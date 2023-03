Van schnaps tot wienerschnitzel: 5 x après-skivakantie in Amsterdam

Een perfecte schnitzel, knettergoede kaasfondue en borrels die je slurpt met je handen op de rug. Hier in Amsterdam is het zalig nagloeien van het wintersportgevoel, ook voor wie in het dal bleef.

Kaasfondue en raclette

Met hout betimmerde muren, rood-wit geblokte tafellakens en wacht – is dat een skilift midden in de zaak? Wie het knusse Bistrot des Alpes binnenstapt, waant zich plots in de Franse Alpen. Op het menu staan wintersporterige zaligheden als kaasfondue, tartiflette en raclette, die je zelf smelt op een snoezig eenpersoons houtskooloventje op tafel.

Bistrot des Alpes, Utrechtsedwarsstraat 141 (Centrum)

Knusse berghut

In restaurant Mont Blanc (van dezelfde eigenaren als Bistrot des Alpes) geen zware bergkost, maar lichte en verfijnde gerechten. Het is er tot in de kleinste details ingericht als een huiselijk, luxe bergchalet. Overal hout, een open haard bij de entree en hier en daar een wollige schapenvacht. Op de wc rinkelen zachtjes koeienbellen. Zo wordt op niet te missen wijze een ode gebracht aan Haute-Savoie.

Mont Blanc, Govert Flinckstraat 308 (Zuid)

Wienerschnitzel

Mals, sappig vlees, een perfecte vettig-krokante korst en met 14,25 euro nog redelijk geprijsd ook: bij Hap-Hmmm moet je zijn voor een schnitzel als in Oostenrijk, inclusief Gemütlichkeit.

Hap-Hmm, Eerste Helmersstraat 33 (West)

Beeld Getty Images/iStockphoto

Skiën

De krakende sneeuw onder je voeten en glinsterende bergtoppen ontbreken, maar weemoedige wintersporters kunnen hun techniek – of die van de kinderen – bijspijkeren op de lopende band bij Ski Inn, gewoon in het hart van Amsterdam.

Ski-Inn, WG-plein 281 (West)

Après-ski

Die eerste brandende slok slurp je voorovergebogen met je handen op je rug. De rest van het glaasje nip je daarna rustig leeg. Het zeventiende-eeuwse proeflokaal Wynand Fockink (te vinden in een smalle steeg naast het Krasnapolsky Hotel) heeft een bont assortiment aan likeuren, jenevers, bitters en brandewijnen. Let wel: het betreft hier een proeflokaal en geen skihut, de deuren sluiten om 21:00 uur. Daarna is het hop, door naar Café Nol of de Twee Zwaantjes voor een potje onvervalst Jordanees meezingplezier.

Wynand Fockink, Pijlsteeg 31 (Centrum), Cafe Nol , Westerstraat 109 (Centrum), De Twee Zwaantjes Prinsengracht 114 (Centrum)