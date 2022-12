Lange rijen bij Dun Yong na 9 in Het Parool: ‘Hoe meer mensen, hoe beter’

Rijen tot halverwege de trap. Veel nieuwe klanten wisten Dun Yong te vinden na de 9 in Het Parool van zaterdag. ‘Vandaag is extra, extra druk.’

Eerst zijn alleen voeten te zien, dan benen en ten slotte allemaal hongerige hoofden. Halverwege de laatste trap, als je je gevoelsmatig nog in een lege winkel met Chinese snuisterijen bevindt, stuit je op de Proefwerkrij. Of in ieder geval: een rij die deels veroorzaakt wordt door de lyrische recensie van Mara Grimm, zaterdag in deze krant.

Grimm kende Dun Yong, op de vierde etage boven de legendarische gelijknamige toko, een 9 toe. Een lunchroom vier lange trappen boven de Geldersekade dus, op de hoek met de Stormsteeg. Volgens Grimm zijn er weinig plekken waar je binnen een kwartier gelukkiger wordt dan hier. ‘Een van de beste budgetadressen van de stad.’ Dat bleek niet aan dovemansoren gericht.

Veel drukker dan normaal

Is het drukker dan normaal? De serveerster heeft nauwelijks tijd om te antwoorden, ze staat vandaag ongelukkigerwijs in haar eentje. “Zondag is altijd al een van onze drukkere dagen, maar vandaag is het extra, extra druk.” En verder moet ze weer. Ze heeft net de laatste in de rij verteld dat de wachttijd veertig minuten is.

De mensen op de trap zijn zo’n beetje onder te verdelen in twee groepen. Er zijn de mensen die zich weliswaar in hun goede smaak bevestigd voelen door de fijne kookkritiek in Het Parool, maar eigenlijk ook best een appeltje te schillen hebben met Grimm. Zo is er de man die hier wel vaker komt. “Er komen allerlei nieuwe mensen op af, waardoor het hier te druk wordt. Bedankt Parool.”

Proefwerkklanten

En dan zijn er de nieuwe klanten: mensen die voorheen nog niet bekend waren met de lunchroom in zo ongeveer de nok van een stokoud huis. Christiaan Popma bijvoorbeeld, bijna boven aan de trap. “Ik wist wel van deze plek, het stond op mijn lijstje. Vanmorgen zei mijn vriendin: laten we eens naar Dun Yong gaan voor ramen.” Die vriendin, Isabel Sheridan, sluit vlak daarna aan. “Ja, ik las dat ze zo’n goede recensie hadden gekregen, dat heeft me wel getriggerd.”

Topdrukte bij restaurant Dun Yong op zondagmiddag na een 9 van Het Parool. Beeld Marc Kruyswijk

Ook Sylvia uit Duitsland en Andrew uit Engeland, in Amsterdam woonachtig, besloten af te reizen naar de rand van de Wallen na het lezen van de positieve restaurantkritiek. “We zagen het op Facebook, mijn Nederlands is net goed genoeg om ogenblikkelijk te begrijpen dat we hier eens moesten gaan eten, het klonk allemaal zo heerlijk.”

Voor hen gaat de ramen van Dun Yong er nog wel een keer van komen, alleen niet deze dag: veertig minuten wachttijd is ze echt te gortig. Andrew: “We komen zeker terug, misschien is een doordeweekse dag beter.”

Verborgen pareltje

Dun Yong heeft alles van dat verborgen pareltje dat veel mensen stiekem liever voor zichzelf houden. Daar heeft de recensie voorlopig een einde gemaakt. Een van de stellen, ze zijn inmiddels dicht bij het einde van de rij, oppert dat dergelijke recensies voortaan misschien een beetje exclusiever verspreid kunnen worden. “Alleen als je je erop abonneert?”

De serveerster, ze blijft in een opperbest humeur, rent zich ondertussen de benen uit het lijf. Ze vindt het een eer zegt ze, zo’n mooie review. “Hoe meer mensen, hoe beter.”