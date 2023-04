Live uitreiking Michelinsterren 2023 | Deze Amsterdamse restaurants hebben een Michelinster gekregen

We beginnen met de uitreiking van de groene sterren. De eerste is voor restaurant Hof aan Zee uit Koudekerke en de tweede gaat naar Rotonde uit Rotterdam dat twee weken geleden ook al een Bib Gourmand kreeg. Morille uit wederom Koudekerke krijgt is het derde restaurant dat een groene ster krijgt. Wie het belangrijk vindt dat een restaurant duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, zou dus wellicht een verhuizing naar Koudekerke moeten overwegen.

De laatste groene ster is voor De Dyck uit Woubrugge. In Amsterdam dus geen nieuwe restaurants met een groene ster. Of De Kas en Flore hun groene ster behouden, dat weten we na de uitreiking als Michelin de hele lijst bekendmaakt. Dan pas zien we wie er zijn groene of 'normale' Michelinster verloren heeft.