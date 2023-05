Kleding huren? 6x hier leen je de mooiste jurken en outfits van Amsterdam

Huur je kleding, steel de show: bij deze modeadressen in het centrum van Amsterdam scoor je glitter en glamour, en stuur je die na een paar dagen ongegeneerd retour.

Je streamt muziek en films, huurt je fiets, deelt een auto: waarom zou je dat niet met (gelegenheids)kleding doen? Met een beetje slim lenen ontvouwt de stad zich tot een eindeloze kledingkast. Met steeds iets nieuws en moois, zonder te hoeven kopen. Dit zijn de leukste modeverhuurbedrijven van Amsterdam.

H&M Rental

Bij H&M Rental vind je items uit actuele collecties en archiefstukken. Groot voordeel: de prijzen zijn laag, er is een ruime verscheidenheid aan maten, van XS tot XL en ook voor mannen met een swingende smaak is er met een beetje zoeken leuks te vinden.

Kalverstraat 181-183, Rokin 140-142, hm.com

Wie kleurrijk wil uitpakken, huurt bij Essentiel.

Essentiel Rental Collection

Een roze mini-jurk met pailletten en een capeje, of een turquoise outfit met een joekel van een strik op de rug: wie een flamboyante look bij Essentiel in de Hartenstraat leent heeft aan aandacht vermoedelijk geen gebrek. Alleen verkrijgbaar in de winkel. Huren kan voor 4 of 8 dagen.

Hartenstraat 34-36, essentiel-antwerp.com

Rerun verhuurt niet alleen voor feesten en partijen, maar ook voor wie doordeweeks een keertje wil uitpakken.

Rerun

Hier niet alleen spetterende ensembles om flink mee uit te pakken tijdens een event, maar juist ook looks die het dagelijks leven opfleuren. Zo huur je hier een feestjurk van Dries van Noten, maar ook bijvoorbeeld een loeiknap leren jasje van Rodebjer en andere hedendaagse merken van vier tot wel 30 dagen. Passen kan op afspraak in de showroom in de Tesselschadestraat.

Tesselschadestraat 12, rerun.rent

Bij kledingbieb Lena kan je passen in de winkel.

Lena

Een kast vol kleren en nooit wat om aan te trekken? Word lid van de kledingbieb! Lena heeft toffe duurzame merken met een creatieve toets, vintage en ook bijvoorbeeld kleding van Individuals, een afstudeerproject van studenten aan het Amsterdam Fashion Institute. De hele collectie is te te leen én te koop. Je mag zo vaak wisselen als je wilt en passen kan desgewenst in de winkel.

Westerstraat 174h, lena-library.com

The Collectives: kleding, tassen en schoenen voor elke gelegenheid.

The Collectives Amsterdam

Toen haar modeverslaving uit de klauwen begon te lopen, besloot Aarti O’Varma haar kledingkast open te stellen voor vriendinnen. Inmiddels helpt ze iedereen met haar feilloze stijlgevoel aan de juiste high end-outfit, inclusief tas en schoenen, voor elke gelegenheid. Van maat 36 t/m 42, maar vrouwen met maat 38 zijn in het voordeel. Tijdelijk alleen op afspraak, in verband met renovatie.

Elandsstraat 111, thecollectives.amsterdam

Bij Circle Closet werkt het twee kanten op: je kleding huren, maar óók je eigen garderobe verhuren.

Circle Closet

Circle Closet wil de Vinted van de designerleenmode worden. Het concept is even simpel als ingenieus: je kunt hier niet alleen designerkleding huren, maar ook zelf een slaatje uit je kledingkast slaan door je mooiste outfits te leen aan te bieden. In principe gaat alles via de website, maar in Amsterdam worden regelmatig fitting events georganiseerd, waar kopers en verkopers samen worden gebracht.

Prinsengracht 437, circlecloset.nl