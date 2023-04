Van Ajaxgras tot ons eigen Père-Lachaise: 6 bijzondere begraafplaatsen in Amsterdam

Begraafplaatsen zijn niet de vrolijkste plekken om te bezoeken, maar bijzonder zijn ze zeker. Het is er rustig, groen en barst er van de verhalen. Deze zes laatste rustplaatsen in Amsterdam zijn de moeite waard om eens te bezoeken.

1. Uitgestrooid worden op een mini-voetbalveld

Is het de laatste wens van een Ajaxsupporter om uitgestrooid te worden over de grasmat van stadion De Meer? Dat kan op herdenkingspark Westgaarde in Nieuw-West. Hier is in samenwerking met AFC Ajax een grasmat uit De Meer neergelegd waar een overledene over uitgestrooid kan worden. Er staat ook een dug-out uit het voormalige stadion en legendarische Ajacieden zoals Johan Cruijff, Patrick Kluivert en Jan Vertonghen zijn te zien op een graffitiwand. Het veld ligt mooi verscholen in het park, het is bereikbaar via een bospaadje.

Naast het herdenkingsveld zijn er meer bezienswaardigheden op het park, zoals het monument voor de slachtoffers van de vliegtuigramp op Tenerife in 1977. Je kunt over het park wandelen en fietsen. Het Van Eesterenmuseum heeft ook een fietsexcursie gemaakt die je gratis kunt downloaden.

Ookmeerweg 275 (Nieuw-West)

Kunstenaar Leon Jozef van der Heijden woonde op begraafplaats Huis Te Vraag. Beeld Eva Plevier

2. Wonen op een begraafplaats

Bij het invallen van de schemering wil je eigenlijk niet op een begraafplaats zijn. Het verscholen Huis Te Vraag in de Schinkelbuurt is met de hoge bomen en verwilderde graven nog extra onheilspellend. Het is moeilijk voor te stellen dat hier iemand woonde, maar dat deed kunstenaar Leon Jozef van der Heijden.

Hij schreef in 1987 een zeer overtuigende sollicitatiebrief met één zin – ‘Ik zou daar graag iets tot stand brengen’ – en mocht van de eigenaar zijn intrek nemen in de voormalige aula. Aan hem is de huidige staat van de plek grotendeels te danken. Hij schreef er een boek over: Huis te Vraag als wereld. Sinds zijn overlijden in 2020 wordt de begraafplaats onderhouden door vrijwilligers.

Rijnsburgstraat 51 (Zuid)

Joodse Begraafplaats Zeeburg. Het onkruid wordt gekapt, zodat de graven weer zichtbaar worden. Beeld Eerherstel

3. Joodse graven op Zeeburg

In de zeventiende eeuw waren er grote groepen Asjkenazische Joden die zich in Amsterdam vestigden. Op de vlucht voor vervolgingen in Midden- en Oost-Europa zochten ze een veilige plek in de stad. Ze werden ook wel Hoogduitse Joden genoemd, een verwijzing naar de taal die ze spraken: Jiddisj. De gemeenschap groeide snel en werd zichtbaarder in de stad, met eigen synagogen en de Joodse Begraafplaats Zeeburg die in 1714 opende.

Begin twintigste eeuw verloor de begraafplaats haar functie door een nieuwe, grotere begraafplaats in Diemen. Tot de Tweede Wereldoorlog werden de graven nog onderhouden, maar in de decennia daarna nam de natuur het over en dat is te zien aan de begroeide grafstenen en verdwenen voetpaden.

Sinds 2006 wordt de plek weer onderhouden en kun je de begraafplaats op zondagen bezoeken tussen 11.00 tot 16.00 uur. Vanaf april zijn er open dagen met rondleidingen. Kijk voor de actuele data op de website.

Valentijnkade 124 (Oost)

De Nieuwe Ooster is ook een Arboretum: een verzameling van levende bomen en struiken in een tuin of park. Beeld Nina Schollaardt

4. Levende bomen tussen de doden

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats waar het contrast tussen leven en dood duidelijk aanwezig is: het is namelijk ook een Arboretum, een verzameling van levende bomen en struiken in een tuin of park. En hoewel de Nieuwe Ooster echt als begraafplaats is aangelegd, was het oorspronkelijke ontwerp al geïnspireerd op een landelijk wandelpark.

Landschapsarchitect Leonard Springer plantte er bij de aanleg in 1894 al exoten en inheemse bomen en planten. Iedere eerste zondag van de maand kun je een rondleiding volgen langs een selectie van de bomen. Op de website kun je verhalen lezen over de favoriete bomen van bezoekers.

Kruislaan 126 (Oost)

Het Père-Lachaise van Amsterdam: Zorgvlied. Beeld ANP

5. Audiotour langs de graven van bekende Nederlanders

Zorgvlied wordt ook wel het Père-Lachaise van Amsterdam genoemd. Hier liggen veel bekende Nederlanders zoals Antonie Kamerling, Annie M.G. Schmidt, Herman Brood en Ramses Shaffy. De begraafplaats is tegelijkertijd een prachtig park met bijzondere vogels, zoals de ijsvogel – vogelspotters weten deze plek dus ook te vinden.

Je kunt zelf rondlopen, maar ook een audiotour van de Volkskrant beluisteren, aan de hand van een plattegrond die je bij de ingang kan krijgen. Vergeet je oortjes dus niet! Ga je liever met een gids op pad? Dat kan ook tijdens de gratis rondleidingen op zondagen. Kijk op de website voor de data. De wandeling wordt soms in het Engels aangeboden.

Amsteldijk 273 (Zuid)

De Nieuwe Noorder. Beeld Jean-Pierre Jans

6. Slachtoffers van het Fokkerbombardement herdacht

In Amsterdam-Oost ligt de Nieuwe Ooster, in Amsterdam-Noord de Nieuwe Noorder Begraafplaats (voorheen de Noorderbegraafplaats). Op deze begraafplaats liggen 93 van de ruim 200 slachtoffers van de bombardementen op de Fokkerfabrieken in 1943.

Door fouten van Amerikaanse en Franse piloten werden toen ook grote delen van woonwijken in Amsterdam-Noord getroffen. In 2003 is er een monument geplaatst waar de slachtoffers elk jaar worden herdacht met een kranslegging. Het monument staat vanaf de ingang gezien in de uiterst linkerhoek van de begraafplaats.

Op de begraafplaats kom je ook grafstenen tegen met ‘Ossuarium Sint Antonieskerkhof’ of ‘Ossuarium Westerkerkhof’ erop. Een ossuarium is een plek waar beenderen van overledenen liggen. Het Antonieskerkhof en Westerkerkhof (begraafplaatsen in het centrum) bestaan niet meer, maar de overledenen hebben na opgraving hier een plekje gekregen.

Je kunt de Nieuwe Noorder Begraafplaats en de bijzondere flora en fauna ontdekken met de gratis bomenwandeling.

Buikslotermeerdijk 83 (Noord)