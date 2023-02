Hier koop je de lekkerste kaas in Amsterdam

Bij de beste kaaswinkels van de stad hebben ze een assortiment dat het omfietsen waard is plús advies waar je wat mee kunt. En met een beetje mazzel valt er nog wat te proeven ook.

Fromagers zijn het erover eens: de lekkerste kaas is een rijpe kaas. Dat rijpen, of affineren, is een hele kunst. Affineurs draaien, wassen, keren en vertroetelen de kazen tot ze de perfecte staat van wasdom hebben bereikt. Het is vooral dit rijpingspunt dat bepaalt hoe smakelijk dat kaasje is dat je op je plank legt.

Voor een hemelbestormende kaaservaring, is het dus niet alleen van belang welke kaas je lekker vindt, maar vooral ook wanneer je die het beste kunt eten. Daarvoor ga je naar de beste kaasspeciaalzaken van de stad, waar de kaas vers van het mes is, het personeel van wanten weet en alleen wat in topvorm is de vitrine haalt.

Haarlemmerstraat 115HS (Centrum)

Kleine winkel, groot plezier. Ze hebben hier een selectie unieke, zelf ontwikkelde kazen, die ze nergens anders hebben. Waaronder een Epoisses fermier met ras el hanout en arganolie, of Blu di Tonka: een rauwmelkse blauwaderkaas, gewassen in een combinatie van Moscato d’Asti en tonkabonen. Neem vooral ook een paar pakjes gezouten boter mee.

Bijzonder: de kazen worden geaffineerd in Fort Zuidwijkermeer, een onderdeel van de UNESCO stelling van Amsterdam. Vanaf maart worden hier ook leertrajecten aangeboden.

Runstraat 7 (Centrum)

Een kleine, onafhankelijk winkel, in een stukje stad dat wordt opgeslokt door internationale ketens en toerisme. Dertig jaar geleden reed vader De Loor zelf naar Frankrijk, op zoek naar bijzondere kaasjes voor zijn winkel. Inmiddels hebben dochter Sophie en man Joost Hammann het stokje overgenomen. Ze rijden nog steeds om de week naar Parijs. Het resulteert in een uniek assortiment voornamelijk rauwmelkse kazen. Onder en achter de zaak bevinden zich rijpingskasten om de kazen het laatste zetje te geven. Proeven, zo zeggen ze zelf, is hier een must.

Bijzonder: steek de straat over voor kaasfondueparadijs Smelt, waar ze kaas van de Kaaskamer gebruiken.

Olympiaplein 125 ( Zuid)

Al sinds ze met haar hoofd boven de toonbank uitkwam, hielp Betty Koster mee in de zaak van haar ouders. Inmiddels is ze een van de grote namen in het vak. Haar winkel is een walhalla voor de connoisseur, waar het wemelt van de lekkere olijven, worstjes, noten en wijn. Met als main attraction de enorme L-vormige vitrine met daarin ruim 320 kazen. Voor de brie aux truffes, een boerenbrie met verse zomertruffel, mascarpone en fleur de sel komen de mensen altijd terug.

Bijzonder: l’Amuse organiseert grote kaasproeverijen, waar je unieke soorten met begeleidende dranken en verhalen krijgt geserveerd.

Marnixstraat 192 (Centrum), Czaar Peterstraat 137 (Centrum) en Van der Pekplein 1B (Noord)

Hofleverancier van de Amsterdamse horeca en klassieker in Amsterdam: Kef. Wat maakt de kaas daar zo bijzonder? “We hebben niet de ambitie om vierhonderd kazen in de vitrine te leggen. We verkopen alleen het neusje van de zalm,” vertelt eigenaresse Marike van der Werff. “De samenstelling is onze signature. Een Kefcombinatie is niet alleen maar overrijp maar heeft altijd iets fris.”

Bijzonder: in de lokatie in Noord is een proeflokaal, waar je een selectie kazen in topvorm proeft, met daarbij desgewenst een passend glas wijn of bier.

Elandsgracht 27 (Centrum), Utrechtsestraat 90 (Centrum), Maasstraat 22 (Zuid), Buitenveldertselaan 158C (Zuid)

Ondanks een gezamenlijk inkoopportaal, is elk filiaal van Zuivelhoeve by Tromp, afhankelijk van de buurt, net even anders. Zo heeft de vestiging aan de Elandsgracht meer oorspronkelijke Amsterdammers in de zaak, die graag de frisziltige Skylger en nagelkaasjes kopen. Bij het chique publiek van de Utrechtsestraat vindt de boerenkaas van de familie Snoek gretig aftrek.

De overeenkomst? Elke vestiging heeft een steengoed assortiment kazen, hammetjes en ander lekkers. Probeer eens de favoriet van Tim de Koning, zoon van een kaasboer en eigenaar van de zaken in Zuid: de Oudwijker Fiore, een roodflora kaas naar traditioneel taleggiorecept, gemaakt met Nederlandse koemelk. ‘Die is romig, smeerbaar met een lekker pikantje en een zalige plakkerige korst.’

Bijzonder: de kaasfondue, een huisgemaakte mix met onder andere l’Etivaz en Comté, is een bestseller. Op een gemiddelde zaterdag tussen november en maart gaat in de vestiging aan de Utrechtste straat alleen al zo’n 30 kilo over de toonbank.

Eerste van der Helststraat 21 (Zuid)

Versgebakken brood, patisserie, wijn en een mooie selectie kazen uit heel Europa: in deze kleine deli vlakbij de Albert Cuyp ligt de focus op de betere borrelavond en alles wat daarbij hoort, inclusief wijn. Opvallend is de selectie gepasteuriseerd: “Veel mensen in deze buurt zijn zwanger. Op het menu staat een stip bij de gepasteuriseerde kazen, voor als je geen zin hebt om uit te leggen dat je zwanger bent. We noemen dat de ‘Predictorstip’.” De broodjes hier zijn ook goed.

Bijzonder: achter de toonbank staan eigenaresse Evelyn Bakker en haar man, dochter, schoondochter en buurvrouw.

Beukenplein 16 (Oost)

Van klassieke Franse geitenkaasjes om van te watertanden, tot parels van getalenteerde jonge Nederlandse kaasmakers: Eriks in Oost is al ruim 25 een begrip, en met reden. Kaas is de core business, maar ze doen ook aan al dat andere lekkers voor bij de borrel.

Bijzonder: Eriks staat zaterdags op de ZuiderMRKT en is zondags open.

HET GEHEIM VAN DE PERFECTE KAASPLANK Voor een goed begin van het weekend kom je met één mooi kaasje dat perfect op smaak is, meestal al een heel eind. Wil je uitpakken met een hele plank? Let dan op een goede opbouw in smaken, texturen en liefst vormen, het oog eet tenslotte mee. Klassiek is het om uit elke familie één perfect rijp exemplaar te nemen. Dus een geiten- of schapenkaas, een witschimmel, een harde kaas, een rood en een blauwflora. Maar dat hoéft niet. Marike van der Werff, eigenaresse van Kef: “Je kunt gerust ook kazen uit één familie op een plank leggen als je dat lekker vindt. Kies een oneven aantal, met een goede variatie en opbouw in kracht en structuren.” Veel extra’s heeft de plank overigens niet nodig. Wil je graag aankleden, doe er dan wat noten, goed brood en eventueel druiven bij.