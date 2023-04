Meivakantie 2023: 19x de leukste tips en uitjes met kinderen in Amsterdam

In het DeLaMar kan in de meivakantie de voorstelling De regels van Floor (8+) worden bezocht. Beeld Annemieke van der Togt

Theatervoorstellingen voor de hele familie

Laat je vermaken, ontroeren en betoveren in het theater. In de vakantie is het aanbod voor de kleinen groots.

• Het DeLaMar wordt overgenomen door iconen als Nijntje (2+), Kikker (3+), De regels van Floor (8+) en De scheepsjongens van de Bontekoe (9+).

• In de Meervaart is het luidkeels meezingen met Misfit de Musical (9+), naar de gelijknamige highschoolfilm. Oudere kinderen zullen genieten van streetstyle dance event Break a leg, waar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat wordt gebattled door ruim 1000 hiphop dansers en crews.

• In het Bijlmerparktheater vind je een culinaire dansvoorstelling Buurmans Keukenparade (AL), met verhalen over kosher en halal, over kletskoek en Vlaamse friet en over couscous versus een gehaktbal. Daarna kunnen de kinderen creatief aan de slag.

• In jeugdtheater de Krakeling speelt de muzikale familievoorstelling Martin Luther King, die in 2019 de Gouden Krekel voor beste jeugdtheaterproductie won.

De Wondr Experience in Noord. Beeld Nina Schollaardt

Creatieve uitjes voor Picasso's in de dop

• Bij het Rijksmuseum duiken kleine kunstenaars het atelier in tijdens het Open Atelier. Ze bepalen zelf wat ze maken en met welke materialen, geestelijk gevoed met voorbeelden uit het museum.

• Bij Fabrique des Lumières glijden deze meivakantie de dromerige, hallucinante werelden van Dali en Gaudi over de muren.

• De Openbare Bibliotheek Amsterdam is niet alleen een walhalla voor de boekenwurm: het kroost kan er in de meivakantie ook leren coderen, de Braziliaanse vechtsport Capoeira onder de knie krijgen, voorstellingen bewonderen of gevoelens tekenen tijdens een heus Bob Popcorn-feest.

• Wondr Experience heeft gloednieuwe kamers vol Instagrammable bloemen, met namen als The Flower Tunnel, Cherry Blossoms en Unicorn Garden:. Voor kinderen onder de 11 zijn de kaarten tijdens de schoolvakantie ‘s ochtends goedkoper. Ook leuk: Roller Dreams, een lekker campy rollerdisco voor het hele gezin.

• In het Eye Filmmuseum ontdekken kinderen van alle leeftijden de magie van film. Voor de kleinsten (2 tot 6 jaar)opent de speciale peuter Cineminizaal, en kinderen van 6 tot 10 kunnen korte films over de lente kijken en daarna zelf flipboekjes maken. Maar er is ook een videotour, waarbij je met tablet in de hand filmpersonages door het museum volgt. Aan het einde maak je zelf een filmscène voor een green screen. Die krijg je daarna in je inbox.

In Fruittuin van West kun je in de meivakantie op speurtocht naar bloemetjes en beestjes.

Ravotten in de buitenlucht: de leukste uitjes in de stadsnatuur

• Bij de Natureluur kunnen kinderen zich uitleven op spannende speeltoestellen, over het blote voetenpad wandelen, waterbeestjes vangen, zelf een pijl en boog maken en nog veel meer. Op 2, 3, 4 mei tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er extra activiteiten: zo kun je ritjes maken op een pony, knutselen, samen liedjes zingen, dansen en boottochtjes maken.

• In de meivakantie is er bij Jeugdland elke dag tussen 14.00 en 16.00 uur een gratis inloopprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar, met bijvoorbeeld buitenateliers, een natuurclub en een maakland. Op zondag 23 april is er een groot lentefeest: een dag vol speciale gratis toegankelijke lenteworkshops, er wordt geschminkt, er klinkt muziek en natuurlijk is er lekker eten en drinken. Vrijdag 5 mei organiseren ze een vrijheidsmaaltijd.

• Speeltuin Don Bosco in Weesp is in de meivakantie extra vaak open, namelijk van zondag tot en met vrijdag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

• Veel te plukken is er nog niet, maar bij Fruittuin van West kun je in de meivakantie op speurtocht naar bloemetjes en beestjes en daarna een broodje roosteren boven het vuur. Ook in de Hortus Botanicus is een speurtocht uitgezet.

• Het forteiland Pampus werd aan het eind van de 19e eeuw aangelegd als sluitsteen van De Stelling van Amsterdam. Tegenwoordig zijn er allerhande leuke dingen te doen. Naast de reguliere programmering zorgen ze in de meivakantie iedere dag voor speciale rondleidingen, waterspelletjes en lange tafels vol kleurplaten. Zaterdag 6 en zondag 7 mei sluiten ze de meivakantie spectaculair af met een vliegershow in de vorm van een bonte stoet aan onderwaterdieren.

• Te gekke proefjes doen? Ga dan donderdag 4 mei naar de workshops van Mad Science in de Boswinkel van het Amsterdamse Bos. Er zijn meerdere workshops voor verschillende leeftijden, vanaf kleuters tot en met laatste klas basisschool. Ook kun je hier terecht voor verschillende speurtochten door het bos.

Het Paleis op de Dam heeft verschillende audiotours voor elke leeftijd. Beeld ANP / Robin Utrecht

Educatieve uitjes

• Wist je dat tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen ondergedoken zaten in Artis? En dat terwijl de soldaten juist naar het park kwamen voor een dagje uit. In de meivakantie vertellen ze er alles over tijdens de tour Artis in oorlogstijd en zie je de iconische dierentuin in een heel ander licht.

• Zit je nou alweer op je schermpje? Jahaa, want tijdens de Whatsappspeurtocht in het Stedelijk Museum stuurt de rondleider clues via WhatsApp. Je moet goed speuren om de grappigste details in de mooiste kunstwerken te vinden. Deze speurtocht is voor het hele gezin en is gratis. Iedereen boven de 18 moet wel een toegangskaartje voor het museum kopen.

• Het Paleis op de Dam lijkt van buiten potdicht, maar is toegankelijk voor publiek. Je kunt zwieren en zwaaien door de enorme zalen en je ogen uitkijken bij de prachtige decoraties en vloeren. En: ze hebben verschillende audiotours voor elke leeftijd.