Voor de liefhebber: drie nieuwe oesterrestaurants

Oesterconnaisseurs kunnen hun hart ophalen: de afgelopen weken openden maar liefst drie zaken waar de ziltige zeevrucht op het menu te vinden is. Ga jij ze uitproberen?

Zum Barbarossa, de ondergrondse oesterbar

Achter het mooie mozaïek in de Voetboogstraat zit Zum Barbarossa, een ondergrondse oesterbar. Je kunt hier zowel uitgebreid dineren – de kaart is dezelfde als die van The Seafood Bar – als gewoon plaatsnemen aan de bar voor een cocktail. Op de kaart staan klassieke cocktails met een twist. Zo is er een Old Fashioned (€13) met rum in plaats van whisky, en een Spicy Paloma met een extract van Ma­da­me Jea­net­te (€14). Een combinatie is ook mogelijk. “Oesters gaan natuurlijk goed samen met cocktails,” aldus barman Yossi Saeroon (30).

Frans aan de Javastraat

In de voormalige Walter Woodbury Bar in de Indische Buurt, zit sinds december 2022 Le French Café. En hoewel de zaak chique oogt, benadrukt eigenaar Job Ouderland (32) dat het restaurant toegankelijk is voor iedereen. “Je kunt hier terecht voor oesters of een côte de boeuf, maar ook voor een granolabowl.” Zoals de Fines de claire (oestersoort) met sjalot in rode wijnazijn en citroen. Of een een plateau fruits de mer.

Hangar 2.0

Zeven jaar geleden opende restaurant Hangar Noord, deze week opende een 2.0-versie in Oost, in de nieuwe jachthaven van Nautix. De menukaart in Oost is dezelfde als die in Noord: Frans, Italiaans en mediterraans met internationale invloeden. De klassiekers blijven de oesters (€3,50 per stuk) en steak tartaar (€14,50). De stoere, rauwe loods contrasteert met het witte linnen en de kaarsen, die ’s avonds op tafel komen.

Uit in Amsterdam: de tips van Het Parool Bijna dagelijks tippen we op Parool.nl de nieuwste, leukste en beste plekken op het gebied van eten & drinken en kunst & cultuur in Amsterdam. Bekijk hier al onze uit-tips. Zelf een goede tip? Mail ons via uit@parool.nl.