Romige broodjes en zoete verrassingen: deze nieuwe patisserieën in Amsterdam wil je kennen

Salvo Bake House. Beeld Hannah Bults

Salvo Bake House

Op het eerste gezicht lijkt Salvo Bake House allesbehalve een authentieke Italiaanse bakker, maar de romige gebakjes in de glazen vitrines bewijzen het tegendeel. De Italiaanse Salvatore Lioniello (43) bakt sinds de pandemie traditionele pastiera en toen de vraag groot bleek te zijn (hij verkocht zijn lekkers ook op de Hermitagemarkt), opende hij een bakkerij in de Jordaan. Daar staan mensen nu in de rij voor zijn maritozzo (€4,50), een zoet broodje met onder andere chocolade-, hazelnoot- of citroenroom. Lees meer.

Mister Nata

Wie op vakantie is geweest naar Portugal weet: de pastel de nata, de nationale culinaire trots, zijn er niet aan te slepen. Het goede nieuws: je kunt ze ook vers kopen bij een kleine patisserie op de Van Woustraat 48. José Cruz (47) verkocht eerst uitsluitend aan horeca, maar heeft sinds eind december zijn eigen winkel, die veel Portugezen al weten te vinden. Een keer wat anders? Naast de klassieke pastel de nata (€ 2,25), is de lekkernij ook verkrijgbaar in de smaken port, chocola, koffie, appel en framboos (€3). Lees meer.

Et Claire. Beeld Jakob van Vliet

Et Claire

Wie de croissantcreaties van Et Claire wil proeven, moet snel zijn: ze zijn elke middag uitverkocht. Niet zo gek, want de zalige kimchicroissants en cruffins met passievruchtcrème worden louter met boter uit Frankrijk gebakken. Elke dag maakt patissier Pascalle Veen (23) een wisselend assortiment in drie prijscategorieën: signatures (€4), specials (€6) en deluxe (€7,50). Ook verkopen ze normale croissants (€3), schenken ze (Franse) wijnen en champagne, en hopen ze binnenkort – naar hun naam – éclairs te kunnen aanbieden. Lees meer.

Patisserie Koekoek

Ook een veganist heeft weleens zin in een lekker puntje taart, weten ze bij Patisserie Koekoek. Daarom bakt Sher Bos (27) de lekkerste seizoensgebonden vegan taarten met smaken uit verschillende culturen. Zoals een knalpaarse Filipijnse taart (€4,95 per punt), gemaakt van ube, een paarse yam met een vanille-achtige smaak. En een matcha-pistache taartpunt (€4,50 per punt), gemaakt met Japanse groene thee. Bos vindt het leuk als veganistische Amsterdammers ook bij de bakker terechtkunnen. “Wij verdienen ook een lekker puntje taart toch?” Lees meer.

DeLighthouse. Beeld Daphne Lucker

deLighthouse Pâtisserie & Kombuchabar

Zes jaar geleden begon Nicolaas Adam, oorspronkelijk Parijzenaar, met het leveren van kombucha aan Amsterdamse restaurants. Tegenwoordig schenkt hij ze zelf in zijn kombuchabar annex patisserie in Noord. Klanten kunnen binnenwandelen voor een een glaasje Milky Oolong Kombucha (€4,50) of café au lait (€3,25). Daarnaast verkoopt Adam verschillende gebakjes, zoals financiers, kleine Franse amandelcakes, met maanzaad en citroenjam (€2,50) of canelés (€2,50). Binnenkort biedt Adam op zondagen brunches aan en hij wil exposities gaan organiseren. Lees meer.