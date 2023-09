Taarten, fietsen en broodjes: deze 8 karakteristieke zaken openden deze zomer in Amsterdam

Ger Bikes

Het nieuwe Ger Bikes in Betondorp richt zich allereerst op racefietsonderhoud. Maar de winkel doet ook aan fietsverkoop. En wel met een uniek model: de Ger Bike, volgens de winkel de enige carbon racefiets van Amsterdamse makelij. Binnenkort wordt het model ‘Ger Race V1’ officieel gelanceerd; dan heb je vanaf 5000 euro een gepersonaliseerde Amsterdamse racefiets. Lees de Net open van Ger Bikes hier.

Beeld Koosje Koolbergen

Tudy’s Sugarbar

Bij dessertwinkel Tudy’s Sugarbar in West kan je terecht voor taartjes, koekjes en ijs. Traditionele smaken zul je hier niet tegenkomen. De Sugarbar combineert zoete met hartige smaken, zoals chicken & waffles, pure chocola met bacon of bruine suiker-bourbon. Ook kan je er dranken kopen om float te maken: een traditioneel Amerikaans dessert met frisdrank waar een bolletje ijs in drijft. Lees de Net open van Tudy’s Sugarbar hier.

Beeld Jakob van Vliet

ReShare Store van het Leger des Heils

De nieuwe ReShare Store van het Leger des Heils op de Bilderdijkstraat is een paradijs voor liefhebbers van tweedehands- en vintage items. Ze hebben een collectie van zo’n 6500 kledingstukken en accessoires, die elke week wordt aangevuld. In de winkel wordt de tweedehandskleding verkocht voor prijzen variërend van twee tot veertig euro. Voor vrouwen is er veel aanbod, voor kinderen en mannen minder, maar ook zij kunnen hier terecht. Lees de Net open van ReShare Store hier.

Beeld Hannah Bults

Raina Indian Restaurant

Op het menu van de zaak Raina aan de Admiraal de Ruijterweg komen alle Indiase klassiekers voorbij, met hier en daar een Amsterdamse twist, zoals de Old Amsterdam cheese naan. Sinds deze maand wordt er ook meer geëxperimenteerd met typisch Nederlandse ingrediënten, bijvoorbeeld in een tandoori broccoli. Ook komen er schotels gebaseerd op de verschillende regio’s van India, zodat je in één keer gerechtjes kan proberen uit bijvoorbeeld de Zuid- of Oost-Indiase keuken. Lees de Net open van Rainia Indian Restaurant hier.

Beeld Jakob van Vliet

Galerie Intussen

Bij de culturele broedplaats De 1800 Roeden in Nieuw-West opende in juli Galerie Intussen. Elke twee maanden wordt een nieuwe expositie tentoongesteld van beginnende kunstenaars. Dagelijks zoeken de eigenaren van de galerie naar kunstenaars die op dit moment in Nederland zijn. Bij elke expositie staat er ook een ander werelddeel centraal. De eerste tentoonstelling heeft als thema: Latijns-Amerika. Lees de Net open van Galerie Intussen hier.

Beeld Koosje Koolbergen

Davie’s

Bij Davie’s in de Jordaan bedenkt en bereidt de oud-chef-kok van La Rive (Amstel Hotel) je broodje. Hij wil er het beste broodje pastrami van Amsterdam maken. Het draait in de zaak om ‘consistency’, om samenhang. De kaart is zeer overzichtelijk, met vier vaste broodjes en een wisselend broodje van de maand. Lees de Net open van Davie’s hier.

Beeld Koosje Koolbergen

Wijnbar Vindict

Het menu van Wijnbar Vindict in Noord bevat meer dan honderd Nederlandse wijnen, die per glas te bestellen zijn. Voor 7,50 euro kun je een ‘wine in black’ bestellen, een verrassingswijn geserveerd in een zwart glas. Bij de wijnen passen kleine gerechten, zoals de Franse klassieker escargots met veel knoflook en kruidenboter of juist de Nederlandse klassieke garnalencocktail met avocado en citroen. Lees de Net open van Wijnbar Vindict hier.

Beeld Dingena Mol

Elbenwald

Deze nerd- en fanartikelwinkel Elbenwald in Centrum is de eerste van de keten in een niet-Duitstalig land. Je stapt hier in een wereld van fantasie en magie, waar de merchandise oneindig lijkt. In de twee verdiepingen tellende winkel vind je onder meer spullen uit Harry Potter-, Lord of the Rings- en Star Wars-films. Met 70 vierkante meter, 6000 producten in de winkel en 10.000 producten online is Elbenwald, naar eigen zeggen, de grootste popcultuurwinkel in de stad. Lees de Net open van Elbenwald hier.

Beeld Jakob van Vliet