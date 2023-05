Ieder weekend een rij voor bakker Fort Negen. Hoe valt daar tegenop te bakken?

Er zijn van die zekerheidjes in het leven: de paus is katholiek en ieder weekend staat er wel een rij voor bakker Fort Negen in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West. Niet alleen voor het brood, maar óók voor de wisselende culinaire croissantspecials. Valt er wel tegen zo’n alsmaar groeiende fanbase op te bakken?

Dit weekend op het menu: een kaascroissant met gepofte knolselderij, in een jus van de geblakerde preien van vorige week, met geitenkaas, zure room en gremolata, een mix van citroenrasp, knoflook en peterselie. En een cruffin – noem het een liefdesbaby van een croissant en een muffin – met een vulling van sinaasappelmarmelade, citroen en tonkaboon.

Ook is er nog een cruffin voor de After Eightliefhebber, met chocolade- en muntroom, een toefje room en een blaadje munt bovenop om het af te toppen. Eigenaar Maarten Langeslag grinnikt. “Niet verkeerd, toch?”

Verkeerd is het zeker niet, en dat weten croissantfans ook. Zij koersen hongerig af op Fort Negen voor een belegd croissantje met culinaire twist (4,50 euro). En dan te bedenken dat Langeslags belegde croissants uit praktische noodzaak zijn geboren.

Maarten Langeslag bezig met croissants met geitenkaas, gepofte knolselderij, prei en gremolata. Beeld Jakob van Vliet

Toen Langeslag in 2021 begon met bakkerij Fort Negen had hij een duidelijk doel voor ogen: in zijn ideale stadsbakkerij moest er duurzaam gewerkt worden, met biologische producten en zoveel mogelijk handwerk.

Minstens zo belangrijk vindt hij het dat de bakkers een sociaal leven hebben. Daarom beginnen zijn bakkers relatief laat met bakken: om zes uur ’s ochtends druppelen ze binnen en ze bakken vervolgens de hele dag aan één stuk door. Die werkwijze kent een tweede voordeel: zo krijg je niet alleen om acht uur ’s ochtends een knapperig warm brood, maar ook om drie uur ’s middags.

In de leer bij de beste bakkers over de wereld

Zelf leerde Langeslag al op jonge leeftijd bakken van zijn oma en zijn ouders, die altijd thuis brood bakten. Volkoren- en tarwebroden, het conventionele werk. Zijn eigen broodsignatuur kreeg pas echt vorm toen hij als twintiger zijn kantoorbaan verruilde voor een wereldreis die uiteindelijk 3,5 jaar zou duren.

Voor kost en inwoning ging hij aan de bak en in de leer bij graanboeren en bakkers in Australië, Zuid-Afrika, Thailand, Frankrijk en Italië. Zo leerde hij van een Australische bakker dat in desembrood niet altijd kummel hoeft te zitten en dat je door het deeg goed nat te houden een uitermate sappig brood krijgt.

Terug in Nederland ging Langeslag als bakker aan de slag in restaurant De Kas, waar hij ook brood voor andere restaurants bakte. De Lindenhoff in Baambrugge werd al snel afnemer, net als het Victoria Hotel en restaurant Jacobsz op de Ringdijk. Dat smaakte naar meer en in 2021 opende hij met behulp van crowdfunding zijn eigen bakkerij in de Jan Evertsenstraat: Fort Negen.

De oven is zo groot als vier tweepersoonsbedden, er kunnen 80 tot 100 broden tegelijkertijd in gebakken worden. Beeld Jakob van Vliet

Toen Langeslag op een dag bij Fort Negen met een grote batch niet-verkochte kaascroissants bleef zitten, kon hij het niet over zijn hart verkrijgen ze weg te gooien. De croissants die hij en zijn team met zoveel zorg hadden gemaakt met de allerbeste ingrediënten, zo, hup, de vuilnisbak in. Dat kan toch niet?

Het bracht hem op een idee om de croissants een nieuw leven te geven. Veel bakkers doen dat met de populaire amandelcroissant: als je er een van een dag oud vult met frangipane en nog een keer bakt, heft de extra crunchy croissant het vettige van de vulling op. Kon hij niet iets vergelijkbaars doen met kaascroissants?

Maarten Langeslag maakt cruffins van sinaasappelmarmalade, room met citroen en tonkabonen. Beeld Jakob van Vliet

“Natuurlijk kunnen we met bechamel een op een tosti geïnspireerde hartige croissant maken, maar ik ben echt mega geïnspireerd door de chefs bij De Kas die week na week een nieuw menu verzinnen. Zoiets zie je niet terug in bakkerijen, die hebben doorgaans hetzelfde assortiment.”

“Ik geloof heel erg in je assortiment wisselen en met creativiteit nieuwe smaken verzinnen. Dat is leuk voor jezelf, maar ook voor de klant. En inmiddels moeten we speciaal extra kaascroissants bakken, om aan de vraag voor de croissantspecial te voldoen.”

Een compleet Engels ontbijt op een croissant

Daarmee heeft Fort Negen misschien niet voor de makkelijkste, maar wel voor een avontuurlijke weg gekozen. Elke maandag steekt het team de koppen bij elkaar om één hartige en twee zoete specials te bedenken.

Langeslag: “Op dinsdag ga ik shoppen, op donderdag beginnen we met de voorbereiding, op vrijdag maken we op Instagram bekend wat de specials zijn en op zaterdag en zondag gaan we los en verkopen we tegen de tweehonderd specials, de hele dag door. En ja, dat is extra werk, maar het is ook heel erg gaaf. Het geeft ons de kans om naast te bakken ook te koken met ingrediënten die je anders als bakker niet zo snel gebruikt.”

De afgelopen maanden zijn heel veel verschillende culinaire specials de revue gepasseerd: van een croissant met een ribollita, een Toscaanse bonensoep, tot een volledig Engels ontbijt.

“Bij een hartige special zoek ik altijd naar een smaak die comforting is als je een kater hebt, of een gerecht dat ik zelf heel erg lekker vind en dat probeer ik dan in een croissant te krijgen. We doen alles vega, dus dat is ook een leuke uitdaging.”

“Ik denk nog vaak terug aan onze kaascroissant met bonen en chipotle. Die hebben we zelfs al een keertje laten terugkomen, en ik sluit niet uit dat dat nog een keertje gaat gebeuren.”

Schouder aan schouder

Voor al het lekkers wat Fort Negen bakt staat elk weekend een rij. Hoe valt daar tegenop te bakken, in tijden waar TikTokrijen inmiddels tot de orde van de dag behoren? Langeslag maakt zich nog geen zorgen. Zo zijn er in de afgelopen weken extra shifts bijgekomen, zodat klanten nog sneller geholpen kunnen worden.

“Ik heb het idee dat een rij al snel lang lijkt, maar best snel doorloopt. En laten we wel zijn: hebben we niet altijd al in de rij gestaan? Bij een goede slager deed je dat vroeger ook, maar omdat het schouder aan schouder in de zaak zelf was, leek zo’n rij minder lang.”

Beeld Jakob van Vliet

Natuurlijk bestaat de kans dat de stadsbakker ooit tegen de maximale productie op deze locatie zal aanhikken, maar daar zijn ze volgens Langeslag nog lang niet. Ze hebben een oven zo groot als vier tweepersoonsbedden, waar 80 tot 100 broden tegelijkertijd in gebakken kunnen worden. En vier confectieovens voor croissants.

“We kunnen nog wel een beetje groeien door de boel efficiënter in te delen. Er zijn veel mensen die vragen of we plannen hebben voor een andere locatie. Dat weet ik zo net nog niet: de kwaliteit moet hoog blijven, en dat kan ik hier garanderen.”

“Ik kan me wel voorstellen dat we ooit een extra winkel openen die zich alleen focust op croissants, of dat we een sandwichbar beginnen. De croissantspecial heeft misschien wel een zaadje geplant voor meer.”