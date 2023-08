Vakantieheimwee? Deze speciaalzaken stillen je honger naar buitenlandse delicatessen

Op vakantie genoot je van de Franse Brets chips, de Britse shortcakes of Italiaanse gefrituurde courgettebloem. Weer thuis lijken die delicatessen opeens heel ver weg – maar niet getreurd, het vakantiegevoel is binnen handbereik.

Sla kilo’s diepvriesravioli in bij de Italiaanse grootgrutter

Italië-fans weten: het pasta-aanbod bij Nederlandse supermarkten is, nou ja, niet heel uitgebreid. Wie meer opties wil, gaat gewoon naar Novitalia Appetito. Deze Italiaanse groothandel vind je in het Westelijk Havengebied en hoewel een groothandel op een bedrijventerrein niet heel uitnodigend klinkt, loop je zo een stukje Italië binnen, zonder klantenpas.

Bij Novitalia Appetito vind je gangpaden vol met de allerlekkerste ingeblikte San Marzano-tomaten, verse courgettebloemen, pasta in alle soorten, maten en vormen, porcini en wijnen. Maar ook: de lekkerste parmezaan, burrata, mozzarella en salsiccia. Het bestbewaarde geheim van Appetito ligt in de vriezer: focaccia zo groot als stoeptegels en ravioli in kilozakken. Wie slim is, slaat groots in. Zo maak je thuis binnen een handomdraai de allerlekkerste pasta.

Nieuwe Hemweg 4B (West)

De allerlekkerste oreganochips

Bij de Griekse mini-supermarkt Bakaliko in het centrum zijn zowel de pitabroodjes (‘het echte werk’) als de gyros uit de vriezer niet aan te slepen. Net als de bougatsa, een zoet filodeegtoetje met custard. “Grappig genoeg verkopen we kant-en-klare moussaka vooral aan Nederlanders, Grieken maken het liever zelf,” vertelt Angeliki Papastamatiou, mede-eigenaar.

Naast een aantal Griekse wijnen en bieren verkoopt Bakaliko ook de populaire Griekse Tsakiris chips met oreganosmaak. “We hebben een klant uit België, die altijd als hij in de buurt van Amsterdam is, een paar zakken chips komt halen.”

Sint Nicolaasstraat 49 (Centrum)

Epicerie De Pijp

Wist je dat er een Franse supermarkt in De Pijp zit? Geen hypermarché, maar de kleine buurtsuper Epicerie De Pijp heeft precies de Franse vakantieklassiekers waar je opeens hevig naar kunt verlangen. Denk aan Amora-mayonaise, aan goede, lobbige crème fraîche en aan de allerlekkerste Franse kazen.

Maar ook: Frans wasmiddel met Marseillezeep, en brosse boterkoekjes die je met één hap terugbrengen naar die lange zomer op de camping.

Govert Flinckstraat 175h (Zuid)

Scones and clotted cream, please

Toen de Britse supermarktketen Marks & Spencer in 2017 uit Amsterdam vertrok, zaten Britse Amsterdammers met de handen in het haar. Waar moesten ze nu hun thee, scones en real thick bacon kopen? Gelukkig was daar Kelly’s Expat Shopping: een bescheiden expatwinkel in de Pijp met alle necessities voor hongerige Britten en anglofielen.

Althans – sinds Brexit is het assortiment, zeker op het gebied van dierlijke versproducten, uitgedund. De bacon van Kelly’s komt tegenwoordig uit Ierland, de Scotch eggs zijn niet meer te importeren. Maar wat je hier nog altijd wél koopt zijn uitstekende scones (vriezer), clotted en heavy cream, Cadbury’s in alle smaken, shortcakes en Brits bier en cider.

Ferdinand Bolstraat 139 (Zuid)

Croquetas en jamón

Alles ademt Spanje bij delicatessenwinkel Pacomer. In de grote vitrine liggen, naast de tortilla’s, croquetas in alle smaken: chorizo, blauwe kaas, garnaal, rib eye en padrónpepers. De schappen staan vol met Spaanse wijnen en in de koeling vind je amandeltaart naar origineel recept.

“Wat de meeste mensen hier kopen? De beste Spaanse ham van de wereld, natuurlijk,” vertelt eigenaar Paco Rodríguez. “Dat is de jamón Ibérico pata negra.” Die heerlijke ham kun je ook bestellen op een broodje, met tomaat en olijfolie (6,85 euro).

Gerard Doustraat 66 (Zuid)

Misschien wel de allerlekkerste pastel de nata van Amsterdam

Zeg je vrolijke blauw-wit-gele tegeltjes, dan zeg je Portugal. Die tegels vind je in Casa Bocage, de Portugese delicatessenzaak aan de Haarlemmerstraat, vernoemd naar Manuel Maria Barbosa l’Hedois du Bocage, een bekende Portugese dichter. Portugezen halen bij Bocage graag koffie uit hun thuisland, schapenkaas, huisgemaakte stokviskroketjes en sardines in schilderachtige blikjes, het ene nog mooier dan het andere.

“We hebben ook een uitgebreid assortiment aan Portugese wijnen,” vertelt medewerker Isabel Saraiva. “En natuurlijk pastel de nata.” Zoetekauwen weten: bij Bocage haal je misschien wel de allerlekkerste huisgemaakte pastel de nata van Amsterdam – in de winkel of op de zaterdagse Hermitagemarkt.

Haarlemmerstraat 111A (Centrum)

