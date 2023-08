Jan de Grote Kleinvakman failliet: ook bij deze 5 zaken kun je terecht voor je fournituren

Nu fourniturenwinkel Jan de Grote Kleinvakman in De Pijp na ruim 54 jaar failliet is, rijst de vraag: waar moeten we nu naartoe voor knopen, ritsen en een stukje elastiek? ‘Het is bij ons nu opeens veel drukker.’

De beroemde fourniturenzaak Jan de Grote Kleinvakman op de Albert Cuypstraat is niet meer. Goed nieuws voor zelfmakers: er zijn alternatieven.

Ritsies

Of je nu op zoek bent naar breinaalden, knopen, garen, band, lint, of, hoe kan het ook anders, ritsen, bij Ritsies aan het Purmerplein ben je aan het juiste adres. In coronatijd was het hier razend druk. “Elastiek was niet aan te slepen,” vertelt eigenaresse Monique Gooijer. Tegenwoordig is het iets rustiger in de nostalgische winkel. “Mensen weten ons uit heel de provincie te vinden. Ze komen uit Purmerend en Hoorn, logisch: want het is makkelijk en gratis parkeren hier voor de deur.”

Purmerplein 21, Noord

A. Boeken

A. Boeken. Beeld Koosje Koolbergen

“Het klinkt misschien raar, maar: ik heb vorig jaar mijn beste jaar ooit gedraaid,” vertelt Arita Boeken, eigenaar van fourniturenwinkel Boeken, waar in drie panden naast elkaar van vloer tot plafond knopen, garen en stoffen uitgestald zijn. Van een paar knoopjes alleen kan ze de torenhoge huur van het pand in het centrum niet ophoesten, maar van fournituren in combinatie met de verkoop van stoffen weer wel.

Dat neemt niet weg dat ze de handel de afgelopen tijd heeft zien veranderen. Spotgoedkope webshops als Aliexpress hebben volgens haar de fourniturenbusiness gedeeltelijk kapotgemaakt. Wie een verentooi wil maken voor een verkleedfeest, koopt immers net zo makkelijk een set veren in bulk online. “Ik ben niet bang voor de toekomst,” vertelt Boeken. “Het is nog goed druk. Ik denk dat er nog altijd mensen zijn en blijven die materialen eerst in het echt willen zien en voelen.”

Nieuwe Hoogstraat 33A, Centrum

Zig Zag Fournituren

Zig Zag Fournituren. Beeld Koosje Koolbergen

Ja, Ben Heisterkamp verkoopt knopen, garen, ritsen, elastiek, band, veren en patches. Maar nog belangrijker: zijn winkel heeft al 45 jaar een buurtfunctie. De eigenaar kletst de hele dag door in zijn winkel en bijbehorende kraam op de Ten Katemarkt. “Ik ben niet heel commercieel ingesteld,” zegt hij. “Als iemand twee meter klittenband nodig heeft om een bank te repareren en ik denk dat anderhalf ook genoeg is, dan zeg ik dat gewoon. En als iemand een knoopje wil ruilen, mag dat.”

Heisterkamp moet toegeven: dit kan allemaal omdat hij nauwelijks vaste lasten heeft. Voor de oorlog was de winkel van zijn schoonvader, die er naaimachines verkocht. De hypotheek is inmiddels afgelost. Dat betekent niet dat hij op zijn lauweren rust: Heisterkamp zoekt altijd manieren om zijn klanten te verrassen met mooi spul.

“Mijn zoon, met wie ik Zig Zag run, reist veel door Thailand en India en neemt altijd schitterende sierbanden mee. Die worden hier goed verkocht. En sinds het faillissement van Jan is het hier nog drukker.”

Ten Katestraat 20, West

Kantje Boord

Kantje Boord is net even anders dan andere stoffen- en fourniturenzaken “We richten ons specifiek op mensen die zelf lingerie maken,” vertelt eigenaar Martin van Druten. En dus vind je hier een groot assortiment – hoe kan het ook anders – kant, lycra, bh-cups en bandjes. Ze geven ook lingerie-maak-cursussen.

Burgemeester Van Leeuwenlaan 45-47, Nieuw-West

De Boerenbonthal

De Boerenbonthal. Beeld Koosje Koolbergen

Zoek je iets heel specifieks? Grote kans dat je bij de groothandel voor stoffen en fournituren in Weesp slaagt. Deze groothandel is ook voor particulieren te bezoeken. Tot 2020 was de Boerenbonthal een winkel met kraam aan de Albert Cuyp, maar de eigenaren waren genoodzaakt te stoppen en sindsdien is hun assortiment ondergebracht in één grote hal van 1000 vierkante meter.

Flevolaan 27, Weesp