Knappe koters: 8 winkels met de beste vintage kinderkleding van Amsterdam

Rookie the recycele kid. Beeld Jennifer Gijrath

Voor wie graag een duurzame garderobe verzamelt zonder de volle mep te betalen, zijn er in de stad tal van winkels met reeds gedragen kinderkleding. Het concept is meestal simpel: wie daar gebruikte kledij in goede staat – schoon, gestreken en zonder gebreken – inbrengt, krijgt daarvoor bij verkoop een deel van de opbrengst terug, meestal zo’n 40 procent. Zo kunnen andere ouders lekker hun slag slaan met merkkleding voor een redelijke prijs.

Rookie the recyclekid

Hippe vintage met een vleug streetcred: The Rookie is het onmisbare adres in Noord voor merken als Mini Rodini, Bobo Choses, Munster en Animals Observatory. Ook hebben ze een ruime selectie nieuwe duurzame cadeaus, kinderboeken en andere leuke hebbedingen.

Van der Pekstraat 101

Tiny Vintage. Beeld Jennifer Gijrath

Tiny Vintage

Hier kun je shoppen uit de kledingkast van modieus influencerkroost, maar ook zelf toeslaan in een collectie vintage voor volwassenen. Daarnaast vind je hier designerschoenen in nieuwstaat – nou ja, bijna dan.

Spaarndammerstraat 43h

Otis en de wolf. Beeld Jennifer Gijrath

Otis en de wolf

Tweedehandskleren voor kinderen tot 8 jaar (maten 40 tot 128), speelgoed en kleding van beginnende ontwerpers met duurzaamheid hoog in het vaandel. Terwijl je winkelt, gaan de kinderen lekker spelen, lezen, kleuren, knippen en plakken in de speelhoek.

Postjesweg 50h

Lino en Moos. Beeld Jennifer Gijrath

Lino en Moos

Dankzij een enorme schare fans heeft Lino en Moos bijna elke dag nieuwe tweedehands (merk)kleding, leuke kinderboeken en speelgoed voor kinderen tot en met 12 jaar. Je vindt er ook items van slowfashionmerken én de inmiddels befaamde eikeltas van Wietske Claessen.

Jan van Galenstraat 107

Repose. Beeld Jennifer Gijrath

Repose

In-Yeo Couperus maakt toffe kleren voor kinderen, die je zelf ook zo zou willen aantrekken. In haar winkel bomvol moois vind je een selectie smaakvolle ‘reloved’ items, die helemaal in haar straatje passen. Voor wie zelf iets inbrengt: je krijgt hier een tegoedbon.

Molukkenstraat 25

Quinnie’s

Deze kersverse zaak in de Rijnstraat is deels circulaire kinderkledingwinkel, deels espressobar. Daar trakteer je jezelf na het winkelen op verse appeltaart. Je hebt er al een nauwelijks gedragen romper van H&M vanaf 3,50 euro, maar luxere merken zijn er ook.

Rijnstraat 179

Ziggy & Lucy. Beeld Jennifer Gijrath

Ziggy & Lucy

Een fijne, frisse kinderconceptstore, waar ze, naast vintage A-merken en onder meer veel rompers van Petit Bateau, ook prachtige handgemaakte kaarten, accessoires en andere leuke spullen van duurzame merken verkopen.

Sint Willibrordusstraat 58m

Tiny Collectors

Met de liefde voor denim kun je niet vroeg genoeg beginnen. Bij Tiny Collectors koop je de mooiste jeans voor kleine kontjes: van vintage Levis’ jeans denim red tab tot een Oshkosh 2T denim overall. Bekijk hun Indigoschatten op hun Instagrampagina. Bezichtigen in de Van Ostadestraat kan ook, op afspraak via DM.