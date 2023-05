Ken je het 5-centen trekpontje al? Vijf verrassend leuke vervoersmiddelen in Amsterdam

De metro of tram zijn misschien de snelste manieren om van A naar B te komen, maar er zijn nog veel meer leuke manieren om je door de stad te bewegen. Heb je bijvoorbeeld al eens aan de Museumtram gedacht? Dit zijn vijf bijzondere vervoersmiddelen in de stad.

1. Markt Centraal Express

Wil je naar Markt Centraal, de nieuwe uitbater van de Centrale Markthal in West, dan ben je toegewezen op de Markt Centraal Express. Het oranje treintje is de enige manier om bij de hal op het Food Centre Amsterdam te komen. Vanaf de jaren dertig was dit de plek waar het eten voor Amsterdam grotendeels aankwam. Maar de afgelopen jaren stond het enorme pand helaas leeg. Markt Centraal brengt nieuw leven in de brouwerij door er onder andere de wekelijkse buurtmaaltijd Markt Maal te verzorgen. Op vrijdagen kan er gedanst worden op muziek van lokale bands die via Markt Kabaal een podium krijgen.

De Markt Centraal Express heeft niet zomaar plek, je reserveert je plaats in het treintje samen met je kaartje voor een evenement van Markt Centraal. Omdat het terrein is afgesloten door een hek kun je niet zelf naar binnen. Maar laten we eerlijk zijn, rondgereden worden is veel leuker. En na een avond eten of dansen word je weer keurig buiten het hek afgezet.

De Markt Centraal Express bij de Centrale Markthal in West. Beeld Koosje Koolbergen

2. 5-centen trekpontje

Aan de Ooster Ringdijk in Watergraafsmeer ligt een klein trekpontje verscholen. Het pontje, en de bijbehorende jachthaven Nooit Gedacht, zijn al generaties lang in het bezit van de familie van Irma Haagsma-Hartog, de huidige eigenaar. “Mijn overgrootvader is hier ooit begonnen met een houten trekpont. Ik ben hier opgegroeid en verdiende een zakcentje bij door de pont over te trekken.”

Het zogenoemde 5-centenpontje werd in het begin van de twintigste eeuw aangelegd en was lange tijd de enige manier om van Watergraafsmeer naar de Westelijke Merwedekanaaldijk te komen. Veel Amsterdammers associëren het pontje met de avondvierdaagse. Jarenlang haalden Haagsma-Hartog en haar familie groepjes lopende schoolkinderen over, waarna zij een glas limonade kregen voordat ze hun tocht voortzetten.

De pont ligt er nog altijd, al is deze door aanleg van de brug verderop enigszins overbodig geworden. Avondvierdaagselopers nemen inmiddels een andere route. Maar Haagsma-Hartog brengt je nog altijd met liefde met de pont naar de overkant.

Irma Haagsma-Hartog op het 5-centen trekpontje aan de Ooster Ringdijk. Beeld Koosje Koolbergen

3. De Amsteltrein

Welk park in Amsterdam het mooist is, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar er is maar één park met een eigen trein: het Amstelpark. Daar kun je de zogenoemde Amsteltrein pakken, die je in 15 minuten de allerleukste plekjes van het park laat zien. Dat zijn er nogal wat, want het Amstelpark werd in 1972 aangelegd voor de Floriade. Inmiddels is de tuinbouwtentoonstelling, die de laatste paar keer in Almere werd gehouden, geflopt. Maar in 1972 was deze nog een groot succes, met het Amstelpark als kroonjuweel.

De felgekleurde Amsteltrein werd toentertijd aangelegd om bezoekers van de Floriade in rond te rijden. Nog steeds kun je het hele jaar door ieder half uur opstappen bij de hoofdingang van het park. De oranjerie, de Rodondendronvallei en de Riekermolen trekken allemaal in rustig tempo aan je voorbij. Leuk detail: de trein heeft de vorm van een Porsche, dus het is ook nog eens vervoer op stand.

De Amsteltrein in het Amstelpark. Beeld Koosje Koolbergen

4. De elektrische Museumtram

Je hebt ze vast al eens voorbij zien komen, maar grote kans dat je er nog nooit in hebt gezeten: de elektrische Museumtram. Hoewel het een toeristische attractie lijkt, kan menig Amsterdammer nog wat leren van een ritje met de honderd jaar oude tram. Neem plaats op een van de houten bankjes en laat de conducteur je alles vertellen over de historie van de trams én de stad.

De spoorlijn waarop de trams rijden was oorspronkelijk onderdeel van de inmiddels verdwenen Haarlemmerspoorlijnen. Die werden begin twintigste eeuw aangelegd om Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Leiden met elkaar te verbinden. De economische crisis in de jaren dertig deed het project de das om. Maar sinds 1975 kunnen reizigers zich in de antieke Museumtram weer even in een Amsterdam zonder Uber, VanMoof of elektrische stepjes wanen.

De Museumtram heeft twee routes: stap op de Dam op lijn 20 voor een rit door de binnenstad of pak lijn 30 van het Haarlemmermeerstation naar Amstelveen. Check wel goed de vertrektijden, want de trams rijden enkel in het weekend en niet alle zaterdagen.

De Elektrische Museumtram. Beeld Koosje Koolbergen

5. Motorveerponten Smient en Fuut

Iedereen staat weleens op de GVB-pont richting Noord, maar ook op andere plekken in de stad kun je de pont pakken. Voor een euro pak je vanaf de Ouderkerkerdijk in Watergraafsmeer motorveerpont De Smient richting Buitenveldert. Maar ook tussen de Nesserlaan en de Amsteldijk Zuid vaart zo’n pont, de Fuut, waarmee je zo in natuurgebied de Ronde Hoep bent.

De pontjes zijn vernoemd naar twee vogelsoorten die veel in het gebied rond de Amstel voorkomen. Ze zijn niet het hele jaar beschikbaar, alleen tussen mei en augustus varen ze dagelijks. Ze vervoeren dan ook voornamelijk vakantiegangers en fietsers of wandelaars die een dagje de natuur in willen. Groengebied Amstelland, de landschapsorganisatie die de pontjes beheert, helpt sportievelingen op weg met meerdere fiets- en wandelroutes. Ben je helemaal moegewandeld aan het einde van de dag, dan laat je je door de schipper weer heerlijk overvaren.

Motorveerpontje Smient vaart vanaf de Ouderkerkerdijk in Watergraafsmeer richting Buitenveldert. Beeld Koosje Koolbergen

