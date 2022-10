Niet wéér een Ritualspakket? Deze zes Amsterdamse beautymerken geef je graag cadeau

Een waanzinnige bos glanzend haar, strakgelakte nagels en een huid fris als een knisperend sneeuwlandschap: wie wil dat nou niet? Deze Amsterdamse mooimaakmerken – met respect voor mens, dier en milieu – zijn dan ook een feest om te geven, en te krijgen.

Nooit meer hannessen met nagellak en uren droogtijd? Maniac nails zijn klunsproofstickers gemaakt van zeven lagen gellak, die je simpelweg op je nagels plakt en laat uitharden onder een lamp. Verkrijgbaar in allerlei blitse prints (23 euro) of klassiek en effen (18 euro). Met 75 euro is de startersset, inclusief lamp en twee kleuren naar keuze, wel even een investering. Maar als je bedenkt dat een behandeling in de salon al snel 50 euro kost, is de rekensom snel gemaakt. Uitdrukkelijk ook geschikt voor herennagels.

maniac-nails.com

livbotanics.com

Het ingrediënt Acmella Oleracea, ook wel champagneblad, wordt door cleanbeautyfans getipt als ‘het natuurlijke antwoord op botox’. The Beauty oil (48 euro) van het net gelanceerde en tot in de puntjes duurzame Liv Botanics zit er vol mee. Het proberen waard, al was het maar voor de knappe glazen fles.

Food for Skin

Een schoonheidsroutine hoeft geen hogere wiskunde te zijn. De zusjes Cathy en Angela van Food for Skin, zetten de huid op een dieet vol groenten, met op het oog eenvoudige producten waar beautyjournalisten dol op zijn. Een Carrot cleanser (39,95 euro) om te reinigen, avocado-, pompoen- of komkommerserum erover (37,95 euro) en aftoppen met de Tomato base cream (39,95). Kind kan de was doen en dat zonder vervelende microplastics.

foodforskin.care

Tree of Saba

Vriendinnen Luna Frederique en Keanni Burke, beiden met Afrikaans-Caribische roots, leerden van hun grootouders over de heilzame werking van zeemos. Dat is een zeewierachtige plant die een flinke dosis mineralen, vezels en vitaminen bevat. Voor de Golden Sea Moss Gel (20 euro), wordt het met de hand geoogst uit de wateren bij Saint Lucia. Vertroetel je haar ermee, smeer een lik op je gezicht voor een all night mask of – voor de avonturiers onder ons – snoep een theelepel uit de pot.

treeofsaba.com

Ellis Faas

Kleuren die zijn gebaseerd op het palet van het menselijk lichaam – zoals bloedrood en sproetjesbruin – en die daardoor vrijwel iedereen staan. Glanzende, zilveren verpakkingen en romige formules die makkelijk zijn aan te brengen: met de spullen van wijlen make-upheldin Ellis Faas is het makkelijk punten scoren. Faas stond bekend als een van de invloedrijkste visagieartiesten van onze tijd. In 2020 overleed ze. Haar broer gaat op haar verzoek door met het merk, dat in Nederland onder andere in de schappen ligt bij Skins en Cosmania.

ellisfaas.com

Witlof

Caroline had een ‘ecoluxury spa en beautywinkel’ in Amsterdam en wilde een eigen lijn, vriendin Cis had ervaring in het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe producten voor een levensmiddelenfabrikant. Inmiddels timmeren ze samen aan de weg met Witlof, een huidverzorgingslijn met natuurlijke producten op basis van hydraterende bloemenwaters en plantaardige oliën, vitamine-A en hyaluronzuur, dat de huid een bewezen oppepper geeft.

witlofskincare.com

Schone schijn? Clean beauty – groene, natuurlijke verzorgingsproducten ‘zonder rommel’ met respect voor mens, dier en natuur – is in zwang, maar ligt ook onder vuur. Termen als ‘clean’ en ‘groen’ zijn niet beschermd en tegenstanders wijzen op loze claims en onnodige bangmakerij. Natuurlijk is bovendien niet altijd ook beter. Juist grote concentraties botanische extracten kunnen soms voor gevoelige reacties zorgen.