Overzicht XXL: hier in Amsterdam moet je zijn voor het beste Aziatische eten van de stad

Zin in ramen, Oost-Aziatische cocktails of de lekkerste sushi van Amsterdam? In dit overzicht zetten we op een rij waar je moet zijn voor het beste Aziatische eten van de stad.

1. Sushi in Amsterdam

In Nederland is sushi al jaren razend populair, maar volgens kenners nemen wij hier snel genoegen met mindere kwaliteit. Wat zijn de tips van de experts? De eerste regel: je moet de deur uit, want goede sushi wordt haast nooit thuis bezorgd. En goedkoop is duurkoop.

Voor een omakase, de Japanse versie van het chef’s menu, kun je onder andere terecht bij Sushi Hanabi. Er is daar keuze uit drie menu’s, met vrijwel uitsluitend nigiri. De omakase bij Undercover in de Wibautstraat, van sushichef Kitsanin ‘Kit’ Thanyakulsajja, is ook de moeite waard. Sushi staat alleen niet altijd op het menu. Van januari tot en met april zijn de kansen op sushi het grootst. Bij EN in Zuid kun je je ook in de watten laten leggen met een chef’s menu, maar à la carte sushi bestellen kan daar ook. Een ander restaurant waar je traditioneel en zalig Japans eet, is Umeno.

Voor wie tóch liever bestelt, is Sushi Fanatics de betere optie. Daar kun je ook ter plekke eten en vind je in een verborgen ruimte Shigure. Hier krijg je 21 gangen voorgeschoteld (105 euro), waaronder zwanenhalsmossel (‘zeepiemel’). De gangen worden bereid met ingrediënten die je in Nederland niet zo vaak tegenkomt. Het restaurant heeft slechts acht plekken en is meestal alleen op vrijdag geopend.

Waar je volgens Japanners de beste sushi in Amsterdam eet: Yamazato in het Okura Hotel. Je kunt sushi hier als supplement bestellen bij een menu waar je meer dan honderd euro voor betaalt. Yamazato is het eerste kaisekirestaurant (gespecialiseerd in minimalistische Japanse haute cuisine) dat buiten Japan een Michelinster kreeg.

Iets verder buiten de stad, in IJmuiden, maakt Kuniyoshi Ohtawara, de oud-chef van het Okura, de sushi in Hokkai Kitchen. Dat is een restaurant van Marinus Noordenbos, die door het Japanse ministerie van Landbouw en Visserij werd aangewezen als ambassadeur van de Japanse keuken. Sushi à la carte eet je ook bij all-you-can-eatrestaurant Hachi in Diemen. Als je jarig bent en drie volwassenen meeneemt, kun je hier ook nog eens gratis eten.

2. Nog meer Japans: ramen en klassiekers in Amsterdam

Geen sushi, maar wel kleine Japanse gerechten: dat biedt Yuzu Dining Bar. Op de kaart staan gerechten als edamame en verschillende yakitorispiesjes. Het restaurant laat je kennismaken met Japanse gebruiken: zo gaat je jas in een mandje onder je stoel en is er geen bestek.

Voor oldskool noedels geïnspireerd door de Japanse keuken ga je naar Ramen Impossible in Zuid. Ook bij Dun Yong Kitchen – een goed budgetadres – wordt Japanse ramen bereid, in verschillende bouillons en met verschillende toppings.

Ramen eten en bestellen kan op nog veel meer plekken in de stad. Zoals in de Jordaan bij Yamaramen en bij Men Impossible, of in De Pijp bij Sapporo Ramen Sora en Fou Fow Ramen. Laatstgenoemde heeft ook een vestiging op de Elandsgracht. Andere ramenzaken in het centrum zijn Ramen-Ya en Umaimon, waar verschillende soorten ramen op het (afhaal)menu staan. Tokio Ramen Iki heeft meerdere vestigingen in Amsterdam en eentje in Amstelveen.

Je waant je in een izakaya bij Mr. Gyoza. Beeld Daphne Lucker

Een van de beste en oudste Japanse restaurants van Nederland is Umeno. Klassieker kun je het niet vinden. Voor authenticiteit en Japans comfortfood zit je ook goed bij Restaurant Kyo. Dat is een van de weinige echte izakaya’s (een soort cafés waar behalve sake en bier ook snacks en kleine gerechten worden geserveerd) van de stad. Ook net een izakaya: Mr. Gyoza in de Eerste Helmersstraat. Hier eet je gyoza’s, de Japanse afgeleide van de Chinese dumpling, én kun je cocktails drinken.

Gerechten uit de Japans-Peruaanse keuken, beter bekend als de nikkeikeuken, proef je bij Secret Garden. Je vindt er gerechten als een tiradito tuna tataki en crispy pulpo met lavendel en drinkt er cocktails in nikkeistijl. Kies bijvoorbeeld voor de coco lima met de Peruaanse drank waqar pisco en Japanse yuzusaké.

Wie tijdens de lunch zin heeft in Japans is bij Ranchi aan het juiste adres. Daar staan Japanse sando’s (sandwiches) op de kaart. Die eet je daar ter plekke op of je neemt ze mee. Naast varianten met vlees en vis staan er ook vegetarische opties op het menu.

Bij het Japanse Hakata Senpachi in Zuid heb je de keuze uit verschillende soorten yakitori, van kip tot paling.

3. Dumplings in Amsterdam

Gefrituurd, gekookt, geroosterd of gestoomd: dumplings zijn wereldwijd geliefd troostvoer en veel landen hebben hun eigen variant. Waar moet je in Amsterdam zijn voor Georgische khinkal of momo’s uit Nepal?

In stadsdeel Oost haal je Indiase samosa’s (knapperige, driehoekige flapjes van filodeeg, gevuld met allerhande lekkers) bij Authentic India. Bij het enige Oeigoerse restaurant van de stad, Silk Road Kebab, moet je volgens recensent Mara Grimm zijn voor goshluk laghman. Dat zijn verse, handgemaakte noedels met een pittige stoof van plakjes sappig vlees, groenten, zwarte paddenstoelen en sichuanpeper, waarvan je tong een beetje gaat tintelen.

Bij Oeigoers restaurant Silk Road Kebab moet je zijn voor goshluk laghman. Beeld Lin Woldendorp

Voor Georgische khinkal moet je zijn bij Batoni Khinkali. Daar vind je dumplings gevuld met rund, champignon of kaas. De Nepalese momo’s hebben soortgelijke vullingen. Je haalt ze bij het stalletje van Himalayan Live Streetfood op de Ten Katemarkt of in het gelijknamige restaurant in de Ten Katestraat.

De places to be voor (Chinese) dumplings zijn volgens Chinese chefs het drijvende restaurant Sea Palace en de zaak Hoi Tin op de Zeedijk. Iets laagdrempeliger en wat minder bekend is de kraam op het Nassauplein aan de oostzijde van het Westerpark. Bij deze Sir Dumpling bestel je verschillende soorten (vegetarische) dumplings.

Zin om thuis dumplings te maken of op te warmen? Ga dan eens langs bij Chinees afhaalcentrum Het Oosten op de Zeedijk. Een goed bewaard geheim van menig chef – met veel diepvriesproducten.

4. Toko’s in Amsterdam

Amsterdam telt heel veel toko’s. De oudste van de stad is het vijf verdiepingen tellende Toko Dun Yong in de Stormsteeg. Je kunt hier terecht voor Aziatische levensmiddelen, keukengerei en servies. Op de vierde verdieping zit Dun Yong Kitchen, waar je onder meer Japanse ramen kunt eten.

Verspreid door de stad – en het land – heeft Amazing Oriental ook verschillende toko’s. In 1986 opende de eerste vestiging van deze Aziatische supermarkt op de Nieuwmarkt. Deze kleine toko, die zo’n 600 producten verkocht, is inmiddels een begrip in Amsterdam. Een van de andere vele vestigingen vind je op het Buikslotermeerplein.

Alles wat je in de Koreaanse en Japanse keuken nodig hebt, is te koop bij Shilla Japanese & Korean Food Market. In deze toko op het Gelderlandplein verkopen ze bijvoorbeeld marinades, paddenstoelen en groenten die uit Korea en Japan geïmporteerd worden.

Oprichter Kai Hing Li (80) tussen de schappen van Toko Kai Hing. Beeld Dingena Mol

Bij Toko Kai Hing in winkelcentrum Ganzenhoef, ook wel toko Omoe genoemd, vind je een mengelmoes van culturen en producten. Onder de Chinese draken en lampions aan het plafond gaan namelijk ook de lekkerste Surinaamse gerechten over de toonbank. Enkele van de bestverkopende producten van deze familietoko zijn de nasi Hongkong style en het gemberbier van Blesi, gemaakt door een familie uit Zuidoost.

5. Thais eten in Amsterdam

Thaise opties zijn er in Amsterdam ook genoeg. In de Noorderstraat vind je bijvoorbeeld Sukhothai Thanee. Een chic restaurant waar de chef je bijzondere Thaise gerechten voorschotelt: bijvoorbeeld een wokgerecht van waterspinazie of een klassiek noedelgerecht met garnalen.

Pad thai van Thai Kitchen The Only One. Beeld Sophie Saddington

Bestellen of afhalen van Thaise gerechten kan onder meer bij Thai Kitchen The Only One. Volgens culinair schrijver Monique van Loon is dat de allerbeste pad thai. Andere zaken waar Van Loon bestelde zijn Cook Kai, waar je originele en klassieke gerechten kunt bestellen, en Khorat Top Thai, waar de keuze reuze is en de prijs-kwaliteitverhouding goed. Thaise maaltijden kun je ook bestellen bij Boi Boi, dat drie vestigingen heeft in de stad, en bij Billy Thai’s Restaurant op de Prinsengracht.

Authentiek Thais streetfood dat overloopt van versheid eet je bij Thai Thai Poppetje. Op de beperkte kaart van het restaurant staan klassiekers als viskoekjes, maar ook originele vondsten zoals bitterballen van rodecurryrijst die een heerlijk smeuïge vulling en een dun en knapperig korstje hebben.

6. Chinees eten in Amsterdam

Zin in Chinese gerechten? Wang’s Flavour, een Chinees restaurant in de Tweede Nassaustraat, heeft gerechten uit de zhejiangkeuken, die zich vooral kenmerkt door frisse en milde smaken. Het menu is origineel met weinig bekende nummertjes – dus geen foe yong hai. Wie zin heeft in wat meer vuur, heeft de keuze uit een selectie ‘pikante sichuan style’ gerechten. Je kunt hier ook bestellen.

Voor Chinees street- en comfortfood schuif je aan bij China Supreme. De jianbingcrêpes, gevuld met bijvoorbeeld ei, pittige olie en lente-ui, garnaal of eend, zijn hier populair. Op de kaart staan verder wontons, gyozas en specialiteit biangbiang noedels.

Van foe yong hai en nasi tot kikkerbillen en rundermaag: het staat op het zeer uitgebreide menu van Taste of Culture. Een restaurant met authentiek eten en vriendelijke service waar ook Amsterdamse chefs na het werken in hun eigen keuken graag een nachtelijk ‘afzakkertje’ (lees: een tafel vol peking­eend) komen doen. Laten bezorgen kan ook.

Dicht bij Centraal Station vind je het al eerder genoemde Chinese restaurant Sea Palace. Naast dimsumgerechten is daar ook een grote dinerkaart met vlees-, vega- en visgerechten beschikbaar.

Dicht bij Centraal Station drijft Sea Palace, waar veel keuze is uit dimsumgerechten. Beeld Eva Plevier

Andere Chinese restaurants op loopafstand van Centraal Station zijn Oriental City op de Oudezijds Voorburgwal en Hoi Tin op de Zeedijk.

De Aziatische keuken voor de wat minder avontuurlijke eter proef je bij Chinees restaurant Dynasty in de Reguliersdwarsstraat. Bij dit restaurant, dat jarenlang als huiskamer van BN’ers gold, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Hier krijg je oldskool lekker eten, zoals gestoomde tarbot of opgerolde, krokante flensjes met lamsgehakt. Er staan geen vegetarische gerechten op de kaart.

Voor handpulled noedels, Chinese varkensburger of dumplings die smaken zoals het in China smaakt, is Xi’an Delicious Foods in de Lange Leidsedwarsstraat de moeite waard.

7. Indonesisch eten in Amsterdam

Indonesische restaurants in overvloed in Amsterdam. Denk aan het vrolijke eethuis Miko op Zeeburgereiland. Met zijn familiegerechten wil eigenaar Michel Purba een huiselijke sfeer creëren en zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke Indonesische gerechten blijven. Er is een plateservice met een wisselend menu, uiteenlopend van bami goreng en nasi in verschillende varianten.

Miko op Zeeburgereiland. Beeld Daphne Lucker

Sama Sebo is een Indonesisch restaurant met het interieur van een bruine kroeg in de P. C. Hooftstraat. Je kunt er een rijsttafel eten of à la carte iets bestellen. Volgens recensent Mara Grimm is de sfeer er onovertroffen. Maar voor het eten van goede rijsttafels adviseert Grimm eerder restaurant Blauw of Ron Gastrobar Indonesia.

Indonesisch streetfood en Indonesische klassiekers eet je ook bij Purnama, het eerste Indonesische restaurant in de Indische Buurt. Op het menu staan onder andere spareribs in een traditionele Indonesische saus, nasi padang en loempia’s.

Op het KNSM-eiland wordt authentiek en supervers Balinees gekookt bij het restaurant Paon Bali. Voor 15 euro krijg je een menu dat iedere dag wisselt, maar wel altijd traditioneel Balinees is. De Balinese keuken is vrij pittig en minder zoet dan bijvoorbeeld de Javaanse. Bovendien wordt er geen rundvlees gebruikt, maar des te meer kip en varkensvlees.

8. Indiaas eten in Amsterdam

Culinair recensent Mara Grimm proefde in 2021 Zuid-Indiase gerechten met een absurd hoog dooreetgehalte bij The Madras Diaries. Je moet alleen wel van pittig houden.

Collega Monique van Loon kreeg Dutch Dabbawala, een Indiaas restaurant aan de Elandsgracht, zo vaak getipt dat ze er móést bestellen. Ze raakte in een oogwenk verliefd op de butterchicken momo’s.

Bij Saeed’s Curry House kun je dan weer Indiaas streetfood bestellen, maar ook ingrediënten kopen voor wanneer je zelf Indiaas gaat koken. En als je toch in de Javastraat bent: loop vervolgens even door naar Authentic India voor de lekkerste samosa’s van de stad – die we eerder in dit overzicht al tipten.

Miri Mary is een prima zaak die jonge mensen op een slimme manier laat kennismaken met de Indiase keuken. De keuken is een mix van Indiase smaken met hier en daar wat lokale invloeden. Zo staan er ook bitterballen op de kaart, maar dan wel voorzien van Indiase specerijen. Op zondag kun je er ook terecht voor een Indiase brunch.

9. Ook nog lekker

Voor wie bubbelthee op z’n Taiwanees wil drinken, zoals classic zwarte thee met melk en suiker of taro milk tea, is The Bubble Society op de Haarlemmerdijk een goed adres.

Zin in cocktails met een Oost-Aziatisch karakter? Die worden geserveerd bij Kip ’n drip: een Instagramsensatie in De Pijp waar je overigens ook kunt genieten van klassieke oosterse gerechten met een Europese touch.

Kip ’n drip serveert cocktails met een Oost-Aziatisch karakter. Beeld Nina Schollaardt