Pasen 2023: 5 x de meest decadente paaseieren van Amsterdam

Verstoppen? Niets ervan: deze paaseieren van Amsterdamse chocolatiers stelen liever de show.

In het buitenland genieten chocolatiers een rocksterrenstatus. Maar ook in Amsterdam ligt het niveau steeds hoger. Wie rond Pasen in de Amsterdamse etalages gluurt, ontdekt de ene na de andere spectaculaire chocoladecreatie.

Exclusief klapstuk

Chef Robin Hoedjes maakt elk jaar een ander bijzonder klapstuk, waarvan er maar één verkrijgbaar is. Dit jaar: een knoeperd van 50 centimeter glanzende, knapperige Belgische melkchocolade, verfraaid met de tekst ‘Vrolijk Pasen’ en ambachtelijke Huize van Wely-paaseitjes (195 euro). Te bewonderen op het Gelderlandplein. Een ander budget? Overweeg dan een leuk haantje, haasje of een musketei, dat Hoedjes ooit bedacht met zijn gezin in gedachte.

Gelderlandplein 173, huizevanwely.nl

Het paasei van Huize van Wely is 50 centimeter groot en verfraaid met ambachtelijke paaseitjes en bladgoud. Beeld Huize van Wely

Chocoknots

Wie chocoladehemel Van Soest binnenloopt kan er bijna niet omheen: op de toonbank staat een knots van een ei beeldig te wezen. Ze is ongeveer 55 centimeter hoog en gemaakt van ruim 5 kilo hoogwaardige chocolade van eigen cacao melange. Elk ei is uniek en handgemaakt in het chocolade-atelier( 199,95 euro).

Frederiksplein 1A & Zeilstraat 67, vansoest-amsterdam.nl

Het reuzenei van Van Soest is handgemaakt en weegt 5 kilo schoon aan de haak. Beeld Van Soest

Het gouden ei

Het geldt voor veel dingen in het leven, maar bij paaseitjes misschien nog wel een beetje meer: uiteindelijk draait alles om de inhoud. Het gouden ei van Mr Porter – met lieve hazenoortjes en gemaakt van 70 % pure chocolade – is daarom gevuld met karameltruffels, glutenvrije brownies en macarons in de smaken mango, kokos en banaan. Het kost 27 euro en is te bestellen tussen 5 en 10 april, minimaal twee dagen van te voren. Of ga naar het restaurant en maak hem ter plaatse soldaat, terwijl je uitkijkt over de daken van de stad.

Spuistraat 175, mrportersteakhouse.com

Het gouden haasje van Mr Proter is gevuld met verschillende zoete lekkernijen. Beeld Mr Porter

De bijenkorf

Looks en smaak: de architectonische Bijenkorf van Tout, gemaakt van mens- en milieubewuste Valrhona melkchocolade, heeft het allemaal (29,95 euro).

Maasstraat 77, toutpatisserie.nl

Het paasei van Tout is geïnspireerd op een bijenkorf en verwijst naar het begin van de lente. Beeld patisserie&chocolaterie Tout

Jungledieren en dripping eggs

Beestachtig leuk zijn ze, de olifanten, aapjes, giraffes en zebra’s van Linnick (in drie maten, vanaf 18,35 euro). Of wordt het toch zo’n mooi dripping egg, gevuld met handgemaakte bonboneitjes (vanaf 19,95 euro)?

Amstelveenseweg 75 (Zuid), linnick.nl

De jungledieren van Linnick zijn verkrijgbaar in drie maten. Beeld Linnick

De dripping eggs van Linnick zitten vol met handgemaakte bonboneitjes. Beeld Linnick