Koningsdag 2023 in Amsterdam: dit moet je weten

Op 27 april kleurt Amsterdam weer oranje voor Koningsdag. Van feesten tot de bereikbaarheid van de stad: dit moet je weten.

Koningsnacht in Amsterdam

Op sommige plekken begint het feest al op woensdag 26 april, met Koningsnacht. Zo organiseert IJland in Noord Happy Feelings Koningsnacht en vindt in de Melkweg een Koningsnachtspecial van Fiesta Macumba plaats, een feest in ‘latino style’. In Het Sieraad zal deze nacht het technoduo Olivier Weiter en Miss Melera draaien en in de Tolhuistuin wordt de nacht ingeluid met clubnacht Modus.

In de Westerunie vindt een indoor-festival plaats waar maar liefst zeven Amsterdamse feesten de handen voor ineenslaan: Juicy (Oliva, Paradiso), Friendzone (Oliva, Bitterzoet), De Danshal (Nyx), Basshall (Bitterzoet), Amapiano Worldwide (Bitterzoet), Soepeltjes (Nyx) en House of Vixens (Chicago Social Club) maken er dan samen het Koningsparadijs van met optredens van onder andere Bokoesam en Femmetastic. Voor opera kun je terecht op het Bredewegfestival in Oost.

In andere delen van de stad zal het net als vorig jaar met Koningsnacht weer druk worden op straat en bij cafés. Op het Marie Heinekenplein beginnen de festiviteiten ook al op 26 april met een karaokeshow. Rondom het Homomonument naast de Westerkerk worden Koningsnacht en Koningsdag gevierd met de ‘queerste pleinfeesten’, op de 26ste vanaf 19.00 uur. Op de Nieuwmarkt is het de 26ste eveneens al feest. Daar zijn van 21 tot en met 27 april de Aprilfeesten in volle gang.

Koningsdagfeesten in Amsterdam

Op Koningsdag zelf zijn er meerdere festivals in de stad, waaronder Kingsland in de RAI, Oranjebloesem in het Olympisch Stadion en Loveland van Oranje in het Meerpark. In het Rhonepark bij Sloterdijk strijkt het Urban Music Legends Festival neer.

In de hele stad staan podia en worden er feesten gegeven. Van 12.00 tot 20.00 uur vind je bijvoorbeeld op de NDSM-werf het gratis NDSM Vrijhaven, dat onder meer live muziek, een vrijmarkt, foodtrucks en basketbalworkshops biedt. Ook zijn er optredens op het Bredewegfestival in Oost, waar dit jaar meer aandacht is voor kinderen. En op de Albert Cuyp is F*ck de Koningsdag. Ter hoogte van Albert Cuypstraat 268 zullen van 14.00 tot 22.00 uur vanuit een huis vooral Amsterdamse house-dj’s van zich laten horen waaronder Kai King, Big Bobby en Flansie.

Geen zin in Oranjefeesten, maar wel in muziek? Metallica geeft in de Arena op donderdagavond het eerste van twee concerten die onderdeel zijn van de M72 World Tour.

Vrijmarkten door heel de stad

Heb je nog een stapel boeken liggen die je niet meer leest of heb je de afgelopen jaren geïnvesteerd in coronahobby’s waar je inmiddels toch geen tijd meer voor hebt? Dan kun je al jouw tweedehands waren weer van 6.00 tot 20.00 uur uitstallen en aan de man brengen in parken en op straat. Alcohol en levende dieren mogen niet verkocht worden. Etenswaren verkopen mag alleen als je bij de KvK geregistreerd staat als handelaar in de etensbranche.

Net als in voorgaande jaren zijn er in alle stadsdelen speciale vrijmarkten waar alleen kinderen tot 16 jaar spullen mogen verkopen. Tot de zogeheten kindervrijmarktgebieden behoren onder andere het Vondelpark, het grote plein in winkelcentrum Amsterdamse Poort en het Noorderpark. Ook in Weesp zijn plekken aangewezen waar alleen kinderen mogen verkopen, zoals het gebied tussen de Pleinbrug en de Slijkstraatbrug.

Het is toegestaan om van tevoren een plek voor jouw geïmproviseerde marktkraam te markeren, maar de gemeente adviseert wel om dat met stoepkrijt in plaats van met tape te doen: dat is milieuvriendelijker.

Is het aan het einde van de dag niet gelukt om alle spullen te verkopen en wil je ze niet mee terug naar huis nemen? Op verschillende locaties in elk stadsdeel staan containers waar de overgebleven koopwaar ingeleverd kan worden. De ingeleverde spullen krijgen dan alsnog een tweede leven.

Alle regels en informatie over de vrijmarkten en inlevercontainers zijn hier te vinden.

Let op: niet meer dan 1 blikje alcohol

Net als vorig jaar is het op 27 april tussen 06.00 uur en middernacht niet toegestaan om meer dan één stuk alcoholische drank per persoon te kopen of verkopen. Een sixpack of kratje bier geldt als meer dan een stuk en mag dus ook niet worden verkocht. Dit besluit heeft de gemeente Amsterdam opnieuw genomen omdat ‘in eerdere jaren overmatig alcoholgebruik tijdens Koningsdag veiligheidsrisico’s en problemen heeft opgeleverd’.

Bereikbaarheid Amsterdam tijdens Koningsdag: auto of ov?

Grote delen van de stad zijn deze dag afgesloten voor verkeer, maar het ov rijdt wel. In principe rijden de metro’s op de verjaardag van koning Willem-Alexander hun normale route, maar wel met de zaterdagsdienstregeling. Bussen en trams rijden eveneens volgens die regeling, maar vele rijden een andere of samengestelde route. Voor sommige nachtbussen geldt ook dat die op 26 en 27 april een andere route rijden. De veerboten varen volgens de dienstregeling op zaterdag tot middernacht, het Buiksloterveer vaart heel de nacht door.

De NS rijdt vanwege Koningsdag een speciale Oranjedienstregeling op 27 april. De vervoerder meldt langere en soms extra treinen in te zetten om feestvierders naar grote steden te brengen.

Op Koningsdag komen naar verwachting zo’n 200.000 mensen naar Amsterdam. Om de toestroom veilig te houden, worden de stations Amsterdam RAI en Amsterdam Science Park gesloten, aldus de NS. Naast Amsterdam verwacht de NS ook grote drukte rond Eindhoven, Breda, Alkmaar, Arnhem, Zwolle en Rotterdam, waar de Koninklijke familie op bezoek gaat.

Meer weten? Bekijk ons overzicht: zo is Amsterdam bereikbaar tijdens Koningsdag 2023.

Varen tijdens Koningsdag in Amsterdam

Koningsdag vieren op het water? Denk er dan aan dat je een vignet nodig hebt. Het bestellen van een vignet kan hier. Verder wordt gevraagd om rekening te houden met de buurt en daarom geen geluidsoverlast te veroorzaken. Varen met een slok op mag ook niet.

Check van tevoren goed waar je wel en niet kunt varen: op sommige plekken geldt een invaarverbod of is sprake van een vaarwegstremming, die soms al geldt vanaf 18.00 uur op woensdag 26 april. Op het water in de binnenstad geldt dit jaar overal eenrichtingsverkeer. Tevens zijn er op Koningsdag enkele bruggen die tussen bepaalde tijdstippen niet bediend worden. Alle regels die gelden op het water staan hier.

De plaspauze

Voor wie hoge nood heeft, zijn er verspreid door de (binnen)stad openbare toiletten beschikbaar. De gemeente plaatst dit jaar 75 extra toiletten, bovenop de 250 wc’s die ieder jaar in de stad staan. Ook worden de toiletten geleegd na Koningsnacht, zodat ze de dag erna langer gebruikt kunnen worden. Let op: er wordt streng gecontroleerd op wildplassen. Wildplassers kunnen rekenen op een boete van 140 euro.

En er staan op meerdere plekken EHBO-posten, zoals op het Koningsplein, de Dam en de Noordermarkt. Een overzicht van alle toiletten en hulpposten staat hier.

De drukte juist ontvluchten? Hier vier je een rustige Koningsdag

Geen zin in de drukte op Koningsdag? Struin door de tuinen van de Hortus Botanicus, ga naar het Diemerpark of bekijk al onze tips voor Koningsdagmijders.

En, wordt het een beetje lekker weer?

Wie hoopt op een Koningsdag met veel zon, of in ieder geval helemaal geen regen, zal waarschijnlijk teleurgesteld worden. Het warmere lenteweer verdwijnt waarschijnlijk in de week van Koningsdag, en het zou zelfs kunnen gaan regenen.

