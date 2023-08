Weinig tijd of een korte spanningsboog? 7 musea voor een flitsbezoek

Te vaak worden museumbezoeken geassocieerd met urenlang slenteren door grote zalen. In Amsterdam zijn er veel bijzondere, interessante en leuke musea die weinig tijd of concentratie vragen.

1. Van Eesteren Museum

Cornelis van Eesteren is het brein achter het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden, nu grotendeels bekend als stadsdeel (Nieuw-)West. De wijken Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp werden volgens het principe van licht, lucht en ruimte ontworpen en in de jaren vijftig en zestig gebouwd.

Dit principe was een reactie op de benauwde, kleine woningen in bijvoorbeeld de Kinkerbuurt, waar bewoners dicht op elkaar woonden, weinig groen tot hun beschikking hadden en er letterlijk weinig licht naar binnen viel. Hoe Van Eesteren tot zijn plannen kwam en hoe zijn ontwerp eruitzag leer je bij het Van Eesteren Museum aan de Sloterplas. In dit paviljoen vind je naast een kleine, permanente expositie ook wisselende tentoonstellingen over historische en hedendaagse verhalen van Nieuw-West. Zo is er nu Spelen in Nieuw-West te zien.

Noordzijde 31 (Nieuw-West)

2. Museum Tot Zover

Een museum over de dood, dat klinkt misschien niet zo uitnodigend, maar het is absoluut de moeite waard om naartoe te gaan. We krijgen tenslotte allemaal te maken met de dood, van onze geliefdes en van onszelf. Museum Tot Zover vertelt in de vaste tentoonstellingen over de gebruiken rondom de dood binnen verschillende culturen. Bijvoorbeeld over de kleur van de rouwkleding, of in welke houding de doden worden begraven.

Naast de vaste tentoonstelling zijn er wisselende exposities, zoals Een lekkere dood, over wat we eten tijdens een afscheid en in de rouwperiode. Hier kun je, behalve lezen en luisteren, ook proeven. Het museum bevindt zich op de Nieuwe Ooster begraafplaats. Mocht je nog tijd over hebben, dan kun je een wandeling maken over de begraafplaats, met of zonder audiotour (1,5 uur).

Kruislaan 124 (Oost)

3. OSCAM

Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) is een plek voor kunst, mode, design, vakmanschap en ontwikkeling in Zuidoost. Er wordt werk getoond van kunstenaars uit de buurt en daarbuiten, waarbij er veel aandacht is voor culturele diversiteit.

Je stapt er vanuit het winkelcentrum zo naar binnen. De toegang is gratis en er is een koffiebar waar je even kunt gaan zitten. De ruimte is overzichtelijk en de exposities wisselen veel, dus je kunt er elke maand naartoe voor een uurtje cultuur snuiven. Let op: tot en met 5 september is OSCAM in verband met de zomervakantie gesloten, maar daarna kun je onder andere de expositie Let’s be honest: We all need rest van Lee Stuart bekijken.

Bijlmerplein 110 (Zuidoost)

In Oscam wordt werk getoond van kunstenaars uit de buurt en daarbuiten, waarbij er veel aandacht is voor culturele diversiteit.

4. Museum Het Schip

Als je eenmaal een bezoek hebt gebracht aan Museum Het Schip ga je de Amsterdamse School stijl overal herkennen in de stad. Het museum is gevestigd in het gebouw Het Schip. Een deel is ingericht als museum met exposities, maar je vindt er ook oud postkantoor en een oude krotwoning.

Elk uur is er een rondleiding (van dinsdag tot en met zondag, tussen 11.00 - 16.00 uur) die slechts een uur duurt. De rondleiding start bij de oude krotwoning en laat zien hoe grote Amsterdamse gezinnen eind negentiende eeuw in kleine, tochtige woningen woonden. De architecten van Amsterdamse School wilden de woonomstandigheden voor deze arbeidersgroep verbeteren door ruimere en mooiere woningen te ontwerpen.

Oostzaanstraat 45 (West)

In het oude postkantoor van Museum Het Schip ga je terug in de tijd. Beeld Nosh Neneh

5. Het Grachtenmuseum

Het Grachtenmuseum is in alle opzichten ideaal voor mensen met een korte spanningsboog of mensen die het lastig vinden om zich te concentreren. De vaste multimediale tour duurt 45 minuten en start elke 10 minuten. Aan de hand van audioverhalen word je door verschillende ruimtes geleid en hoef je niets zelf te scannen.

Tijdens de tour leer je alles over de aanleg van de grachtengordel: je schuift aan bij een vergadering van bestuurders die de wensen van de bouw bespreken en je neemt een kijkje onder water waar de duizenden palen zijn geslagen waarop de gordel gebouwd is. De tour is toegankelijk en interactief, geschikt voor jong en oud.

Herengracht 386 (Centrum)

Leer alles over de geschiedenis van de Grachtengordel in het Grachtenmuseum. Beeld Julie Hdrova

6. Ons’ Lieve Heer op Solder

Zeggen dat je in een uur alles hebt gehoord in Ons’ Lieve Heer op Solder doet de audiotour tekort, maar het is wel degelijk een plek waar je in een uur iets bijzonders kan zien. Deze schuilkerk, midden op de wallen, zie je vanaf de buitenkant niet. Achter de gevel van het museum bevindt zich een prachtige plek, waar je de geschiedenis bijna kan voelen.

In de zeventiende eeuw mochten katholieken hun geloof niet openlijk beoefenen, maar hier vonden ze een oplossing op door schuilkerken te bouwen in woningen. Hier kwamen kleine groepen gelovigen bij elkaar voor bijvoorbeeld een mis. Een bezoek aan deze plek biedt de mogelijkheid om je even te onttrekken aan de drukte op straat.

Oudezijds Voorburgwal 38-40 (Centrum)

Ons’ Lieve Heer op Solder is een verborgen pareltje op de wallen. Beeld Nina Schollaardt

7. Stadsarchief Amsterdam

In de kelder van het Stadsarchief Amsterdam, dat gevestigd zit in het statige gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat, vind je de schatkamer van Amsterdam. Deze gratis, vaste tentoonstelling laat je kennismaken met Amsterdam en haar geschiedenis. Aan de hand van foto’s, tekeningen, objecten en kaarten leer je de stad beter kennen.

Bijzondere verhalen en gebeurtenissen komen aan bod, maar ook bekende Amsterdammers zoals Johan Cruijff en Rembrandt. Je krijgt een kijkje in negentiende eeuws Amsterdam door de foto’s van Jacob Olie en als je zin hebt plof je neer in de filmzaal voor oude beelden van de stad. Na een uurtje sta je weer buiten en kijk je gegarandeerd met een andere blik om je heen.

Vijzelstraat 32 (Centrum)