Lunch nooit op je werk en hamster servies: zo eet je als een Parijzenaar in Amsterdam

1. Zet brood op een voetstuk

Geen maaltijd in Parijs komt zonder brood op tafel. De Franse baguette is sinds vorige week dan ook officieel cultureel werelderfgoed. In Parijs vormt die zelfs zo’n essentieel onderdeel van het dagelijks leven, dat er elk jaar een wedstrijd wordt georganiseerd voor de beste baguette van de stad. Hoewel op het Franse platteland steeds meer bakkers verdwijnen, is in Parijs het tegenovergestelde aan de hand. Daar is een nieuwe generatie bakkers opgestaan die zich inzet voor kwalitatief hoogwaardige desembroden en baguettes. Leuk: diezelfde ontwikkeling zie je al een paar jaar bij ons in de stad. Het is in Amsterdam dus totaal overbodig op brood bij de supermarkt te kopen. Dus doe als een Parijzenaar en ga elke dag naar de beste bakker in je buurt.

Le Fournil was de eerste echte Franse bakker van de stad. Naast steengoede baguette koop je hier roombotercroissants, pains au chocolat, pains aux raisins, chausson aux pommes en mijn grote Franse liefde: chouquettes, luchtige soesjes met parelsuiker. Olympiaplein 119

Los van prachtige desembroden en gallettes koop je bij Levain et Le Vin ook goede boter en natuurwijnen – en mijn boek Bon Appétit Paris. Jan Pieter Heijestraat 168

2. Lunch buiten de deur

Het is in Frankrijk wettelijk verboden om achter je bureau te lunchen. Dat klinkt als een droom, maar in artikel R4228- 19 van de Code du Travail staat het écht. Werkgevers zijn dan ook verplicht een goede lunch voor hun personeel te regelen. Als ze geen kantine hebben, kan dat in de vorm van een lunchbonus of tickets restos. Dat zijn lunchbonnen die je op werkdagen bij restaurants kunt inwisselen. Snap je meteen waarom de lunchcultuur in Parijs zo levendig is. Parijzenaren lunchen bijna altijd bij een bistro in de buurt. Een bistro is een kleine, gemoedelijke zaak met tafeltjes die dicht op elkaar staan. En daar zijn er ook genoeg van in Amsterdam.

Bouchon du Centre is mooiste bistro van de stad – en misschien wel de lekkerste. Net als veel Parijse chefs is Hanneke intolerant voor intoleranties. Ga er dus vooral niet heen met een lijst dieetwensen, maar eet gewoon wat de pot schaft. Dat is in dit geval de eenvoudige Franse burgerkeuken, met gerechten van kop tot staart én flink veel boter. Falckstraat 3

Het is in Amsterdam tijdens de lunch op weinig plekken gezelliger dan bij Buffet van Odette. Hoewel de kaart vol goede eenvoudige gerechten staat, kan ik het niet laten om altijd maar weer de omelet te bestellen, want dat is en blijft mijn ideale snelle lunch, in Amsterdam én in Parijs. Prinsengracht 598

3. Koop geen zoet in de supermarkt

Goed voornemen voor het nieuwe jaar: nooit meer zoet kopen in de supermarkt, maar in plaats daarvan één keer per week een mooi taartje halen bij een goede patissier. Kies de beste kwaliteit die je je kunt veroorloven. Liever één keer per week een geweldige macaron, dan elke dag een paar fantasieloze supermarktkoekjes.

My Little Patisserie verkoopt veel Franse klassiekers, allemaal even goed en precies uitgevoerd. Van eclairs tot soezen en van flan tot mijn ultieme tip voor kerst: hun bûche de Noël. Eerste van der Helststraat 63

Gebroeders Niemeijer haalde de eerste plek in mijn grote croissanttest vorig jaar. Toch is er één ding dat ik hier nog liever koop dan hun croissants: hun tarte tatin. Die is zo dun en perfect dat ik zelfs in Parijs nooit een betere heb geproefd. Nieuwendijk 35

4. Drink een aperitief

Fransen beheersen de kunst van het aperitief als geen ander. Wie in Parijs vóór acht uur wil dineren komt bedrogen uit. De meeste restaurants zijn nog dicht. Maar de wijnbars en cafés zitten bomvol: mensen spreken massaal af om een glas te drinken, oftewel: prendre un verre. Het aperitief is veel meer dan een glas aan het begin van het diner, het is een ritueel. Het doel is niet om dronken te worden, integendeel. Het idee is om even bij te komen voor je aan tafel gaat en de eetlust op te wekken. Voor mensen die thuis gasten hebben uitgenodigd voor het diner heeft het aperitief nog een belangrijke functie: het biedt de gelegenheid nog wat laatste dingen in de keuken af te maken én het zorgt dat laatkomers het diner niet missen. Kortom: de hoogste tijd om in Amsterdam ook massaal aan het aperitief te gaan.

De picture perfect Franse familie in Amsterdam: de familie Caron. Ze hebben verschillende zaken, maar Petit Caron heeft de ideale apéro-kaart. Gerard Douplein 10

Bij Cafe Parlotte kun je vanaf 16.00 uur al terecht voor fantastische wijnen, charcuterie en oesters. Westerstraat 182

5. Leer de kunst van het boodschappen doen

Om thuis te eten als een Parijzenaar hoef je absoluut niet goed te kunnen koken. Sterker nog: je hoeft nauwelijks de keuken in. Want gastronomie draait lang niet altijd om uren achter de pannen staan, maar om goed eten. En dat is gewoon te koop. Serveer dus liever een pot au feu van je favoriete traiteur op een mooi gedekte tafel, dan een half gelukt gerecht waar je zo op hebt staan zwoegen dat je uitgeput bent als je gasten arriveren. Als nagerecht koop je het mooiste taartje dat je kunt vinden of je stelt een goed kaasplateau samen.

De beste paté van Amsterdam, rillettes, worsten en andere charcuterie koop je bij De Pasteibakkerij in de Rivierenbuurt. Ze hebben zo’n goed assortiment dat ze er in Parijs jaloers op zouden zijn. Tip voor de winter: ze verkopen ook alles wat je nodig hebt voor een choucroute royale. Hoendiepstraat 2

Een nieuwkomer: Mathieu van épicerie Bouf importeert charcuterie van kleine producenten uit Frankrijk. Daarnaast maakt hij ook prachtige paté en croûte. Hij levert aan de horeca dus bij De Klepel, O Bistro en La Dilletante kun je van alles proeven, maar thuis bestellen kan ook. Idee voor de kerst: een paté en croûte op tafel. www.epiceriebouf.com

6. Ontwikkel een serviesverslaving

Presentatie is van levensbelang in Parijs. Etaleurs hebben niet voor niets dezelfde status als kunstenaars. Ook verpakkingsontwerpers worden vaak op handen gedragen. Speciaalzaken hebben hun eigen papiertjes, tasjes, doosjes en inpakrituelen. Ook thuis wordt veel aandacht aan de presentatie. Dat is meteen een goede reden om veel servies te kopen. Zorg dat je vooral veel mooie borden en platte schalen hebt. Een compleet servies is nergens voor nodig. Integendeel: dat zorgt vaak voor een stijve en te formele tafel. Een goed gedekte Parijse tafel is als een garderobe: een mix van klassiekers, vintage vondsten en als het even kan een paar erfstukken. Dat hoeven echt geen zilveren karaffen te zijn, het gaat bij erfstukken per slot van rekening om het verhaal.

Altijd al willen weten waar zaken als Café Caron en Getrude al die mooie vintage borden vandaan halen? Hier! Vintage kristallen glazen, eindeloos veel bordjes: Tableware Amsterdam Boutique voelt als een Parijse brocante, maar dan in een winkel. Westerstraat 139

Bij Gastronomie Nostalgie kan ik onmogelijk naar binnen zonder iets te kopen. Van zilveren champagnekoelers tot borden die ooit in het Amstel Hotel zijn gebruikt: ze hebben het allemaal. Nieuwezijds Voorburgwal 361

Lunch luxe, kook zelden Hoe ga je om met Franse obers? Hoe bemachtig je de meest gewilde tafels van de stad? Wat trek je aan in een restaurant? En op welk moment van de dag eet je macarons? Kortom: Hoe eet je als een Parijzenaar? In haar nieuwe boek zoekt Mara Grimm het voor je uit. Ze woont al vijf jaar deels in Parijs, niet geheel toevallig om de hoek bij de beste bakker van de stad. In die vijf jaar verzamelde ze behalve eindeloos veel servies ook talloze verhalen over eten én de beste adressen. Bon Appétit Paris vertelt je alles over het kontje van de baguette, het belang van boter, de heilige lunchcultuur en sporten op een glas wijn. Ook leert ze je hoe je thuis het perfecte Parijse diner geeft – en nee, daar hoef je absoluut niet goed voor te kunnen koken. Bon Appétit Paris, €29,99. Mara Grimm signeert op 21 december, 17.00-18.30 uur, bij boekhandel Zwart op Wit, Utrechtsestraat 149.