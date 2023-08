Leuk voor ouder en kind: festivals in Amsterdam voor het hele gezin

Deze zomer hoeft niemand zich te vervelen: de leukste festivals in Amsterdam voor kleine en grote levensgenieters.

Kwaku Summer Festival

Het meest swingende festival van de stad, met foodstalletjes, muziek, voetbal en voor de kleinste bezoekers een kinderdorp met telkens nieuwe, leuke activiteiten zoals trampolinespringen, sumoworstelen en knutselen, maar ook een stormbaan en een goochelaar. Tot en met 6 augustus in het Nelson Mandelapark.

Anton de Komplein 240, kwakufestival.nl

De Kinderparade

Zwieren in de Zweef, knutselen bij Boks-je-Kunst, zelf poffertjes bakken, lolly’s maken en natuurlijk de allerleukste voorstellingen voor jong en net iets minder jong: De Parade komt weer naar Amsterdam, met iedere dag vanaf 14.00 uur de Kinderparade. Vrijdag 18 augustus t/m zondag 3 september in het Martin Luther Kingpark.

Amsteldijk 223 deparade.nl

De Parade komt op 18 augustus naar Amsterdam, met iedere dag vanaf 14.00 uur de Kinderparade. Beeld Renate Beense

Pluk Mini

Op zondag 27 augustus heeft het filmfestival Pluk de Nacht vanaf 14.00 uur een programma speciaal voor kinderen: Pluk Mini. Kleine cinefielen ploffen neer in de zitzakken in de circustent, waar doorlopend kinderfilms vertoond worden. Buiten kan worden geknutseld en spelletjes gespeeld als Mega Mikado en Reuzen Twister. Ook is er een zuurstokroze bowlingbaan.

Tot slot kunnen de voetjes van de vloer tijdens de minidisco inclusief bellenblaasmachine. Het programma richt zich voornamelijk op kinderen tussen de 2 en 8 jaar. De middag is gratis, je hebt geen kaartje nodig. Net te groot voor Pluk Mini, maar nog te klein voor Pluk de Nacht? Op vrijdagavond 1 september en zaterdagavond 2 september zijn er vanaf 19.00 uur speciale filmvertoningen in de circustent voor kinderen vanaf 8 jaar.

Stenen Hoofd 1, plukdenacht.nl

Op zondag 27 augustus heeft het filmfestival Pluk de Nacht vanaf 14.00 uur een programma speciaal voor kinderen: Pluk Mini. Beeld Ruud Voest

Klassiek op het Amstelveld

In september wordt het Amstelveld omgetoverd tot spectaculaire concertzaal. Ga zitten op een van de duizend stoelen, of – aanrader met kinderen – strijk neer op een van de picknickbanken bij de voedsel- en drankkraampjes en geniet van een ijzersterke, klassieke programmering.

Organisator Tatiana Chevtchouk tipt de concerten van twee wonderkinderen: de 9-jarige uit Oekraïne gevluchte pianiste Yulianna Beziazychna en de 10-jarige Nederlandse pianiste Akari Bastiaens. Beide talenten spelen delen van Mozarts beroemde Pianoconcert nr. 23, onder begeleiding van een orkest van wereldformaat, Sinfonia Rotterdam. Vrijdag en zaterdag is het festival vrij toegankelijk voor iedereen.

Amstelveld, stichtingkoha.nl

Ambacht in Beeld

Kinderen vanaf een jaar of zeven – en hun ouders – geven hun creativiteit vrij spel tijdens het Ambacht in Beeld Festival. Maak een percussie-instrument (tussen 7 en 13 jaar) of een pop-upboek (vanaf 9 jaar), leer kalligraferen (vanaf 10), sla aan het pottenbakken (vanaf 8 jaar) of maak een kleimasker samen met je kind. Voor alle activiteiten worden toegangsprijzen gerekend.

NDSM-Plein 85, ambachtinbeeldfestival.nl

Op zaterdag 19 augustu beleeft het Prinsengrachtconcert zijn 41ste editie, met overdag om 15.00 uur het Kinderprinsengrachtconcert. Beeld ANP

Het Grachtenfestival

Van 11 tot en met 20 augustus vindt het Grachtenfestival plaats, met iedere ochtend om 10.00 uur een speciale voorstelling voor de allerkleinsten (5 euro per kaartje). Een daarvan is het beroemde verhaal van Peter en de Draak, verteld door acteur Steef Hupkes en muzikaal omlijst met hoogtepunten uit de strijkkwartetliteratuur. Daarnaast zijn de gratis buurtconcerten in de Openbare Bibliotheek Amsterdam bewust muzikaal laagdrempelig en toegankelijk, en daarmee uitermate geschikt om met het hele gezin naartoe te gaan.

Verschillende locaties in de stad, grachtenfestival.nl



Het Kinderprinsengrachtconcert

Op zaterdag 19 augustus om 20.00 uur beleeft het Prinsengrachtconcert zijn 41ste editie, met overdag om 15.00 uur het Kinderprinsengrachtconcert, dat klassieke muziek en pop op spetterende wijze met elkaar mengt. Op een ponton in de gracht voor het Pulitzer Hotel, krijgen jonge talenten – onder begeleiding van een ensemble van Jeugdorkest Nederland – de mogelijkheid om met bekende popsterren mee te spelen. Het concert is vrij toegankelijk en te zien vanaf de kade rondom de gracht.

Prinsengracht 323, prinsengrachtconcert.nl