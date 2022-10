Last minute uit eten? 10 restaurants in Amsterdam waar je terecht kunt zonder reservering

Last minute een tafel regelen in Amsterdam lijkt tegenwoordig zoiets als het likken van je elleboog: schieronmogelijk. Waar in de stad kun je nog spontaan en een beetje lekker uit eten?

Een reservering à la minute in Amsterdam, in drie simpele stappen.

1. Je checkt de websites van je lievelingsrestaurants – Kaagman, De Juwelier, BAK, Thai Thai Poppetje en die ene leuke, nieuwe, hippe tent. Realiseert je dat alles rammend vol zit en schrijft je besmuikt in voor de desbetreffende reservelijsten.

2. Je belt nog meer restaurants met lichte paniek in de stem. Alles is toch echt vol!

3. Je gaat als een haas naar een van onderstaande fijne restaurants, waar gewoon plek voor je wordt gemaakt. Al kan dat soms even wachten zijn. Vooruit bellen en vragen of een vrije tafel maximaal tien minuten kan worden vastgehouden, werkt vaak.

1. Oocker

Frederiksplein 29h, Centrum

Stefano Orofino, die voorheen werkte bij Domenica en Kaagman & Kortekaas, bestiert hier de keuken. Daaruit komen allemaal zalige dingen, zoals een Côte de Veau met bearnaise en beenmerg of een 63 graden ei met eekhoorntjesbrood en knolselderij. Stefano is Italiaans en maakt ook dagelijks zelf zijn focaccia en brioche. Op de paginalange wijnkaart van sommelier Tim Meyer Viol (Gebroeders Hartering, The Lobby) een ruime selectie heerlijks onder de 50 euro. Met – altijd sympathiek – vrijwel alles op glas verkrijgbaar.

Van Limburg Stirumstraat 115, West

Boter maakt alles beter, dat snappen ze bij Café Beurre. Hier wordt met zeldzaam gevoel voor smaak gekookt met groenten en – je raadt het al – boter in de hoofdrol. Paroolrecensent Mara Grimm gaf het restaurant een 8,5. Reserveren kan er niet, dus grijp je kans nu je toch op de bonnefooi de hort op gaat.

3. Café Binnenvisser (7,5 van Het Parool)

Bilderdijkstraat 36, West

Een fijn, ongedwongen sfeertje, leuke jongens in de bediening, een weldoordachte drankenlijst en veel groenten op het vaak wisselende menu. Café Binnenvisser is een relaxte en sympathieke zaak, waar je zo aan kunt komen waaien voor een heerlijke avond.

4. Wijmpje Beukers (8 - van Het Parool)

Karel du Jardinstraat 47, Zuid

De klassieke walk-in only van Amsterdam, waar het oergezellig is en de bediening hartverwarmend vriendelijk. Op de kaart comfortabele gerechten en lekkere wijnen. En de prijzen zijn zeer schappelijk. Reserveren kan niet, loop binnen en ze regelen – soms met even wachten – een plek voor je. Wie komt rond openingstijd heeft de grootste kans om direct aan te schuiven.

Eetcafé Wijmpje Beukers. Beeld Mats Van Soolingen

5. Schotsheuvel

Banstraat 14, Zuid

Op het hoekje van de Valeriusstraat en de Banstraat in Oud-Zuid hebben de eigenaren van restaurant Wijmpje Beukers een tweede eetcafé geopend: Schotsheuvel. Een klein en laagdrempelig restaurant, waar het draait om de gezelligheid en de nostalgische, bourgondische sfeer. De wijnkaart is fijn en zowel Wijmpje als Schotheuvel staan bekend om een excellente Espresso Martini.

Schotsheuvel. Beeld Susanne Stange

6. Café Twee Prinsen

Prinsenstraat 27, Centrum

De glas-in-loodraampjes zijn er nog, maar Café Twee Prinsen is allang niet meer het bruine café van vroeger. Inmiddels is het een frisse lichte plek met de sfeer van een Franse bistro. Dit is niet de waar je moet zijn voor een copieus diner. Wel voor natuurwijn, jenevertjes van Wynand Fockink en lekkere kleine gerechten, zoals een romige burrata met chili-olie en anjovis, voor ernaast.

Café Twee Prinsen. Beeld Daphne Lucker

Conradstraat 471, Centrum

‘Zodra je er binnenstapt, krijg je niet alleen zin om de hele kaart te bestellen, maar ook een onbedaarlijke dorst,’ zo zegt culinair recesent Mara Grimm over VRR. Reserveren kan hier wél, dus bel even vooruit. Maar je kunt ook zo binnenlopen voor een plek aan de bar.

Restaurant VRR. Beeld Eva Plevier

8. Zoldering

Utrechtsestraat 141H, Centrum

Laten we eerlijk zijn, voor een tafel bij het – terecht – populaire en ongedwongen Zoldering, moet je nog net geen wekker zetten. Maar, geheim van de smid, vanaf een uur of 21:00 komen er weer plekken vrij. Kwestie van even binnenlopen en toeslaan.

Restaurant Zoldering. Beeld Eva Plevier

9. Bar Du Champagne

Rokin 91a, Centrum

Waarom zou je tot Oud en Nieuw wachten met een goed glas champagne? Bij het kleine en knusse Bar Du Champagne hebben ze altijd meerdere soorten op glas tussen de 10 en 18 euro. Erbij knetterlekkere kleine bargerechten en op Seafood Sunday fruit de mer met oesters en kreeft.



10. Café Enfin

Van Baerlestraat 128, Zuid

Zo'n plek met brood van Gebroeders Niemeijer, camembert uit de oven en garnalenkroketten met van die knapperige, gefrituurde peterselie erbij. Plus lekkere wijn.