Vieze luier? 27 verschoonplekken in Amsterdamse horeca

Jonge ouders weten: onderweg een luier verschonen is behelpen. In de meest ideale situatie weet je precies op het juiste moment een schone verschoontafel te vinden en sta je in de koude wintermaanden niet te hannesen op een koude, vieze toiletvloer of op een gesloten toiletbril. Het kan ook anders: deze 27 plekken hebben een meer dan prima verschoongelegenheid.

1. Oedipus (Noord)

Dat bier en luiers prima samengaan, bewijst brouwerij Oedipus. Op de vrouwentoiletten vind je een commode met billendoekjes en er zijn incidenteel zelfs luiers te vinden. In het weekend hobbelt er overdag genoeg klein grut rond en er zijn kinderstoelen beschikbaar. En nu je er toch bent: bestel gelijk die verslavend lekkere burgers van The Beef Chief aan de bar.

2. White Label Zonneplein (Noord)

Als er een openbare verschoongelegenheid is, vind je die vaker op het dames- dan op het herentoilet. Niet bij koffiezaak White Label Zonneplein. Ze hebben twee genderneutrale toiletten en in de linker vind je een uitklapcommode mét comfortabel verschoonkussen.

3. IJkantine (Noord)

Tijdens de maandelijkse IJ-Hallen is het topdrukte in de naastgelegen IJkantine. Niet alleen omdat dit restaurant zich goed leent voor een tosti na het schatzoeken, maar ook omdat er genoeg voorzieningen zijn voor kinderen. Zo beschikt de IJkantine over meerdere kinderstoelen en weten ze raad met vieze luiers. Een medewerker begeleidt je graag naar de tweede verdieping (er is een lift) naar het mindervalidentoilet. Hier is een een uitklapcommode om je kind te verschonen.

4. Café de Jaren (Centrum)

Bij De Jaren wordt niet alleen aan de kleintjes, maar ook aan de ouders gedacht. Ze hebben hier niet één, maar twee verschoonmogelijkheden: één verschoonstation staat bij de vrouwentoiletten en eentje bij de mannen.

5. Bijenkorf (Centrum)

Druk aan het winkelen of op zo naar een makkelijk toegankelijke verschoonplek in het centrum? Goed om te weten: op de vijfde etage van de Bijenkorf vind je gratis toegankelijke toiletten én een babyverschoonkamer.

6. Nel (Centrum)

Bij Brasserie Nel aan het Amstelveld sla je als ouder gelijk twee vliegen in één klap. Met goed weer is het goed toeven op het terras en kunnen kinderen spelen in de naastgelegen speeltuin met zandbak, glijbaan, klimrek en schommels. Op het toilet is een uitklapbare commode te vinden.

7. Gebroeders Niemeijer (Centrum)

Bij de Franse ambachtelijke bakker aan de Nieuwendijk hebben ze het begrepen: ook hier hebben ze een verschoontafel. Kun je daarna nog rustig een croissantje bestellen.

Café Bax. Beeld Sophie Saddington

8. Café Bax (West)

Buurtcafé Bax is zo’n plek die veel Oud-Westouders weten te vinden. Het grenst namelijk aan de Ten Katemarkt en speeltuin Ten Kateplein. Hoge nood? Op een van de twee genderneutrale toiletten (de rechter) van Bax is een uitklapbare plank boven het toilet te vinden waar je kunt verschonen.

9. Belcampo (West)

Café Belcampo in de Hallen trekt grofweg drie type mensen: flexwerkers, jonge ouders en krantlezende buurtgenoten. Dat gaat goed samen. Waarom ouders er zo graag komen? Er is een speelhoek, ze verkopen appelsap, fruit en rozijntjes en in het mindervalidentoilet is er alle ruimte om te verschonen. Kun je daarna – schoon en wel – doorrollen naar het aangrenzende OBA de Hallen.

10. Bartack (West)

In de gang van Bartack, een fijn café-restaurant aan het Rembrandtpark, vind je een commode met verschoonkussen op de gang richting de toiletten. Ongeduldige kinderen? Ze hebben ook kleurboeken en leesboeken.

11. Café-Restaurant Amsterdam (West)

Kleuren op het papieren tafellaken en friet en appelmoes toe: bij Cradam zijn kinderen meer dan welkom. Verschonen doe je op de commode in het genderneutrale toilet dat ook nog eens rolstoeltoegankelijk is.

Pacific. Beeld Eva Plevier

12. Pacific (West)

Bij Pacific kun je voor een verschoonbeurt terecht in het mindervalidentoilet gelijk links bij de ingang.

13. Podium Mozaïek (West)

Of je nu naar een kindervoorstelling gaat in Podium Mozaïek, of voor een lunch in het café, hier wordt aan kinderen gedacht. Er zijn kinderstoelen, kleurplaten, een klein speelhoekje en op het mindervalidentoilet vind je een uitklapbare commode.

14. Şerifoğlu (Nieuw-West)

Het is inmiddels geen geheim meer dat Şerifoğlu niet alleen de allerbeste baklava heeft, maar ook een subliem Turks ontbijtbuffet. Bonus voor de ouders: sinds een paar maanden hoeven zij niet meer hun kind te verschonen in de kleine gebedsruimte, maar is er een verschoonplek op het vrouwentoilet ingericht.

15. Hotel Buiten (Nieuw-West)

In de zomer kunnen kinderen op het aan de Sloterplas grenzende terras zandkastelen bouwen, maar ook in de wintermaanden is het goed toeven bij Hotel Buiten. Ze hebben een kinderhoek met speelgoed, een keukentje (‘onze opleidingskeuken’) en een uitklapbare commode in het mindervalidentoilet.

The Cottage. Beeld Daphne Lucker

16. The Cottage (Oost)

Het verschoonstation bij The Cottage in Oost is op het mannentoilet te vinden (‘omdat daar het stevigste muurtje staat’). Het is een uitklapexemplaar met verschoonkussen.

17. Bar Bukowski (Oost)

Goed nieuws voor ouders die ’s ochtends vaak even koffiedrinken bij Bar Bukowski: ze hebben naast een verschoongelegenheid bij de damestoiletten sinds kort ook een kinderstoeltje.

18. Stek (Oost)

Stek - it’s in the name - is een fijne stek voor ontbijt, lunch en borrel. Kind mee? Geef een seintje aan een medewerker als er verschoond moet werden. Ze helpen je graag om een plank met zacht verschoonkussen voor je klaar te zetten bij de toiletten.

19. De Ysbreeker (Oost)

Ook een klassieker als De Ysbreeker aan de Amstel mag niet ontbreken in deze lijst. Op de gang richting de toiletten (‘het is niet heel privé’) vind je een uitklapcommode.

20. Studio/K (Oost)

Studio/K is niet alleen een fijne bioscoop, maar je kunt in het café ook lunchen, dineren of borrelen. Op de eerste verdieping (er is een lift) vind je op het mindervalidentoilet een verschoonplek.

21. Bar Botanique (Oost)

Bar Botanique wil een tropische huiskamer voor de buurt zijn en dus ook voor de jongste buurtbewoners. Op de vrouwentoiletten vind je een babyverschoonplek en ze hebben twee kinderstoeltjes. Al schijnen de meeste kinderen niet van de zachte stoelen voor volwassenen af te slaan zijn.

22. Café Krull (Zuid)

Bij een kroeg zou je een verschoonmogelijkheid niet zo snel verwachten, maar niets is minder waar. Café Krull heeft alles in huis voor een relaxed bezoek voor ouder(s) en kind.

23. Café Vrijdag (Zuid)

Vrijmibo of vroege koffie? Bij Café Vrijdag hebben ze op het damestoilet een verschoonplek voor baby’s.

24. Groot Melkhuis (Zuid)

Ouders weten: bij het Groot Melkhuis moet je zijn voor de grote speeltuinexperience. Midden in het Vondelpark vind je baby- en kinderschommels, een glijbaan, kabelbaan en een springkussen in het weekend. Maar ook: een goede, schone verschoonplek mét luiers. Wie drankjes afneemt in het restaurant mag er gratis gebruik van maken. Gasten uit het park betalen 50 cent voor de service.

25. At Seven (Zuid)

Brunchen zonder zorgen? Dat kan bij At Seven. Op het vrouwentoilet is een uitklapbare commode te vinden, waar gretig gebruik van wordt gemaakt in het weekend, wanneer er veel kinderen in de zaak te vinden zijn. Ook leuk: ze hebben kleurboeken paraat.

Dignita. Beeld Charlotte Odijk

26. Dignita (Oost, West & Zuid)

In alle drie de vestigingen van brunchrestaurant Dignita is een babyverschoonmogelijkheid. Bij de Dignita Hoftuin in Oost in het mindervalidentoilet, bij Dignita Westerpark tussen de twee toiletten in en bij Dignita Vondelpark beneden bij de wc’s. Goed om te weten: bij Hoftuin en Vondelpark hebben ze ook een speelhoekje.

27. The Traveller (Zuidoost en Zuid)

The Traveller zit op een uiterst strategische plek: op steenworp afstand van station Bijlmer Arena en dat maakt het dus een prima uitvalsbasis als je naar de Johan Cruijff Arena, Pathé Arena, Ziggo Dome of Afas Live gaat. Je kunt hier zeven dagen per week terecht voor ontbijt, lunch, borrel, diner en, niet geheel onbelangrijk, er is alle ruimte voor een verschoonbeurt.