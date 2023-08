Van publiek gebouw naar hotel: deze zeven hotels huizen in panden met een geschiedenis

Ze zijn zowel geliefd als gehaat: de hotels die hun intrek nemen in publieke gebouwen. Bij deze zeven kun je, ook als je geen hotelgast bent, even naar binnen lopen.

1. Bunk Hotel

Het Bunk Hotel zit in de voormalige Sint Ritakerk in Amsterdam-Noord. Die kerk werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd en heeft door de jaren heen wat te verduren gehad.

Op 17 juli 1943 werd de kerk getroffen door een bombardement van de geallieerden, die het eigenlijk op de fabrieken van vliegtuigbouwer Fokker hadden gemunt. Vanwege slecht zicht werden de bommen op de verkeerde plaats afgworpen en raakten ze een groot deel van de Van der Pekbuurt en ook de Sint Ritakerk. Er vielen elf doden en talloze mensen raakten gewonden.

Sinds 2022 kun je in de voormalige kerk slapen, borrelen, dineren en dansen. Bij de ingang herinnert een plaquette aan de slachtoffers van het bombardement.

Hagedoornplein 2 (Noord)

Het glas-in-lood van het Amrâth Hotel laat de voormalige functie van het gebouw zien. Beeld Thomas Linkel/laif

2. Grand Hotel Amrâth

Het Scheepvaarthuis, het enorme pand van het chique vijfsterren Grand Hotel Amrâth op de Prins Hendrikkade, is een typisch voorbeeld van de Amsterdamse School. Je mag er gewoon naar binnen om even rond te kijken of om wat te drinken.

Het Scheepvaarthuis werd in 1913 gebouwd als kantoorpand voor verschillende Amsterdamse rederijen zoals de KNSM (Koninklijke Nederlandsche-Stoom Maatschappij) en de NRM (Nieuwe Rijnvaart Maatschappij). Aan beide zijden van de ingang zie je in de stenen deze afkortingen nog terug.

Ook binnen zie je allerlei verwijzingen naar de oorspronkelijke functie van het gebouw. Kijk eens goed naar het glas-in-lood achter de receptie meteen rechts na binnenkomst of naar de tekst boven de deuren van de ruimte bovenaan de trap.

Wie meer wil weten over het gebouw en de architectuur kan via Museum Het Schip een rondleiding boeken.

Prins Hendrikkade 108 (Centrum)

3. Lloyd Hotel

Het gebouw waarin nu het Lloyd Hotel huist werd in 1918 in opdracht van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) ontworpen. Het gebouw was toen al bedoeld als hotel, dus je kunt in zekere zin stellen dat het in originele staat is teruggebracht.

Tussen 1921 en 1936 deed het gebouw dienst als tijdelijk verblijf voor landverhuizers. Passagiers die wachtten op hun overtocht naar Zuid-Amerika konden hier tijdelijk verblijven.

Na het faillissement van de KHL, in 1936, werd het door de gemeente overgenomen. Van de Tweede Wereldoorlog tot 1989 werd het gebouw gebruikt als gevangenis. Daarna werden er, na jaren verwaarlozing, atelierruimtes in ingericht.

Sinds 2004 herbergt het gebouw weer een hotel: het Lloyd Hotel, dat onlangs is overgenomen door The Hoxton. Als je rondom het gebouw loopt, kun je onder andere het oude logo van de KHL nog op de gevel zien en dat het windvaantje bovenop het hotel de vorm van een schip heeft.

Oostelijke Handelskade 34 (Oost)

In de kapel van Hotel Arena werd vroeger de mis gehouden. Beeld Koosje Koolbergen

4. Hotel Arena

Als je vanuit het Oosterpark naar Hotel Arena kijkt, zie je het direct aan het kruis en de contouren van het oudere gedeelte van het pand: dit gebouw heeft een geschiedenis die met het geloof samenhangt. En inderdaad, Hotel Arena zit in het voormalige Sint Elisabeth Gesticht, een Rooms-Katholieke verzorgingshuis dat onderdak en zorg bood aan invalide weesmeisjes.

In de kapel (zie foto hierboven) werd gebeden door bewoners en verzorgsters. Speciaal voor de bedlegerige patiënten sloot de galerij in de kapel aan op het achterliggende gebouw, zodat ook zij de missen konden bijwonen.

In de kapel worden nu culturele activiteiten georganiseerd die toegankelijk zijn voor publiek.

Beukenplein 14 (Oost)

5. Soho House

Het internationale Soho House heeft sinds enkele jaren ook een locatie in Amsterdam, in het voormalige Bungehuis in de Spuistraat. Het pand werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Bunge’s Handelsmaatschappij. Hiervoor moesten twintig huizen worden gesloopt.

Bunge handelde in koloniale producten, hout en graan. Dat is terug te zien in het raam op de eerste verdieping, waar in glas-in-lood een man koren maait.

In de jaren zeventig kocht de Universiteit van Amsterdam het gebouw voor de Faculteit der Geesteswetenschappen en begin 2015 verkocht de universiteit het gebouw aan een belegger. Vlak daarna werd het elf dagen bezet door studenten die protesteerden tegen bezuinigingsmaatregelen en het beleid van de universiteit. De politie zou het gebouw uiteindelijk ontruimen.

Spuistraat 210 (Centrum)

Het Conscious Hotel Westerpark. Beeld Jakob van Vliet

6. Conscious Hotel

Je vindt ze veel in het Westerpark: gebouwen die onderdeel zijn geweest van de Westergasfabriek, die van 1883 tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw de stad van steenkoolgas voorzag. Het gas werd in Amsterdam voornamelijk gebruikt voor het verlichten van de straten.

In een van die oude kantoorgebouwen van de fabriek zit nu het Conscious Hotel, als onderdeel van het culturele dorp wat het Westergasterrein nu is.

Op het Westergasterrein wordt gewerkt aan een gasloos bestaan. Daar past het Conscious hotel goed bij. Het is namelijk 100 procent elektrisch en het hotel serveert vegetarisch en biologisch eten in het restaurant met de toepasselijke naam Bar Kantoor.

Haarlemmerweg 10 (West)

De blauwe gevel is van architect Frans van Gool. Beeld Koosje Koolbergen

7. XO Hotels Blue Square

Je kunt er niet omheen: het grote, opvallende blauwe pand op Plein ’40-’45. Nu zit er een hotel in, maar wist je dat het tot 2008 van de gemeente is geweest? Dat zit zo: het stadsdeelkantoor van de stadsdeelraad Geuzenveld-Slotermeer zat in het Tuinstadhuis dat uit twee delen bestond, het hoge gedeelte aan de kant van het plein dat dateert uit de jaren zestig en het blauwe gedeelte aan de Slotermeerlaan, dat er in 1981 aan vast werd geplakt.

De blauwe panelen zijn een ontwerp van Frans van Gool. Van Gool is een bekende in de stad: hij ontwierp bijvoorbeeld de etagewoningen in de Buikslotermeer (Plan van Gool) en de verguisde kantoorpanden recht tegenover het Rijksmuseum, beter bekend als peper en zout.

Slotermeerlaan 80 (Nieuw-West)