Meer dan alleen een botenparade: dit kun je doen tijdens Queer & Pride Amsterdam 2023

Van 22 juli tot en met 6 augustus is Queer & Pride Amsterdam. Naast de botenparade is er nog veel meer te doen: er is een uitgebreid programma op het gebied van kunst, cultuur en sport. Het Parool tipt 8 activiteiten.

1. Kunst @ GO Gallery

Van 24 juni tot en met 17 augustus exposeren acht kunstenaars in het kader van de Pride in GO Gallery. Er is onder andere werk te zien van de Franse queer fotograaf Romain Berger, beeldend kunstenaar Astrid Keijser en street artist SillystreetheartS. De galerie is van woensdag tot en met zaterdag geopend tussen 12.00 en 18.00 uur. De expositie is gratis te bezoeken.

2. LGBThistorytouramsterdam

Duik in de geschiedenis van de lhbtq-geschiedenis van Amsterdam tijdens de LGBThistorytour. Van 1 tot en met 4 augustus neemt gids Henk je mee in een twee uur durende wandeling door de stad en vertelt hij je over de totstandkoming van het eerste homohuwelijk in 2001, de vervolging van homoseksuelen door de eeuwen heen en over café ‘t Mandje. De start is bij om 11.00 uur bij het Homomonument en een ticket kost 45 euro.

3. Queer daten bij Bar Baarsch

Ben je queer en op zoek naar een leuke date? Ga dan op 1 augustus naar Bar Baarsch voor de Queer Date Night. Misschien alleen voor een leuke avond, wellicht voor de liefde van je leven. Deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden.

4. De Mol en de paradijsvogel

In het DeLaMar theater is van 20 juli tot en met 6 augustus de musical De mol en de paradijsvogel te zien. Je volgt twee verhaallijnen: het verhaal van Albert Mol, een televisie- en theaterpersoonlijkheid die als eerste BN’er uit de kast kwam, en het verhaal van de Syrische vluchteling Wassim die er achterkomt dat Amsterdam niet zo tolerant is als hij had gedacht. Tickets (vanaf 19,50 euro) zijn te koop via de website.

De mol en de paradijsvogel. Beeld Liza Kollau

5. Open Air Cinema Gershwinplein & Mercatorplein

Op twee plekken in de stad kun je genieten van een roze film in de openlucht. Op 2 en 3 augustus staat de Open Air Cinema op het Mercatorplein, op 4 augustus op het Gershwinplein. De toegang is gratis en je mag je eigen eten en drinken meenemen. Er staan 400 stoelen, dus als je wat later bent is het slim om een kussen mee te nemen.

6. Mensenrechtenspiegel

Het College voor de Rechten van de Mens plaatst door heel Nederland de Mensenrechtenspiegel. Het is een uitnodiging om stil te staan bij jouw ervaring met mensenrechten. Op 3 augustus staat de spiegel in de Pride Hub en kunnen studenten en de lhbtq-gemeenschap in gesprek gaan over hun ervaringen met mensenrechten in Nederland. Dit is onderdeel van de StudentPride Meet-up, een middag speciaal georganiseerd voor queer studenten.

7. Silent Disco Walk door de stad

Zin om lekker te dansen in je eigen wereld, maar met anderen? Loop (of dans) dan mee met de Silent Disco Walk door Amsterdam op 4 augustus. Trek een kleurrijke outfit aan en verzamel om 17.00 uur op het Museumplein. Deelname kost 19,50 euro.

8. Storytelling @ Mezrab

Op 25 juli en 1 augustus is er een speciale Pride Edition van de storytelling night bij Mezrab. Tijdens deze avonden delen sprekers hun ervaringen en vertellen ze verhalen over queer gerelateerde thema’s. Er is muziek en soep. Toegang is op basis van een donatie.