Naar een concert, wedstrijd of film? De lekkerste restaurants in de buurt van station Arena

Wat zullen we doen met eten? Culinair journalist Mara Grimm, Jonneke de Zeeuw en kok Donovan Kraag delen hun favoriete adressen in de buurt van de Ziggo Dome en de Johan Cruyff Arena.

Zuidoost barst van de goede eetadressen, je moet alleen net weten waar je moet zijn. Sla deze lijst op en rol de volgende keer met een goedgevulde buik door naar Ajax, Pathé Arena, de Ziggo Dome of Afas Live.

Op loopafstand

Queen D

Zin in seafood boils, loaded fries, buffalo wings en veel saus? Dan ben je bij Queen D aan het juiste adres. Deze zaak wordt gerund door moeder Diana – ook wel bekend als the crab queen – en haar dochter Cher die, geïnspireerd door YouTubester Bloveslife seafood boils maken. Dit zijn schaal- en schelpdieren die samen met maïs en aardappel in een pittige kruidenmix worden gekookt en die je vervolgens – vaak feestelijk uitgestort op tafel – met je handen eet.

Moeder en dochter begonnen Queen D in eerste instantie vanuit huis. Wat volgde leest als een modern succesverhaal: ze gingen viral op Snapchat, openden een restaurant in World of Food en hebben nu ook een restaurant in de Shopperhal aan het Bijlmerplein, mét zonnig terras. “Ik heb een groot zwak voor seafood boils. Maar bij Queen D zou ik zeker ook de loaded fries met garnalen bestellen: de ultieme vette bek voor seafood lovers,” aldus Mara Grimm. Ook Jonneke de Zeeuw van Mooncake is erg enthousiast. “Zij zijn hier als eerste in Amsterdam mee begonnen en het bleek een gat in de markt. Logisch, want het is superlekker.”

Bijlmerplein 561 B

Lucky King & Hong

Toko's te over in de Amsterdamse Poort. Maar wie verstand van zaken heeft, gaat volgens chef Donovan Kraag naar Lucky King & Hong, net om de hoek bij Queen D in de Shopperhall. Voor 9,20 euro krijg je een goedgevuld bord Chinees-Antiliaans. Denk aan knapperige peking eend, spicy garnalen met chow mein of moksi spareribs.

Lucky King & Hong bestaat al zo’n twintig jaar en is een begrip in Zuidoost. Rond etenstijd staat hier dan ook geregeld een flinke rij. Kraag: “De eigenaar is Chinees en spreekt vloeiend Antilliaans. Ik bestel daar graag zijn signature dish: aardappel met kip en satésaus. De aardappels zijn goed gekruid, de satésaus nat en bomvol smaak. Het is zo zonder groenten eigenlijk net een patatje oorlog. Echt smerig lekker.”

Bijlmerplein 561 D

Lucky King & Hong Beeld Jennifer Gijrath

Slagerij & Eetsalon Meester

De Zeeuw: “Mijn vader gaat weleens met mijn oom naar Ajax en dan gaan ze altijd naar Slagerij & Eetsalon Meester. Ze worden daar blij van de biefstuk.” Bij vroege voetbalwedstrijden en concerten van de Toppers is het druk bij Meester en vliegen de kogelbiefstukken met aardappels en salade (vanaf 20,95 euro), de kipsatés (15,50 euro) en een half gegrilde kippetjes (vanaf 13,95 euro) over de toonbank.

Goed om te weten: Slagerij & Eetsalon Meester sluit om 18.00 uur, maar wie voor zessen bestelt, kan nog even blijven zitten.

Bijlmerplein 87

Eetsalon Meester Beeld Jennifer Gijrath

Yvette’s Kitchen

Yvette van Yvette’s Kitchen begon net als Queen D in World of Food en heeft net een tweede restaurant geopend in de Amsterdamse Poort. In het middelste pad van de Shopperhal verkoopt ze haar beroemde Antilliaanse Johnny Cakes: gefrituurde lichtzoete broodjes met kaas, hete kip, tonijn of bakkeljauw.

De Zeeuw: “Yvette wordt niet voor niets the Queen of the Johnny Cake genoemd. Haar Johnny Cakes zijn de ideale snack, maar als je twee neemt is dat ook een prima avondmaaltijd. Ze maakt ook goede kabritu stobá (een stoofgerecht met geitenvlees) en heeft ook vegetarische opties.”

Mara Grimm is culinair journalist en in Het Parool lees je wekelijks haar restaurantrecensies. Jonneke de Zeeuw, ook bekend als Mooncake, is cultureel-culinair expert in ons ultradiverse culinaire landschap. Onlangs kwam haar boek All You Can Eat uit, een gids met 450 eetadressen door heel Nederland. Donovan Kraag is chef, foodstylist en culinair onderwijzer. Hij zat bij de eerste lichting van Jamie Olivers restaurant Fifteen in Amsterdam.

Een paar minuten met de metro verderop

Yemayá’s Vegan Corner

Yemayá’s is de eerste plek in de Bijlmer die helemaal vegan ging. Op de kaart staan veel Surinaamse veganistische gerechten, maar ook andere eetculturen komen aan bod. Zo wordt er een veganistische pita pom gemaakt. Voor sommige foodfundamentalisten is dat vloeken in de kerk, maar de zaak is inmiddels door velen omarmd. De Zeeuw: “Zo hebben ze een hele lekkere spicy tempeh, verslavend lekkere cassavefrieten en een vegetarische pom. En allemaal zeer betaalbaar.”

Reigersbos 3A

Yemayá’s Vegan Corner Beeld Jennifer Gijrath

Papa Aswa

Je verwacht het niet: op een bedrijventerrein op slechts vijf minuten rijden van de Arena zit een Surinaams finediningrestaurant verstopt. In de pop-up Papa Aswa zit je op de achtste verdieping en kijk je tijdens het eten uit over Zuidoost.

Voor Kraag is het een plek om mensen mee naartoe te nemen als hij indruk wil maken, Grimm is gek op hun bakabana en ook De Zeeuw is fan: “Papa Aswa is een eerbetoon aan de overgrootopa van eigenaresse Tiffany: Moekri Aswa. Hier wordt zijn naam voortgezet. Haar vader is de chef en een vakman wanneer het op cassave aankomt. Dat levert een gruwelijke cassavecakeje op met bakkeljauw en onvergetelijke cassavefrieten – heel anders dan de gewone stukken gefrituurde cassave die je vaker ziet.”

Papa Aswa is een pop-up en open tot juli 2023 aan de Laarderhoogtweg 18. Daarna hopen de eigenaren een permanente locatie te openen.

Beeld Dingena Mol

Obalade Suya

Ooit Nigeriaans gegeten? Avontuurlijke eters pakken de metro. Twee haltes van Station Bijlmer Arena verwijderd zit namelijk Obalade Suya, een Nigeriaans eethuis waar je volgens De Zeeuw heerlijke hele gefrituurde vissen eet en jollof rice (‘de nasi van West-Afrika’), suya (een soort Nigeriaanse kebab) en moin moin, een bonenpudding. Je drinkt er de typische oranje, Afrikaanse Fanta bij. De Zeeuw: “De Nigeriaanse keuken is zeldzaam in Nederland dus erg cool dat in de Bijlmer ‘de Koning van de Suya’ resideert.”

Bullewijkpad 29

Met de auto, bus of fiets

Pannenkoekerij Gansi

Laat de naam van dit restaurant je niet misleiden: Pannenkoekerij Gansi is geen veredeld pannenkoekenhuis maar het domein van chef Angie B, die de sterren van de Surinaamse hemel kookt. Kraag: “Ze werkt niet met een vast menu en er staat dus elke dag weer iets anders op de kaart. Ik heb bij haar geweldige rijstschotels gegeten met vegasaus, maar ook carrotcake met cassave. Angie is een geweldige kok, authentiek maar ook supercreatief, en daar binnen eten is echt een feest.”

Geldershoofd 79

Keuken van Linn

Wie zin heeft in goede soatosoep, moet volgens Kraag bij Linn zijn. “De soep hier is overheerlijk. Ook heeft Linn nasi- en bamiboxen op het menu staan, met toppings als gestoofde kip, chicken wings, crispy gamba’s en zalm.” Goed om te weten: je kunt er niet binnen eten, maar wel gratis in de buurt parkeren. Of je kunt het natuurlijk onderweg opeten.”

Bullewijkpad 39

Keuken van Linn Beeld Jennifer Gijrath

World of Food

In de loop van 2023 valt het doek voor sympathieke foodcourt World of Food, maar tot die tijd kan je jezelf tegoed doen aan de geweldig lekkere roti van HiLo, de kleiovengerechten van het Indiaas/Pakistaanse Tandoor en het lekkers van koks en cateraars uit alle windstreken.

Develstein 100