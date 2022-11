Slangen, curiosa en koffie: de 11 leukste pakketpunten in Amsterdam

Java-Blend. Beeld Jennifer Gijrath

Prikkelarme post in Oost

Post verzenden is vaak een gehaaste bedoening. De juiste sticker vinden en scannen, soms zelf de doos op de pakketkar zetten en dan zo snel mogelijk je o zo drukke leven voortzetten. Java-Blend op Tosaristraat 1 (Java-eiland) biedt een alternatief. Dit koffiehuis is een van de prikkelarmere pakketpunten, zonder allerlei kleurrijke loterijtickets en gokformulieren die om je geld vragen. Een ander leuk pakketpunt in dit stadsdeel is IJburg Boeken, de boekhandel aan IJburglaan 561.

Fashionable versturen in Nieuw-West

Wat is er nou toepasselijker dan kleding retourneren in een groot modehandelscentrum? In Nieuw-West kan dat, in het postkantoor in het World Fashion Centre, Koningin Wilhelminaplein 13. Wie weet doe je er inspiratie op voor een nieuwe bestelling. In dit stadsdeel kan je met je pakketjes ook terecht bij BAM’S Auto aan Langsom 32. Handig, als zowel de retourtermijn van een bestelling én de geldigheid van je apk bijna aflopen.

The Gamekeeper. Beeld Jennifer Gijrath

Tussen de spellen en het snoep in het centrum

Loop gerust The Gamekeeper in de Negen Straatjes binnen om een pakket te verzenden, maar de kans is groot dat je de zaak weer verlaat met een nieuw doosje. In deze spellenwinkel op Hartenstraat 14 verkopen ze alle klassieke bordspellen, en bijvoorbeeld ook een spel waarin je in de huid kruipt van een Amsterdamse hoteleigenaar. In The Candy Shop op Czaar Peterstraat 96, aan de andere kant van het centrum, moet je zoetige verleidingen zien te weerstaan als je er een pakketje op de post doet.

Het verstuurallegaartje in Noord

Voor de deur van Elythé bij Petra stuit je op uitgestalde tweedehands waar, zoals kleding en speelgoed. Binnen op de Wadddenweg 5 gaat het feest verder en vind je veel indrukwekkend porselein, sieraden en glaswerk. Elythé is een buurtwinkel zonder winstoogmerk, voor en door Noorderlingen en je kan er altijd terecht voor een babbeltje. En niet onbelangrijk: je kunt hier via zo’n beetje alle pakketdiensten iets verzenden.

More4Less Hairshop. Beeld Jennifer Gijrath

De Shopperhal in Zuidoost

Stuur je pakket en misschien ook jezelf op reis bij reisbureau Asaduala in het overdekte winkelcentrum Shopperhal in de Amsterdamse Poort. Terwijl je post gereed wordt gemaakt voor verzending naar een of ander postsorteercentrum, kan jij je verlekkeren aan posters van vrolijkere bestemmingen. Verderop in de Shopperhal kan je ook post versturen bij More4Less Hairshop, een beautyzaak waar je alles kunt kopen voor je krullende (afro)haar.

Democratisch retourneren in Driemond

Het bijzonderste postpunt van het jonge stadsgebied Weesp vind je in de Dorpsraad van Driemond. Dozen retourneren in het democratische centrum van je woonplaats, alsof je met je Zalando- en Bol.compakketjes aan komt zetten bij de Stopera. Tevens huisvest de Dorpsraad op Stammerlandweg 10 een buurthuis.

Rattenslang en RataPlan in West

Op het eerste oog is Vaperoutlet op Kinkerstraat 152 een doorsnee tabakszaak waar je pakketjes kan opsturen. Op het tweede oog is dat het ook, maar dan wel een tabakszaak met een levende rattenslang in een terrarium. Een van de winkelmedewerkers is reptielenliefhebber. Vergeet de verzendcode niet te scannen terwijl je je eraan vergaapt. Bang voor beestjes? Dan kun je in West naar RataPlan op Generatorstraat 10, de grootste kringloopwinkel van Amsterdam. Behalve pakketjes afleveren kun je hier ook boeken en kleren inleveren die een ander blij zullen maken.

Lijstje, pakketjes, your taste only, 09/11/2022 Beeld Jennifer Gijrath

Duurzaam doen in Zuid

Je fastfashionbestelling retourneren bij een biologische winkel? Klinkt als een Havermelkelite-meme, maar in de Rivierenbuurt kan dit echt bij twee adresjes. Bij de biologische supermarkt Moeder Natuur op Rijnstraat 123 en bij de biologische speciaalzaak For Your Taste Only op Maasstraat 18. In het kader van duurzaamheid: verderop in de Maasstraat (nummer 158) kan je bij Schoenmakerij De Maas een pakket verzenden én die ene losse schoenzool laten maken in plaats van een nieuw paar schoenen bestellen.