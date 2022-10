Hier moet je zijn voor tweedehands boeken in Amsterdam

Een beetje lezer weet waar je online goedkope boeken scoort. Maar niets gaat boven dwalen tussen boekenkasten. Het Parool tipt acht bijzondere Amsterdamse adressen voor tweedehands boeken.

1. Happy Bookieman

Is het een buurtcafé, een atelier of toch een boekwinkel? Nee, officieel is de Herengracht 267a een benedenhuis. Toch kun je bij de ras-Amsterdamse Happy Bookieman op elk tijdstip aankloppen om te snuffelen in zijn tweedehands boekencollectie.

De uitgestalde boeken in het buitenvenster kunnen voor enkele euro’s van jou zijn, binnen kosten de favorieten van de voormalige glazenwasser iets meer. Mits je aan de boekenkasten toekomt, want een bezoek aan de Happy Bookieman vul je ook prima met het bewonderen van zijn schilderijen, terwijl je bijgepraat wordt over al het goeds en kwaads in de wereld en aan de Herengracht.

Herengracht 267a

2. Het Fort van Sjakoo

Hier in de Jodenbreestraat liggen geen bestsellers in de vitrine en staan er geen BN’ers op de tijdschriftencovers. In Het Fort van Sjakoo lijken alle kaften op te roepen tot actie, van klimaatprotest tot opkomen tegen plannen om asielzoekers te deporteren naar Rwanda.

Deze niet-commerciële boekhandel wordt collectief gerund door vrijwilligers die er onder meer voor zorgen dat de tweedehandskast gevuld blijft. Zo stuit je op een biografie van de jongste dochter van Karl Marx, titels over de Spaanse Burgeroorlog en over de vroege jaren van Antifa, maar ook op werken van Geert Mak. De boekopbrengsten gaan deels naar organisaties die zich bezighouden met extraparlementaire activiteiten.

Jodenbreestraat 24

In Het Fort van Sjakoo lijken alle kaften op te roepen tot actie. Beeld Jennifer Gijrath

3. Sterre der Zee

Dit antiquariaat in Oud-West is geliefd bij literatuurliefhebbers, zoals creatief duizendpoot Joost Oomen: “Ze hebben er zoveel boeken dat ik vaak niet bij de poeziëhoek kan komen, omdat er stapels romans voor liggen. Wat ik leuk vind, is dat ze er altijd actieve Zuid-Amerikaanse muziek draaien en er een merkwaardig groot schilderij in de etalage hangt.”

Amsterdam is sowieso rijk aan antiquariaten met fijne tweedehandsboekencollecties. Zo houdt Kok Antiquariaat stand tussen de toeristenwinkels in de Oude Hoogstraat en is Antiquariaat Lont aan de Herenstraat 39 gespecialiseerd in kinder- en jeugdboeken.

Hasebroekstraat 43

In Sterre der Zee draaien ze altijd Zuid-Amerikaanse muziek. Beeld Jennifer Gijrath

4. Bijlmer Bookstore

De zussen Nathifa en Zuwena Elshot vonden dat hun stadsdeel een boekhandel nodig had en de boekenwereld meer stemmen van zwarte schrijvers en die van kleur. Daarom richtten zij in 2019 de prijswinnende Bijlmer Bookstore op. De afgelopen jaren hadden zij pop-upwinkels in de H-buurt en in het Centraal Station. Hun vaste stek is een gedeeld bedrijvenpand op loopafstand van station Holendrecht.

Op afspraak snuffel je er rond tussen bestsellers van schrijvers als Chimamanda Ngozi Adichie en Zadie Smith, raadpleeg je zowel het Smibanese als het Sranantongo woordenboek én ontdek je romans die origineel in de Surinaamse taal verschenen. Neem vooral een kijkje in de kast met tweedehands boeken en titels die niet meer worden uitgegeven. Deze waardevolle exemplaren zijn niet te koop, maar in de Bijlmer Bookstore mag je gerust neerploffen en lezen.

Paasheuvelweg 8

Op afspraak snuffel je er rond tussen bestsellers van schrijvers als Chimamanda Ngozi Adichie en Zadie Smith, raadpleeg je zowel het Smibanese als het Sranantongo woordenboek én ontdek je romans die origineel in de Surinaamse taal verschenen. Beeld Jennifer Gijrath

5. Fenix Books

Geen terras met te dure cappuccino’s maar wel hier op de stoep in De Pijp uitgestalde 1 euroboeken. Fenix Books voelt als de studiekamer van een boekenwurm; het ruikt er naar oude bladzijdes, de houten vloer kraakt, de boekenkasten reiken hoog en sommige kasten zijn in feite opgestapelde dozen Franse wijn. Alleen de sticker met ‘cameratoezicht’ breekt de sfeer.

Fenix Books is gespecialiseerd in filosofie en je vindt er bijvoorbeeld een sectie over Joodse wijsbegeerte. Maar voor minder dan een tientje kan je er net zo goed terecht voor recente bestsellers. Het enige boek dat hier niet tweedehands is, gaat over De Pijp. Op vrijdagen is Fenix Books ook te vinden op de boekenmarkt op het Spui, nog een niet te missen hotspot voor tweedehandsliefhebbers.

Frans Halsstraat 88

Fenix Books is gespecialiseerd in filosofie en je vindt er bijvoorbeeld een sectie over Joodse wijsbegeerte. Beeld Jennifer Gijrath

6. Boekwinkel Fukkink

Deze zaak zit precies waar je een boekhandel wilt hebben: in de bocht van een drukke weg en naast een spoorbrug richting het Centraal Station. Als je de winkel instapt, is het alsof de vele boeken het verkeersgeluid absorberen.

Door de stapels op de grond voor de kasten is er weinig loopruimte, maar deze nauwheid is fijn, het is niet alsof de muren op je afkomen. Stapje voor stapje schuif je voorbij de Engelse paperbacks en de Russische klassiekers en waar je maar naar op zoek bent – al is Boekwinkel Fukkink eerder een plek waar de boeken jou vinden.

Planciusstraat 26

Boekwinkel Fukkink is eerder een plek waar de boeken jou vinden. Beeld Jennifer Gijrath

7. The Book Exchange

Het bescheiden blauwe uithangbord met used English books in het geel doet niet vermoeden dat hier de grootste tweedehands boekenwinkel van Europa huist. Rijen vol boeken over en van Shakespeare, vertaalde Nederlandse romans, stripboeken, reisliteratuur en ook een plank gewijd aan Star Wars. De tot het plafond reikende boekenkasten maken behang onnodig. En het gaat maar door, trap op en trap af. The Book Exchange is geliefd bij de studenten van de nabijgelegen UvA-faculteiten. En geef ze eens ongelijk.

Kloveniersburgwal 58

De grootste tweedehands boekenwinkel van Europa. Beeld Jennifer Gijrath

8. De Slegte

Deze naam was tot 2013 bijna synoniem met tweedehandsboeken en ramsj, met ongeveer alle thema’s die je kunt verzinnen. De Slegte verdween in dat jaar uit het Amsterdamse straatbeeld maar sinds 2019 telt de hoofdstad weer een De Slegte.

In het gave pand aan de Vijzelstraat voelt het niet alsof je speurt naar boeken die al minstens één eigenaar hebben gehad. “Eigenlijk is deze winkel veel te mooi voor een De Slegte,” aldus de eigenaar van de boekhandel. En het wordt nog mooier: bij iedere aankoop van minimaal 10 euro krijg je een stempel op je De Slegte-stempelkaart. Bij tien stempels ontvang je een cadeaubon van 5 euro.

Vijzelstraat 53