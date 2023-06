In deze Amsterdamse parken mag de barbecue wél aan

Barbecueën op een officiële barbecueplaats in het Westerpark op een warme zondag. Beeld Thomas Schlijper/ANP

In ieder geval niet in de Bretten, het grootste deel van het Eendrachtspark, op het Sloterstrand en in delen van het Sloterpark, in het Piet Wiedijkpark, het Wachterliedplantsoen of op de Oeverlanden in Nieuw-West. Ook niet in het Vondelpark, Martin Luther Kingpark, Beatrixpark, Sarphatipark, Gijsbrecht van Aemstelpark, Amstelpark, op het Museumplein en de Schinkeleilanden of rondom de Apollolaan in Zuid. In Oost kun je tegen een boete van 95 euro oplopen als je op de Weesperzijde de kolen laat gloeien, en dat zomerrisico geldt ook voor delen van de Bogortuin en Park Somerlust, en voor het gehele Flevo- en Diemerpark.

In stadsdeel Centrum blijven het Oostenburgerpark en het Stenenhoofd gevrijwaard van de geur van gegrilde maiskolven of worstjes. In delen van het Rembrandtpark in West moeten de briketten in de tas blijven, net als in het Erasmuspark. Ook geen zomerse grillmaaltijd in het Spaarndammerplantsoen, het De Zwijgerplantsoen, het Frederik Hendrikplantsoen, ‘t Kleine Loopveld, het Wachterliedplantsoen, het Leidsebosje, de Vrije Geer of het Bilderdijkpark.

Zucht. Zijn er dan nog plekken waar iemand wél mag barbecueën?

West

Het Westerpark is de vluchthaven voor barbecueliefhebbers. Er zijn plekken met vaste barbecues en je kunt ook gebruik maken van de grote weide. Let op: voor de sportvelden geldt nog steeds een verbod. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de braai in het Erasmuspark aan banden gelegd. Enkel op de grote weide mag je tussen 1 april en 1 oktober barbecueën.

Waar het grootste deel van het Rembrandtpark tot barbecuevrije zone zijn bestempeld, blijven er ook nog enkele plekken over waar je wel mag barbecueën. Raadpleeg hiervoor de borden in het park.

Nieuw-West

Rondom de Sloterplas zijn er plukken weide waar met gerust hart de barbecue tevoorschijn gehaald kan worden. Kijk van tevoren op de borden om niet voor onaangename verrassingen te staan. Het groen van het Gerbrandypark in Slotermeer biedt verkoeling op warme dagen en ruimte om gezellig samen te komen. Ook leuk: in de Tuinen van West, voorbij Osdorp, kun je op de Polderheuvel barbecueën.

Mocht je nog inspiratie zoeken voor wat je zoal kunt grillen: aan de overkant van de weg zit Fruittuinen van West, waar je in de biowinkel lokale groente kunt kopen.

Zuid

Dat het Amsterdamse bos driemaal zo groot is als het Central Park in New York is niet alleen een leuk feitje voor iedereen die denkt dat Amsterdam een échte wereldstad is, het zorgt er ook voor dat er genoeg ruimte is om te barbecueën. Desondanks dien je rekening te houden met andere bezoekers, moet de barbecue 5 meter van de bosrand af staan en minstens 50 centimeter boven de grond, zodat het gras niet verschroeit.

Daarnaast zijn er ook zes openbare barbecues op de Kleine en Grote Speelweide en de Dagrecreatie. Hiervoor moet je wel zelf een rooster van minimaal 45 x 45 cm en maximaal 50 x 50 cm meenemen. Vergeet daarbij niet houtskool mee te nemen: sprokkelen is verboden.

Noord

Noordelingen hebben het getroffen met een ruim aanbod aan groen. Zo mag je in het Vliegenbos barbecueën, evenals langs de IJ-oevers. In het Noorderpark heeft de gemeente plaatsen aangewezen waar je kunt grillen, dus kijk even op de borden. Het Noorderpark is ook een prettig toevluchtsoord voor Centrumbewoners die voor hun schaarse groen beter de pont of de Noord/Zuidlijn naar de andere kant van het IJ kunnen nemen.

Oost

Het barbecueaanbod in Oost is geografisch gezien redelijk evenredig over het stadsdeel verspreid. In het centraal gelegen Oosterpark mag de vlam erin, evenals in Park Frankendael in de Watergraafsmeer. In de nieuwe buurt Overamstel is een kleine groenstrook beschikbaar in Park Somerlust, maar ook deze schaarse ruimte staat niet in verhouding tot de vraag naar barbecuezones.

Ook op IJburg is er groen beschikbaar voor een zomers samenkomen: in het Theo van Goghpark mag je – in de geest van de schrijver – de barbecue laten roken. Op strand IJburg kun je zwemmen, ravotten en – jawel – barbecueën.

Zuidoost

Het barbecuewalhalla van Amsterdam, met zijn vele groen tussen de resterende honinggraatflats en de vele parken. Zo kun je barbecueën op de Bijlmerweide, in het Nelson Mandelapark en rond de Gaasperplas. En heb je altijd al een bovenop een snelweg willen braaien? Sinds kort kan het: de A9 die dwars door Zuidoost ging is ondertunneld en daarboven is nu het Brasapark. Geen voorbijrazende auto’s en asfalt maar op een kleed met vrienden de zomer vieren.

Voor het overzicht heeft de gemeente ook een kaart online gezet.

Aanwijzingen vanuit de gemeente Op de website van de gemeente Amsterdam staan nog enkele barbecue-instructies: U moet de barbecue stevig en brandveilig neerzetten. U gebruikt geen wegwerpbarbecue.

U mag de barbecue niet aansteken met spiritus en andere licht ontvlambare vloeistoffen. U moet voldoende blusmiddelen bij de hand houden. Deze moeten klaar zijn voor gebruik. Bijvoorbeeld: emmers met water of koolzuursneeuwblussers met een inhoud van minstens 6 kilo. Na afloop van de barbecue moet u de verbrandingsresten doven en afdekken met een laag zand of aarde.

Als u aanwijzingen krijgt van de brandweer, politie of andere autoriteiten, moet u die altijd meteen opvolgen.

