Queer & Pride Amsterdam 2023: dit moet je weten

Van 22 juli tot en met 6 augustus wordt Queer & Pride Amsterdam 2023 gevierd. In heel Amsterdam vinden er twee weken lang kleurrijke activiteiten en evenementen plaats, waaronder de Pride Walk en de botenparade Canal Parade. Dit moet je weten.

Met een nieuwe naam, twee organisatoren en twee weken activiteiten in plaats van één, heeft Queer & Pride Amsterdam 2023 een andere opzet dan voorgaande jaren. Queer Amsterdam ontfermt zich over de eerste week (22 tot en met 28 juli) en van 1 tot en met 6 augustus komt Stichting Pride Amsterdam met een programma met als thema #YouAreIncluded.

Pride Walk

De week die Queer Amsterdam voor zijn rekening neemt, wordt ingeluid met de jaarlijkse Pride Walk, waarbij gedemonstreerd wordt voor gelijke rechten voor de lhbtq-gemeenschap wereldwijd. De Pride Walk vindt plaats op zaterdag 22 juli. Vanaf 12.00 uur wordt verzameld op de Dam, waarna de tocht om 13.00 uur begint en via de Nieuwezijds Voorburgwal, de Raadhuisstraat en Rozengracht, door de Marnixstraat en over de Weteringschans naar het Museumplein leidt. Aansluitend worden daar uiteenlopende sportactiviteiten en een klein festival gehouden.

Vooraf kunnen deelnemers protestborden maken bij We Are Queer in de Wagenaarstraat of bij Amnesty International aan de Keizersgracht. Voor We Are Queer kan je kaarten bestellen via deze link. Bij Amnesty kan je vanaf 10.00 uur terecht: de mensenrechtenorganisatie heeft ook een ontbijtje klaarstaan, aanmelden kan hier.

Botenparade

Route

Op zaterdag 5 augustus van 12.00 tot 18.00 uur vullen de grachten in Amsterdam zich weer met vele kleurrijke boten, voor de 26ste editie van de Canal Parade. In totaal varen er tachtig boten mee tijdens de parade: de route begint zoals gebruikelijk bij het Oosterdok, vaart over de Nieuwe Herengracht en de Amstel, waarna de vloot de Prinsengracht op gaat en eindigt bij het Westerdok.

Eigen boot

Wie met een eigen boot langs de kant wil liggen om de Canal Parade te bekijken, moet een Pride Vignet aanschaffen voor een specifieke zone waar de parade langskomt. Het aanschaffen kon sinds 1 juli via de website www.botenparade.nl, maar op dit moment zijn alle vignetten al uitverkocht. Het gebruik van een eigen muziekinstallatie op de boot, maar ook aan wal, is niet toegestaan, in verband met omgevingsoverlast en om feesten op de kant te voorkomen.

Toiletten

Tijdens deze twee weken zorgt de gemeente Amsterdam samen met de organisatoren van Queer & Pride Amsterdam voor extra openbare toiletten, voornamelijk in het centrum. Op sommige plekken zijn de toiletten gratis te gebruiken, op andere plekken moet worden betaald. Dat zal alsnog goedkoper zijn dan wildplassen: daarvoor kan je een boete krijgen van 140 euro. Een overzicht van de openbare toiletten vind je hier.

Tevens meldt de gemeente dat er verschillende plekken zullen zijn waar je een eigen fles kan vullen met water.

Bereikbaarheid

Wie met de trein naar Amsterdam komt om de botenparade te bezoeken, wordt geadviseerd een trein naar station Amsterdam Centraal te nemen. Vanaf daar zijn de meeste festiviteiten goed te bereiken, zowel lopend en fietsend als met het openbaar vervoer. Op zaterdag 5 augustus, als de Canal Parade plaatsvindt, rijden er ’s ochtends en ’s avonds langere treinen naar en vanuit Amsterdam.

Houd ook rekening met afsluitingen in de stad, die invloed hebben op de routes van het openbaar vervoer. Zo zijn onder meer de Van Woustraat, de Berlagebrug en de Parnassusweg (gedeeltelijk) afgesloten, waardoor sommige trams en bussen een afwijkende route rijden. De actuele informatie vind je via de planner van het GVB.

Tijdens en op de dagen rondom de Canal Parade gelden er ook verschillende parkeerverboden voor auto’s en fietsen. De locaties waarom het gaat zijn hier te vinden. Let op: sommige verboden gelden ook nog na 5 augustus, dus informeer jezelf goed om te voorkomen dat je fiets of auto wordt weggehaald. Op het water gelden ook stremmingen en afmeerverboden, die vind je hier.

Partyplanning en feestgedruis

De Canal Parade is een van de drukste dagen in Amsterdam, waarop honderdduizenden mensen rondom de vaarroute samenkomen om diversiteit en inclusiviteit te vieren. Hoe kan je het meest uit dit feest halen? Hier de belangrijkste tips op een rijtje:

Wees op tijd. Weinig zo vervelend als geweigerd worden bij afgesloten straten en achtsterangs plekken langs de grachten waar je niets kan zien. De Amstel is een hotspot (aan de oostelijke zijde sta je de hele dag in de zon), dus hier geldt al helemaal: wees er vroeg bij. Bij de hoek Brouwersgracht-Prinsengracht kan je in de middag ook over de koppen lopen, houd daar rekening mee.

Zorg voor een (alcoholische) versnapering. Wie af en aan moet rennen naar een supermarkt of een ander verkooppunt, is binnen korte tijd zijn vrienden én zijn prachtige plek kwijt. En wie zijn neus ophaalt voor lauwe chardonnay: stop je drank in een plastic tas en hang hem in het water. Zo ben je de hele parade lang voorzien van koude drank.

Denk niet dat het feestje na de laatste boot is afgelopen – het begint dan pas. Zoek van tevoren uit welk straatfeest de plek voor jou en je vrienden wordt, dat scheelt ontploffende appgroepen en een zoektocht naar die ‘ene vriendin met dat roze hoedje’.

