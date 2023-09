Kater? Deze broodjes en snacks onder de 10 euro zijn je redder in nood in Amsterdam

Vet dat langs je mondhoeken druipt en knallende smaken die je doffe hoofd net genoeg opkalefateren: deze katerkillers uit Amsterdam zijn makkelijk, smerig lekker en kosten bovendien tien euro of minder.

Broodje Zeedijk van Slagerij Vet (4,95 euro)

Simpel en doeltreffend: het broodje Zeedijk van slagerij Vet. Een vers afgebakken witte pistolet, dik belegd met gerookte kipfilet, sla en uitgebakken spek, met als geheime wapen de Zeedijksaus: een zoete, romige mayonaise met een flinke tik kerrie.

Zeedijk 99 (Centrum)

Broodje lamskebab of falafel van Beste Döner (8,50 euro)

Een favoriet van de chef: Hasan Karaca staat al sinds 1990 op de Dappermarkt en maakt volgens velen de beste kebab van de stad. Zijn kussenzachte broodjes worden in laagjes belegd met 100 procent mals lamsvlees, een zachtgegaarde tomaat-uiensaus, en afgetopt met lekker veel milde knoflooksaus. Voor de vegetariër is hier overigens ook een pico bello falafel (7 euro) verkrijgbaar, die verder precies hetzelfde wordt aangekleed.

Dapperstraat 4 (Oost)

Broodje Mitraillette van Pompet (9,50 euro)

In Brussel is het de normaalste zaak van de wereld, in Amsterdam wordt ie nog veel te weinig op de kaart gesignaleerd: het broodje Mitraillette. Wie deze zondige combinatie van brood, patat en vlees wil ervaren gaat naar Pompet in Noord. Ze serveren ‘m hier tot de nok gevuld met sla, friet en merguezworstjes en overgoten met andalousesaus. Een koolhydraat- en caloriebom waarmee je de dag wel doorkomt.

Floraparkweg 1 (Noord)

Oertosti van Bourgondisch Lifestyle (7 euro)

Kaasfondue op een boterham: de oertosti van Bourgondisch Lifestyle betreft een knapperig, op de grillplaat gebakken zuurdesembrood gevuld met een druipend mengsel van Nederlandse, jong belegen Wilde Weide en de anderhalf jaar gerijpte, pittige Zwitserse bergkaas L’Etivaz, ui en prei. Even vooruit bellen kan; dan leggen ze hem alvast voor je op de grill. Achter in de zaak kun je nog wat chipotleketchup over het geheel drizzelen.

Haarlemmerstraat 115HS (Centrum)

Een tosti voor de kaasconoisseur: de Oertosti van Bourgondisch Lifestyle. Beeld Tammy van Nerum

Broodje entrecote van l’Entrecôte et les Dames (9,50 euro)

Een zacht gegrild, knapperig bolletje met sesamzaadjes wordt rijkelijk voorzien van een voortreffelijke botersaus, sappige botersla en sneetjes malse entrecote met een perfect crispy rand. Je bestel 'm gewoon aan de bar in het restaurant en hij is in een indrukwekkende drie minuten klaar.

Van Baerlestraat 47-49 (Zuid)

Turkse pizza van Bir Tat (8,50 euro)

Bij Turkse pizza denk je al snel aan lahmacun, een soort opgerolde wrap met sla en gehakt. Die hebben ze hier, maar lekkerder nog is de pide met lam, een onweerstaanbaar amandelvormig, open pasteitje dat hier ­kakelvers uit de houtoven komt. Ook verkrijgbaar in een vegetarische versie met kaas.

Bos en Lommerweg 242 (West)

Varkensbroodjes van Hoi Tin (1,80 euro)

Hoi tin staat bekend als een van de beste Chinese restaurants van Amsterdam. Naast het restaurant zit een bakkerij, met allerhande Aziatische cakes en baksels. Aanrader is het varkensbroodje, een minibolletje gevuld met stukjes smakelijk varkensvlees in barbecuesaus. Ze worden elke dag vers gemaakt, de verkoop start stipt om 12.00 uur. Een uur of twee later is het meeste uitverkocht.

Zeedijk 122 (Centrum)

Klein maar fijn: de varkensbroodjes van Hoi Tin. Beeld Hannah Bults

Sando's van Paindemie (vanaf 5, 50 euro)

Weet u het nog, corona? De foodwalks en de creatieve to-go-opties van topchefs? De copieuze sandwiches van Paindemie werden zo'n succes, dat het resulteerde in een volwaardige zaak aan de Kinkerstraat. Je vlijt er neer voor een zalig broodje bloedworst (9,50 euro), een woest lekkere tosti frikandel (5,50 euro), of – even zonder vlees – een dikke truffel-eisando (9,50 euro). Voor de zoetekauw is er french toast met vloeibare gezouten karamel. Opgeknapt? De sexy-chic bar boven is donderdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur 's middags open.

Kinkerstraat 122 (West)

De met zoute karamel overgoten french toast van Paindemie.

Loaded fries met garnalen van Queen D (8 euro voor een kleintje)

Wie zijn bonkende hoofd naar de Amsterdamse Poort weet te slepen, komt daar sowieso aan zijn of haar trekken. Toko’s in overvloed. Queen D is befaamd om haar seafood boils, maar in geval van de morning after blues zijn de cheesy fries (vanaf 3,50 euro) wellicht een beter idee. De variant met garnalen (8 euro voor een kleintje) werd door Paroolrecensent Mara Grimm ook wel getipt als ‘de ultieme vette bek voor seafood lovers’.

Bijlmerplein 561 (Zuidoost)

Philly Cheese steak van Popov (10 euro)

Ribeye gebakken op de plaat, gekarameliseerde uitjes en cheddar op een broodje: daar knapt een mens van op. Voor een euro extra bestel je er sla en jalapeño’s bij.

Van Woustraat 20 (Zuid)

Barra kip kerrie van Tjin’s Exotische broodjes (7,70 euro)

Met meer dan 150 items op de menukaart vind je bij Surinaams broodjespaleis Tjin's altijd iets van je gading. Ryan Tjin, die de zaak samen met zijn vader Chong runt, tipt zijn twee ultieme anti-katerkanonnen: de gevulde Barra – een gefrituurd brood van mungbonen – met kip kerrie. “De perfecte katerstopper omdat ie lekker vet is, vullend en goed gekruid,” zegt hij. “Mijn alltime favorite is het broodje bloedworst, met gestoofd varkensvlees en rode uien.” (8,50 euro)

Van Woustraat 17 (Zuid)

Coming Soon: Loaded worstenbrood van The Genius (6, 95 euro)

In september opent aan de Kinkerstraat The Genius, van Houben Worstenbrood. Voor 2,95 euro bestel je er een authentiek en handgemaakt worstenbrood naar opa's recept uit 1935. Behalve het origineel, verkopen ze allerhande spannende varianten, waaronder vegetarisch en loaded worstenbrood. De katerfavoriet van eigenaar Bart Houben? De truffel triple deluxe: worstenbrood met truffelsaus, chips en parmezaan.

KInkerstraat 30 (West)

