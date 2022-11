Hier zie je de Amsterdamse herfst op z’n mooist

De herfst is nu in full swing. Waar in Amsterdam zie je bomen en gevels die in vuur en vlam staan?

Pieter Lastmankade

Je zou bijna vergeten dat er achter al die bladeren nog stenen schuilen. Op de Pieter Lastmankade is een rij huizen bedekt onder een dikke deken van bladeren, waaronder die van een knalrode wingerd, blauwe regen en klimop. Dat blijft niet onopgemerkt: het groene rijtje van Zuid sleepte eerder de prijs voor fraaiste groene gevel in de wacht.

Noorderpark

Zodra de namiddagzon over de Reigervijver in het Noorderpark trekt, zie je een smalbladige es overduidelijk in de spotlights staan. De bladeren van deze boom kleuren in de herfst felgroen-geel-oranje-rood en het is met een beetje fantasie net een stoplichtijsje. Tip: ga lekker zitten op één van de twee bankjes voor de boom en laat de natuur even op je inwerken. Je zal al snel merken dat je lang niet de enige bent die even een blik naar boven werpt.

Lomanstraat

Vaste prik voor fotografen: de platanen in de Lomanstraat kleuren in oktober en november feloranje. Wie vroeg ’s ochtends of rond golden hour langsgaat, treft een haast sprookjesachtig tafereel, waarbij de zon net tussen de schuingroeiende bomen piept.

Lomanstraat Beeld Getty Images/EyeEm

Rode waterval bij Sarphatipark

Het Sarphatipark is in de herfst een plaatje, maar ook de gevels van Sarphatipark 49 tot en met 53 zijn een vermelding waard. Die zijn namelijk van stoep tot nok bekleed met klimop. In het najaar verandert de begroeiing in één grote rode waterval. Althans, dit kan op elk moment gebeuren. Volgens een bewoner is de verkleuring dit jaar opvallend laat (‘het is ook uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar’), maar ze verwacht binnenkort weer groepjes mensen voor de deur. Want zo’n mooie gevel trekt natuurlijk behoorlijk wat bekijks.

Alle kleuren van de regenboog aan de Slikkerveerstraat

Op de hoek van de Slikkerveerstraat en de Snelleveldstraat in Zuidoost staat een amberboom in spectaculaire herfsttinten die elke dag een andere kleur lijkt aan te nemen. En wie goed kijkt, ziet in de binnentuin daarachter nog een aantal van die kleurige exemplaren staan.

De pompoenen aan het Singel

Toegegeven, het heeft iets weg van een uit de kluiten gewassen herfsttafel: de alsmaar uitdijende buurttuin aan het Singel, ter hoogte van de Korte Korsjespoortsteeg, trekt met een heuse pompoenverzameling veel publiek. Specifieker nog: toeristen, die gretig poseren met al die mooie herfstrelikwieën. Geef ze eens ongelijk: het tafereel is zorgvuldig bij elkaar gezocht en het verhaal achter deze buurttuin is ook nog eens uiterst sympathiek.

Pompoenen aan het Singel. Beeld Birgit Bijl