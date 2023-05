Pride Amsterdam 2023 - dit is er te doen tijdens Queer & Pride Amsterdam

Van 22 juli tot en met 6 augustus wordt Queer & Pride Amsterdam 2023 gevierd. In heel Amsterdam vinden er twee weken lang kleurrijke activiteiten en evenementen plaats, waaronder de Pride Walk en de botenparade Canal Parade. Dit moet je weten.

Nieuwe naam voor Pride, langer feest

Queer & Pride Amsterdam 2023 is de nieuwe naam van Pride Amsterdam, wat de laatste jaren alleen door Stichting Pride Amsterdam georganiseerd werd. Naast de nieuwe naam is er dit jaar ook een nieuwe organisatie die een deel van het programma voor haar rekening neemt: Queer Amsterdam. Waar Pride doorgaans een week duurde, zijn er dit jaar twee weken lang festiviteiten. De twee organisaties hebben daarvoor gezamenlijk ruim 8 ton subsidie gekregen van de gemeente.

Queer Amsterdam, een vertegenwoordiging van elf verschillende lhbtq-organisaties, organiseert de eerste week van 22 tot en met 28 juli. Daarin staat queerness centraal en zullen ‘waarden als sociale rechtvaardigheid, anti- discriminatie en (inter)nationale solidariteit’ terugkomen in de gehele programmering. In het programma waar Queer Amsterdam verantwoordelijk voor is, is ruimte gegeven aan initiatieven uit de lhtbq-gemeenschap.

De organisatie van week twee is in handen van Stichting Pride Amsterdam. Van 1 tot en met 6 augustus is er dan ‘volop aandacht voor emancipatie, cultuur, sport, vieren en ontmoeten’. Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar #YouAreIncluded. Dat staat voor diversiteit binnen de regenbooggemeenschap en voor degenen die voor gelijke rechten strijden.

Week 1: Pride Walk en Pride Park

De week die Queer Amsterdam voor haar rekening neemt, wordt ingeluid met de jaarlijkse Pride Walk, waarbij gedemonstreerd wordt voor gelijke rechten voor de lhbtq-gemeenschap wereldwijd. De Pride Walk vindt plaats op zaterdag 22 juli. Vorig jaar vertelden Pride Walkers aan Het Parool over de (non-)acceptatie van de lhbtq-gemeenschap. Verder heeft Queer Amsterdam nog weinig bekendgemaakt over haar programmering.

Deelnemers aan de Pride Walk. Beeld ANP / Sandra Uittenbogaart

Wel is bekend dat een van de themadagen plaatsvindt op het zomerse Kwaku Festival in het Nelson Mandela Park, op 23 juli, Roze Zondag. Dan staat het festival onder de naam Roze Kwaku in het teken van de lhbtq-gemeenschap. Onder voorbehoud van de datum wordt op zaterdag 29 juli Pride Park georganiseerd in het Vondelpark, met onder meer een markt en sportactiviteiten.

Fototentoonstelling en Milkshake

Tijdens Queer & Pride Amsterdam strijkt ook de door Nederland reizende Pride Photo Tentoonstelling 2023 neer in Amsterdam, met een selectie van wereldwijd ingestuurde foto’s die de diversiteit van de regenbooggemeenschap tonen. De tentoonstelling heeft als thema ‘The Process of Change’ en is van 21 juli tot en met 10 augustus te zien.

In het weekend tussen de twee weken die beide partijen organiseren, op zaterdag 29 en zondag 30 juli, strijkt het (uitverkochte) Milkshake Festival weer neer in het Westerpark. Deze elfde editie van het ‘open-minded electronic dance festival’ met negen podia wordt voor het eerst uitgebreid en afgetrapt met een Grand Opening Night in de Gashouder op vrijdag 28 juli.

Milkshake wordt voor het eerst uitgebreid en afgetrapt met een Grand Opening Night in de Gashouder op vrijdag 28 juli. Beeld dennis bouman

Week 2: van straatfeesten tot de Canal Parade

Gedurende deze week zijn er allerlei evenementen door de hele stad. Zo kun je tijdens de Roze filmavonden op 2 en 3 augustus op het Mercatorplein in West gratis films kijken, en op 4 augustus op het Gershwinplein op de Zuidas ook. Er staan iedere avond vierhonderd stoelen opgesteld bij de openluchtbioscopen. Je kunt je eigen eten en drinken meenemen. Welke films er vertoond worden is nog niet bekend.

Op donderdagavond 3 augustus vindt het gratis toegankelijke Senior Pride Concert plaats op de Nieuwmarkt. Dans, entertainment en uiteenlopende muziekgenres passeren de revue. En hoewel de naam van het concert anders doet vermoeden, zijn alle leeftijden welkom. Het evenement is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er zal ook een doventolk aanwezig zijn.

Liefdestours en slotfeest

In The Social Hub (voorheen The Student Hotel) in de Wibautstraat – voor deze week omgedoopt tot The Pride Hub – zijn er deze week ook ‘kleinschalige activiteiten’ bij te wonen, georganiseerd door commissies en ambassadeurs van Pride Amsterdam. Het Muiderslot geeft op 31 juli en 8 augustus liefdestours: rondleidingen ‘over liefde, lust en seksuele voorkeuren in het verleden’.

Aan het einde van de week, van vrijdag 4 tot en met zondag 6 augustus, worden op verschillende locaties straatfeesten georganiseerd. Er wordt onder andere gefeest bij Prik in de Spuistraat, Waterkant op de Marnixstraat en Café Queenshead op de Zeedijk. Maar ook het Thorbeckeplein en het Amstelveld zijn feestlocaties (al staat het Amstelveld op losse schroeven) en op het Stoperaplein vindt een vrouwenfeest plaats. Het hoofdpodium op de Dam vormt zoals gebruikelijk het toneel voor het afsluitende feest van Pride Amsterdam. De line-up voor dit slotfeest wordt later bekend gemaakt.

De evenementen vinden niet alleen in Amsterdam plaats. Op dinsdag 1 augustus wordt er gefeest op het strand bij Zandvoort: van 16.00 tot 23.00 uur is daar Pride Party ON the Beach. Ook in de twee dagen voorafgaand aan dit festival staat Zandvoort in het teken van Pride, met onder meer een brunch, een strandfeest voor iedereen die zich als vrouw identificeert en een programma voor kinderen.

De botenparade Canal Parade: hoe laat begint het en wat is de route?

Op zaterdag 5 augustus van 12.00 tot 18.00 uur vullen de grachten in Amsterdam zich weer met vele kleurrijke boten, voor de 26e editie van de Canal Parade. In totaal varen er tachtig boten mee tijdens de parade: de route begint bij het Oosterdok en eindigt bij het Westerdok.

Er zijn onder andere boten van verschillende politieke partijen, cafés en universiteiten. Artis vaart voor de eerste keer mee en haalt inspiratie uit diversiteit en seksualiteit in de flora- en faunawereld. Ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing van de slavernij varen er ook Surinaamse boten mee.

Wie met een eigen boot langs de kant wil liggen om de de Canal Parade te bekijken, moet een Pride Vignet aanschaffen voor een specifieke zone waar de parade langskomt. Het aanschaffen kan vanaf 1 juli via de website www.botenparade.nl. Het gebruik van een eigen muziekinstallatie op de boot, maar ook aan wal, is niet toegestaan, in verband met omgevingsoverlast en om feesten op de kant te voorkomen.

De botenparade in 2022. Beeld Joris van Gennip