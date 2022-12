Hitparade: dit zijn de meest gehypete broodjes van Amsterdam

Gesmeerd, vereerd, talloze keren gefotografeerd: deze Instafamous bammetjes zijn een hype in Amsterdam.

Toast van Chun

Wie Instagram heeft, heeft de monsterlijk goede – en fotogenieke – broden van Chun ongetwijfeld langs zien komen. De dubbeldikke snedes briochebrood worden bovenlangs ingesneden en dan tot de nok gevuld met zalige dingen. Zo wordt de buik van de rib eye bulgogi toast (12,50 euro) volgestopt met boterzachte reepjes ribeye in een Koreaanse bulgogimarinade en afgetopt met een zachtgekookt ei, pittige gochujangsaus en yuzumayo. Maar ook de vegetarische egg salad toast (8,50 euro) met fluweelzachte eiersalade is een beest waar menigeen graag voor terugkomt. Aan de prijs, maar je hebt wel echt gegeten.

Berenstraat 8 (Centrum)

Schiacciata’s van Zero Zero

De schiacciata is het knapperige zuurdesembroertje van de foccacia. Bij Zero Zero, een relatief nieuwe Italiaanse broodjeszaak in het Spiegelkwartier, maken ze die schiacciata binnenshuis van 0.0 bloem (vandaar de naam) en wordt hij belegd met kakelverse Italiaanse kazen, groenten en charcuterie. Rond lunchtijd staat het hier rijendik voor de deur, onder andere voor de Zucchine (8 euro) – een vegetarisch smaakfestijn met gegrilde courgette, stracchinokaas met tijm, oregano en basilicumpesto.

Nieuwe Spiegelstraat 3A (Centrum)

De bagels van Flo’s Appetizing

Wie weleens in New York is geweest weet: in Amsterdam zijn er geen ‘echte’ bagels te vinden. Tot Flo’s Appetizing daar verandering in bracht. Nu weten ze bij Flo’s ook dat er zelfs onder Amerikanen een hoop gesteggel is over wat een bagel real maakt, maar waar ze bij Flo’s real over zijn is de smaak. De bagels worden met de hand gerold en een nacht lang gerezen, om vervolgens gekookt te worden met gerstemout voordat ze goudbruin gebakken worden. Je bestelt een Flo's bagel met je favoriete schmear (roomkaas) en toppings, zoals gerookte zalm of pastrami, zuurkool, gesmolten kaas en dijonnaise. Dat bakken en beleggen doet Flo’s niet geheel onverdienstelijk, want ze hebben inmiddels drie zaken in de stad.

Jan Pieter Heijestraat 121 (West)

Elandsgracht 89 (Centrum)

Utrechtsestraat 122 (Centrum)

De smakelijke New York-style bagels van Flo's.

De katsu sando van Ranchi

In coronatijd begonnen de broers Sebastiaan en Christiaan Roosink met het bezorgen van sando's in Japanse stijl. Dat zijn eenvoudige maar royaal belegde kunstwerkjes gemaakt van shokupan, een donzig wit briochebrood. Ze worden keurig gestapeld en per drie op hun rug geserveerd, waardoor de meesterlijke vulling extra goed uitkomt. Inmiddels heeft Ranchi een vaste thuisbasis op de Albert Cuyp, waar je onder andere terecht kunt voor hun grootste hit: de katsu sando (11 euro), met botermalse, krokante kip (ook vegetarisch met ‘kip’ van Tindle – 13,50 euro), frisse kool, mayonaise en Bulldog­ tonkatsusaus.

Albert Cuypstraat 260 (Zuid)

De Katsu sando van Ranchi.

Chook Norris van Dignita

Dignita (drie locaties: Hoftuin, Westerpark en vlakbij Vondelpark) heeft zich door de jaren heen bewezen als brunchinstituut met geweldige eggs benedict, American pancakes en wentelteefjes, maar tijdens de pandemie gebeurde er iets bijzonders. Dignita lanceerde een verslavend lekker broodje dat in korte tijd zó populair werd, dat er niet tegen op te bakken viel. De Chook Norris in een notendop: zelfgebakken Japans melkbrood, in karnemelk gemarineerde en uiterst crispy gefrituurde kip (ook vega mogelijk), met avocado, smashed bonen, ingelegde uien en chipotle mayo. Wie een Chook op heeft kan geen paf meer zeggen en dat is maar goed ook: het rechtvaardigt de prijs (16,50 euro) als je de rest van de dag niets meer hoeft te eten.

Koninginneweg 218h (Zuid)

Nieuwe Herengracht 18a (Centrum)

Spaarndammerstraat 55 (West)

De kimchi croissant van Et Claire

Achterin deze nieuwe zaak maakt de in Frankrijk opgeleide patissier Pascalle Veen alles van croissantdeeg. Haar geheim? Ladingen vol Franse boter. Het aanbod van Et Claire wisselt regelmatig, maar sla toe als de nu al beroemde kimchicroissant (6 euro), met huisgemaakte kimchi en veel versgeschaafde gruyère, er is. Na de feestdagen weer verkrijgbaar.

Beethovenstraat 38 (Zuid)

Broodje grillworst met kaas van Kaddour

Er zijn van die zekerheden in het leven: de zon komt op, de paus is katholiek en bij slagerij Kaddour (Osdorp, Noord, IJburg, Bos & Lommer) staat op zaterdagmiddag een rij. Waarvoor? Nou, onder andere voor hun geweldige broodje grillworst kaas. Slager Ahmed Kaddour heeft er eigenhandig voor gezorgd dat een hele generatie ook opgroeit met grillworst, want zijn versie is halal. Die vinden gretig aftrek onder veel Amsterdammers en nu je er toch bent: probeer de grillworst madame jeanette ook eens.

Gentiaanstraat 13 (Noord)

Pampuslaan 22 (Oost)

Tussen Meer 59A (Nieuw-West)

Báhn Mì van Viên

Toen de Fransen aan het einde van de koloniale overheersing uit Vietnam vertrokken, maakte de lokale bevolking zijn eigen versie van de baguette. Die werd korter, met een flinterdunne korst en een binnenkant zacht en luchtig als een wolk: Báhn Mì. Bij Viên eet je ‘m zoals bij straatstalletjes in Vietnam. Klassiek, met gegrild varkensvlees, ingemaakte wortel, daikon, een pepertje en komkommer (9,50 euro), maar ze hebben ook een aantal vegetarische en vegan opties. Eigenaresse Vi Chau maakt het brood zelf naar oma’s recept. De sambal is van de hand van vader.

Tweede Hugo de Grootstraat 12H (West)

Pistachio Cruffin van Saint-Jean

Half croissant, half muffin, met een druipend hart van romige huisgemaakte pistachepasta: De pistachio cruffin (4,50 euro) van Saint-Jean is een vegan traktatie waar zelfs botersnobs voor in de rij staan. De pasta is ook verkrijgbaar in een pot voor thuis (12 euro).

Lindengracht 158h (Centrum)