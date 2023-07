Hier in Amsterdam drink je een zomerse espresso-tonic

De espresso-tonic is het beste van twee werelden: de kick van koffie, het verfrissende bruisende bittertje van een tonic en als het even kan, met lekker veel ijs. Hier drink je ze het lekkerst in Amsterdam.

1. Trakteren koffie

Bij Trakteren koffie staat de espresso-tonic (4,50 euro) al tien jaar op de kaart. “Je kunt best stellen dat we de OG’s van de stad waren”, grapt Edward Beumer, mede-eigenaar. Hij werd toen getipt door een klant die de trend in Amerika zag opkomen. Dat bleek een schot in de roos: hun versie met vlierbloesemtonic is hun bestverkopende ijskoffiedrankje in de zomer.

Bij Trakteren krijg je ‘m ijskoud, één shot espresso op 150 milliliter tonic. Dat wordt laag voor laag opgebouwd. Niet alleen uit esthetisch oogpunt, maar ook omdat tonic heftig reageert op de vetten in de espresso en anders te veel gaat schuimen.

Jan Pieter Heijestraat 119-Ah, West

2. Public Space

Het was voor de Amerikaanse Joey Norman een no brainer dat een espresso tonic op het menu van Public Space moest komen. In het Amerikaanse Californië, waar hij tien jaar geleden nog werkte, is het drankje niet aan te slepen. Bij Public Space maken ze de espresso tonic (6 euro) zo eenvoudig mogelijk: met lekkere single origin koffie en dito tonic (London Essence).

Bercylaan 301, Noord

3. NU koffie & delicatessen

De sympathieke eigenaren van NU koffie & delicatessen in de Jordaan weten hoe je lekkere koffie zet: ze hebben hun sporen verdiend bij de Amsterdamse Espressofabriek. De espresso tonic (5,75 euro) krijg hier met een dubbele shot punchy espresso, Fentimans Indian tonicwater (‘heel krachtig van smaak’) en op premium ijs, dat linea recta uit hun ijsmachine komt rollen.

Tweede Egelantiersdwarsstraat 13H, Centrum

Amsterdam. NU koffie en delicatessen. Espresso Tonic. Beeld Koosje Koolbergen

4. Yusu

Bij Yusu doen ze het net even anders: ze hebben geen espresso tonic op de kaart staan, maar een variatie: de espresso yuzu soda tonic (4 euro). Door de toevoeging van yuzu, een Japanse citrusvrucht dat geliefd is door chefs, krijgt het drankje weer net weer een andere frisse twist.

Andreas Bonnstraat 2, Oost

Door de toevoeging van yuzu krijgt de espresso tonic van Yusu in Oost weer net weer een andere frisse twist Beeld Koosje Koolbergen

5. Scandinavian Embassy

Bij Scandinavian Embassy draaien ze espresso tonics in elkaar sinds 2014. Althans, met een twist. Hier bestel je coffee and tonic (5 euro) een drankje dat is opgebouwd uit twee ijsklontjes van koude koffie, premium Indian tonic en 80 milliliter chilled brew. Dat laatste is heet gezette zwarte koffie dat vervolgens razendsnel wordt afgekoeld in een koud dompelbad. Geserveerd in een ijskoud glas.

Sarphatipark 34, Zuid

6. Rum Baba

Een hardloper is de espresso tonic (4,50 euro) bij Rum Baba nóg niet, maar Jeroen Keizer van Rum Baba merkt dat er steeds meer vraag naar komt en hij verwacht dat het binnenkort nog wel eens een vlucht kan nemen. In de espresso tonic van Rum Baba proef je goed de funkiness van hun gefermenteerde koffie terug, dat mooi samenkomt met de zoete tonic van Aqua Monaco.

Elandsgracht 134, West

Pretoriusstraat 15, Oost

7. Social Coffee

Ook op de Utrechtsestraat kun je terecht voor een verfrissende cafeïneboost: bij Social Coffee moet je zijn. Met elke espresso tonic die je hier drinkt, draag je ook nog eens bij aan een betere wereld: een deel van de opbrengst gaat namelijk naar een wisselend goed doel.

Utrechtsestraat 40, Centrum

8. Lot61

Wil je een snelle espresso tonic to go (4,50 euro) of strijk je neer op één van de drukbezette bankjes aan de Kinkerstraat? Wat je ook kiest: lekker is het sowieso.

Kinkerstraat 112, West

9. Uncommon

Haast alles bij Uncommon is fotogeniek: het interieur, het eten en ook de espresso tonics (4,50) die ze er serveren. Je krijgt ‘m hier lekker bloemig: de fruitige koffie van Hopong uit Myanmar wordt aangelengd met een even fruitige tonic.

Eerste Constantijn Huygensstraat 63, West