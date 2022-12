Spoken word, comedy en zang: 7 bijzondere open podia in Amsterdam

Labyrinth. Beeld Labyrinth

1. Labyrinth (Zuid)

Elke maandag is het OpenMicMonday bij Labyrinth, een cocktailbar met een poëtische ziel aan de Amstelveenseweg 53, dichtbij het Vondelpark. Je eet hier heerlijk Afro-Caribische soul food terwijl je, zonder dat je het doorhebt, kauwt op het ritme van de voordracht op het podium. Zelf optreden? Meld je dan rond acht uur aan bij de host van de avond. Het aantal plekken is beperkt.

Meer informatie: labyrinthamsterdam.nl

2. Funny Women in Volta (West)

Best spannend: een podium beklimmen om moppen te tappen. Wat als niemand lacht? Om zulke mentale drempels te verlagen, organiseert de Amsterdamse tak van de Britste comedy-organisatie Funny Women maandelijks een open mic speciaal voor vrouwen, in podium en popschool Volta op de Houtmankade 336. Het publiek hier begrijpt dat humor een persoonlijk goed is en zal je niet het gevoel geven dat ze je uitlachen in plaats van toelachen.

Meer informatie vind je op deze Facebookpagina

Mezrab. Beeld ANP / Werry Crone

3. Mezrab (Oost)

Met meerdere Engelstalige programma’s per week is podium voor storytelling Mezrab een hotspot voor internationaal georiënteerd Amsterdam. De open mic-avonden op de woensdagen zijn er voor wie denkt een uiteenlopend publiek te kunnen boeien. Aanmelding gaat via de mai,l maar hier aan de Veemkade 576 houden ze ook altijd twee plekken vrij voor de spontanere vertellers. Mezrab organiseert bovendien maandelijkse open mic-avonden voor comedy.

Meer informatie: mezrab.nl

4. Get Known Comedy Show (Zuidoost)

Stichting Get Entertained organiseert eens per maand een comedy open mic in de creatieve broedplaats Heesterveld, in de gemeenschappelijke ruimte op nummer 75. Je kan op het programma komen door van tevoren een mail te sturen of je op de avond zelf aan te melden bij de host. Behalve het publiek overrompelen met dijenkletser is het doel van deze avonden om (lokaal) komisch talent een plek te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Om dit doel te steunen koop je hier een kaartje voor de volgende editie.

Meer informatie: vind je op deze Facebookpagina

SWAN. Beeld Marc Driessen

5. SWAN (Noord)

In Amsterdam Noord halen muzikanten en muziekliefhebbers maandelijks hun hart op bij de open mic-sessies van Singer Songwriters Amsterdam North (SWAN). De spelregels zijn simpel: wie zich heeft aangemeld mag drie liedjes spelen. Verder leiden de host en de geluidstechnicus de middagen in goede banen. Deze sessies worden momenteel gehouden op de laatste zondagen van de maand in Expocafé Zamen op de Zamenhofstraat 150.

Meer informatie: https://songwritersamsterdamnoord.blogspot.com/

American Book Center (ABC). Beeld Sophie Saddington

6. ABC Open Mic (Centrum)

The American Book Center op het Spui is al vijftig jaar lang een hotspot voor iedereen die graag Engelstalig leest. Maar wist je dat er op de eerste vrijdag van elke maand vanaf vijf uur ‘s middags hardop voorgelezen, voorgedragen en zelfs gezongen wordt? Iedere deelnemer aan de ABC Open Mic krijgt vijf minuten en je mag ook via Zoom inschakelen. Wie weet verdient jouw schrijfwerk zo een plekje in de boekhandel.

Meer informatie: www.meetup.com/nl-NL/abc-open-mic/events/

7. Patron Stage (West)

Met een gezonde dosis humor en een gezonde eetlust kom je helemaal aan je trekken in pizzatent Padrone, aan de Potgieterstraat 63 in de Da Costabuurt. Comedyclub Patron Stage (vernoemd naar de bazige restaurantkat) organiseert hier wekelijks uiteenlopende comedyavonden en op het programma staan geregeld open mics. Zo staat er voor 6 december een speciale kersteditie op de planning, voor liefhebbers van kerstmoppen en kersttruien.

Meer informatie: patronstage.com

Meer open podia

Zit hier niets voor jou tussen? Dan kan je het dak op. Letterlijk, want het Zoku Hotel aan de Weesperstraat 105 organiseert maandelijkse open mics voor muzikanten op haar dak. Verder kunnen moppentappers (in spe) wekelijks hun nieuwe grappen oefenen bij de dinsdagse open podiumavonden van de Toomler Comedy Club, op de Breitnerstraat 2 in Zuid. En het Comedy Café op de IJdok 89 organiseert ook geregeld open mics, op de maandagen in het Nederlands en woensdagen in het Engels.