Leuk voor ouders, leuk voor kinderen: 13 goede terrassen mét speeltuin in Amsterdam

Als ouder is het soms even zoeken naar die ene goede plek in Amsterdam: kinderen willen graag een speeltuin, jij een lekkere stoel met uitzicht op die speeltuin en, als het even kan, iets anders dan friet en poffertjes op het menu.

1. VerbroederIJ

De VerbroederIJ is op zonnige dagen een walhalla voor kinderen – en ouders. Het terras is één grote zandbak en kinderen kunnen naar hartenlust zandkastelen bouwen terwijl jij in een strandstoel neervlijt.

Er is een speelhuisje met glijbaan, een houten boot, een wipwap en op het menu vind je pita’s, salades en huisgemaakte soepen. Lekkere trek? De VerbroederIJ heeft ook een uitgebreide borrelkaart en wie nog lang niet naar huis wil kan blijven hangen voor diner.

Johan van Hasseltweg 21 (Noord), deverbroederij.nl

2. Grand café het Paviljoen

De golvende blauwe speeltuin op het Van Beuningenplein is geliefd bij kinderen uit de Staatsliedenbuurt, maar ook daarbuiten. Elke avond is er naast het vaste menu een wisselende daghap voor 10 euro en speciaal voor kinderen is er een limonadepas: hiermee steun je het Paviljoen en drink je tegelijkertijd twee jaar lang gratis limonade.

Van Beuningenplein 21 (West), hetpaviljoen.amsterdam

3. Pannenkoekerij Gansi

Ja, je kunt op het terras van Pannenkoekerij Gansi pannenkoeken eten, maar de keuken is ook het domein van chef Angie B, die de sterren van de Surinaamse hemel kookt.

Kinderen kunnen in de speeltuin van naastgelegen kinderboerderij De Gliphoeve spelen. Met een vast menu werkt Angie niet, via Facebook kom je erachter wat er die week op het menu staat.

Geldershoofd 79 (Zuidoost)

4. Pof

Op het terrein van het sympathieke NoordOogst, een rommelig stukje groen tussen de Noorder IJplas en Tuindorp Oostzaan, vind je Pof. Hier wordt hyperlokaal gekookt en de varkens scharrelen nog net niet tussen je voeten. Kinderen kunnen lekker spelen in de naastgelegen natuurspeeltuin.

Meteorenweg 282 (Noord), pofamsterdam.nl

5. Pompet

Nog zo’n fijne plek in Noord: bij Pompet vind je op de menukaart lekkere Franse klassiekers met een eigentijdse slag, zoals paté of rilettes op brood of een patatje boeuf. Vanaf het buitenterras heb je uitzicht op de speeltuin met hoge klimtoren en glijbaan.

Floraparkweg 1 (Noord), pompet.nl

6. Nel

De klassieker in het centrum: Nel heeft niet alleen een knoepert van een terras, maar ook nog eens bijzonder goed uitzicht. Op de beeldschone Prinsengracht natuurlijk, maar ook op de speeltuin van het Amstelveld.

Amstelveld 12 (Centrum), brasserienel.nl

7. House of Bird

Dat bier en kinderen prima samengaan, bewijst House of Bird: de brouwerij van Bird Brewery heeft een ruim opgezet terras met een omheinde zandbak en een huttenbos voor grotere kinderen. Op het menu staan brood, soep, salade en flammkuchen. Voor kleintjes mag altijd een gratis eksterbordje gevraagd worden, zodat ze van al dat lekkers kunnen meepikken van hun ouders.

Diemerbospad 1a (Diemen), houseofbird.nl

House of Bird. Beeld Koosje Koolbergen

8. Groot Melkhuis

Wanneer je er geweest bent willen kinderen nooit meer anders: het Groot Melkhuis in het Vondelpark is voor hen een droom. Met meer dan acht (baby)schommels, een glijbaan, een kabelbaan en een grote zandbak is vechten om een goede speelplek haast niet nodig. In het weekend eet je er pizza’s uit de steenoven en is er een springkussen.

Vondelpark 2 (Zuid), grootmelkhuis.nl

9. Café Kosmos

Het terras van Café Kosmos in de Staatsliedenbuurt is buitengewoon goed gelegen voor jonge ouders. Vanaf hier heb je goed uitzicht op de speeltuin onder de bomen van de Eerste Keucheniusstraat, terwijl je zelf een bord nacho’s met chorizoschuim (15,50 euro) soldaat maakt. Het menu wisselt elke zes weken.

De Wittenkade 190 (West), kosmosamsterdam.nl

10. TerrasMus

Met goed weer is het goed toeven op het terras van TerrasMus en kunnen kinderen in de naastgelegen speeltuin lekker uitrazen. En het menu? TerrasMus heeft dagelijks wisselende soep en broodjes en bijzonder lekkere tosti’s, zoals sucuk-feta of kimchi-kaas met sriracha mayo.

Erasmuspark 1 (West), terrasmus.nl

11. Krux Bouwwerf / La Contessa

Je moet het maar net weten: precies tussen bierbrouwer en café Krux Brouwwerf en het Italiaanse La Contessa in, op een pleintje aan het einde van Cruquiuseiland, zit een bescheiden, door groen omheinde speeltuin. Kinderen kunnen spelen tussen boomstammen in de tunnel of schommelen aan de boom, ouders genieten van een biertje of tagliatelle al tartufo.

Hoewel beide zaken niet op kinderen gericht zijn en geen speciaal menu of een verschoonplek aanbieden, kun je in de delicatessenwinkel van La Contessa wél weer een ijsje halen.

Cruquiusweg 83 D & A (Oost), krux.nl / lacontessaamsterdam.nl

Tussen bierbrouwerij Krux en La Contessa zit een bescheiden door groen omheinde speeltuin. Beeld Koosje Koolbergen

12. Kaap

Stadsstrand Kaap is een vrolijke vrijplaats net voor de kust van IJburg. Buiten vind je er een speeltuintje voor kinderen met een busje, picknickbanken en een trampoline. En het menu? Van Gaga-maaltijdsalade met aubergine en granaatappelpitten tot flammkuchen: alles wat uit de keuken van Kaap komt is vega.

IJdijk 10 (Oost), kaap.nl

13. Haddock

Om de hoek van Kaap zit Haddock, een grote rode loods met uitzicht op het IJ. Dat klinkt ongezellig, maar dat is het er allerminst en vanaf het terras kijk je uit op de speeltuin en het voetbalveld. Minder goed weer? Ze hebben ook een binnenspeelkamer met speelgoed.

Marie Baronlaan 19 (Oost), haddockamsterdam.nl