knip het bijvoorbeeld over wat roomkaas. Je vindt het in grote hoeveelheden langs het fietspad richting Halfweg.

4. Winterpostelein bij Science Park

De grappige, vettige blaadjes van de winterpostelein smaken frisgroen, hebben een prettig zuurtje en een lekkere bite. Je kunt winterpostelein rauw eten, stoven zoals je dat bij spinazie doet of verwerken in een soep of zomerse stamppot. In de buurt van Science Park kan goed geoogst worden. Wat blijft staan, wacht een treurig lot tussen het harde staal van de grasmaaier.

5. Zevenblad bij Park Frankendael

Een plaag, dat zevenblad. Staat het eenmaal in de tuin dan kom je er nog moeilijk van af. De oplossing? Opeten! De smaak heeft wat weg van peterselie en selder. Maak er bijvoorbeeld een voorjaarsstamppotje met uitgebakken kaantjes mee. Bij Park Frankendael vind je er meer dan genoeg van.

6. Watermunt langs de Bosbaan

Langs de Bosbaan vind je een flinke hoeveelheid watermunt. Goed wassen, beetje kokend water erbij en je hebt een verrukkelijke kop thee.

7. Kapjesmorieljes in het Flevopark en Vondelpark

In het Flevopark en in het Vondelpark, aan de kop van de Amstelveenseweg, staan zelfs in april kapjesmorieljes. Je kunt ze vers bakken, maar ook drogen voor nog meer smaak. Doe er een beetje sojasaus bij om er een umamibom van te maken.

Snelcursus wildplukken voor beginners

Respect voor de natuur is het allerbelangrijkste. Wees netjes, stamp niets fijn, breek geen takken af. Pluk nooit een heel veld leeg. Laat wat staan voor andere mensen en dieren.

Vraag, wanneer nodig, toestemming aan de eigenaar van het gebied.

Besef: wildpluk is officieel verboden en wordt alleen in kleine hoeveelheden gedoogd.

Weet van tevoren wat je gaat plukken en neem een veldgids mee ter controle van wat je plukt. Check altijd alles in een veldgids of op internet.

Pluk alleen schone, goed herkenbare soorten.

Eet nooit te veel van een soort, overdaad schaadt.

Controleer thuis nogmaals je wildpluk met behulp van de veldgids.

Bewaar je wildpluk niet te lang. Als je te veel hebt geplukt, conserveer het dan meteen.

Raadpleeg bij allergische reacties direct een arts en ga bij vergiftigingsverschijnselen direct naar een dokter.

Pluk niet van de stoep, langs drukke autowegen of boerenakkers in verband met gevaar voor verontreiniging.

Bewaar een stukje van wat je plukt of maak een foto. Mocht je een allergische reactie krijgen, dan kun je dat aan de dokter laten zien.

Recept: saus van daslook en gefermenteerde asperge van Merijn van Berlo, chef bij toprestaurant Choux

Deze saus is heel breed inzetbaar. Lekker bij een stukje vis of vlees, bij asperges, met paddenstoelen of met tuinbonen. Stap 1: Gefermenteerd aspergesap. Duw 500 gr witte asperge (met schil) door de sapcentrifuge. Wrijf dit sap door een fijne zeef en voeg 1,5 procent zout toe per kilo. Doe dit sap vervolgens in een glazen of plastic pot, dek af met doek en zet een week tot 10 dagen op kamertemperatuur weg, je bent nu een soort zuurkool aan het maken. Zeef het sap na die tijd nogmaals en bewaar tot gebruik in de koelkast. Stap 2: Daslookolie Zet een pan water op het vuur en breng aan de kook. Blancheer 200 gr daslook kort in het kokende water en koel direct terug in koud water. Knijp vervolgens goed uit en draai glad in de blender met 450 gr zonnebloemolie gedurende een paar minuten. Doe alles in een bak en laat een nacht trekken in de koelkast. De volgende dag giet je de olie door een fijne zeef zonder te duwen, de pulp kun je bewaren om een pesto van te maken of voor door een pasta. Stap 3: Daslook-aspergesaus 25 gr sushi-azijn 75 gr gefermenteerd aspergesap 50 gr gerookte boter in blokjes (of vervang door (vegan)boter) 50 gr daslookolie Verhit de azijn en het aspergesap tot tegen de kook, draai het vuur laag en meng er met een staafmixer (of garde) eerst geleidelijk de blokjes boter doorheen tot een gladde saus en daarna de olie. Zout toevoegen is niet nodig door het gefermenteerde aspergesap, maar breng eventueel nog op smaak met wat zwarte peper.