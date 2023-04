Hier koop je volgens Nadia Zerouali de beste baklava van Amsterdam

Het einde van de ramadan wordt gevierd met Eid al-Fitr (Suikerfeest) en daar kan baklava niet ontbreken. Presentatrice, schrijfster en kok Nadia Zerouali deelt haar favoriete plekken in Amsterdam waar je heerlijke baklava kunt scoren.

Nadia vertelt: “Van Turkije tot Libanon, Syrië en Marokko: overal is er baklava. De verschillen zijn voor de kenner overduidelijk, maar eigenlijk ook best minimaal. In de Levant (het gedeelte direct ten oosten van de Middellandse Zee, red) gebruiken ze suikersiroop (attar) en in Marokko honing. De vormen en verhoudingen van noten ten opzicht van de dunne vellen filodeeg willen nog wel verschillen, maar de basis blijft een aan je handen klevende, heerlijke zoetigheid.”

1. De beste Turkse baklava

“Voor de allerlekkerste Turkse baklava ga je naar Şerifoğlu op Plein ‘40-’45. Als je daar kan kiezen tussen al die verschillende baklava’s dan vind ik je een sterk karakter hebben. Ik word er gulzig. En eerlijk is eerlijk… ik denk dat ze zelfs lekkerder zijn dan de baklava die ik in Gaziantep (dé baklavastad in Turkije, red) heb gegeten,” aldus Nadia. Reken op lange rijen want Şerifoğlu is niet alleen een van de favorieten van Nadia; van Mara Grimm kregen ze een 8.

Slotermeerlaan 115

Nadia: ‘Van Turkije tot Libanon, Syrië en Marokko: overal is er baklava.’ Beeld Koosje Koolbergen

2. Heerlijke amandelbaklava

Patisserie Rahmouni is een Marokkaanse patisserieketen met locaties in Tetouan, Tanger, Rabat en Chefchaouen. In 2019 opende dit familiebedrijf een vestiging in Amsterdam-West en bracht daarmee de Marokkaanse zoetigheden naar de stad. Nadia: “Ze hebben heerlijke, in honing gedrenkte amandelbaklava. Vooral nu met de ramadan en in de aanloop naar Eid al-Fitr liggen er bergen met zoet.”

Bos en Lommerweg 359-B

Bij Patisserie Rahmouni is de in honing gedrenkte amandel baklava een aanrader. Beeld Koosje Koolbergen

3. Marrokaans zoet in de Javastraat

Voor meer Marokkaanse zoetigheden moet je volgens Nadia naar Afrah Fès, “een oldie en goodie op het gebied van Marokkaans zoet” in de Javastraat. Je kunt je hier vergapen aan de kleurrijke creaties en uitbundige lekkernijen in de vitrines, zoals koekjes met amandelspijs. Dit is ook een van de favorieten van Samira Dahmani, zij is samen met Nadia eigenaar van de Couscousbar.

Javastraat 66

4. De baklavabehoefte voor Syriërs uit heel Nederland

“Het Syrische Alsham Delights is by far de plek waar Syriërs uit heel Nederland naar toe gaan om hun baklavabehoeftes te bevredigen. En dat snap ik maar al te goed, verrukkelijk!” De Syrische baklava is over het algemeen wat minder zoet dan de Turkse. Voor een uitgebreide proeverij kun je een van de samengestelde doosjes aanschaffen, die gevuld zijn met verschillende soorten baklava.

Tussen Meer 58

Alsham Delights voorziet Syriërs uit heel Nederland in hun baklavabehoefte. Beeld Koosje Koolbergen