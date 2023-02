Hier haal je lekkere broodjes voor minder dan 5 euro in Amsterdam

Gewoon een goed belegd broodje voor een grijpstuiver. Kan dat nog in Amsterdam? Ja, er zijn nog plekken in de stad waar je niet bijna 10 euro kwijt bent aan een broodje.

1. Hoi Tin

De Chinese bakker van restaurant Hoi Tin aan de Zeedijk is een verborgen parel voor liefhebbers, en bekend onder beroemde Chinese toprestaurants die hier inkopen. Hoi Tins bakkerij verkoopt versgebakken zachte broodjes met een vulling van varkensvlees, rode bonen of custard (1,80 euro) en ze hebben een wisselend assortiment pasteitjes.

Tip van receptontwikkelaar Emma de Thouars: koop meerdere broodjes en laat ze in een feestelijke doos verpakken om cadeau te geven als je bij iemand gaat eten. Dat is nog eens wat anders dan een fles wijn.

Zeedijk 122 (Centrum)

Broodje filet americain van JWO Lekkernijen Beeld Hannah Bults

2. JWO Lekkernijen

Elke Jordanees kent delicatessenzaak JWO Lekkernijen in de Tweede Goudsbloemdwarsstraat. Eigenaren Jan Willem en Ongkie beleggen hun broodjes rijkelijk en voor een broodje filet Americain speciaal betaal je 4,75 euro. Goed om te weten: woensdag en zondag is het krokettendag en heb je de keuze uit een broodje kaas- of kalfskroket (3,75 euro) of een garnalenkroket (4,75), allemaal van Holtkamp.

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 1 (Centrum)

Broodje ei van Broodje Daan Beeld Hannah Bults

3. Broodje Daan

Geen gedoe en meer dan honderd soorten broodjes – dat is Broodje Daan, al meer dan vijftien jaar. Het koffiehuis aan de Jan van Galenstraat is in die tijd uitgegroeid tot een begrip. Niet alleen onder vrachtwagenchauffeurs, die Daan tussen 6 en 8 uur ‘s morgens weten te vinden voor een betaalbaar ontbijt, maar ook geliefd onder buurtbewoners, studenten en fans van het eerste uur.

De prijzen zijn verbazingwekkend: zo betaal je voor een broodje hagelslag puur 75 cent, een broodje ei iets meer dan 2 euro en voor een broodje gerookte biefstuk van Louman, mét pestodressing, nog geen 4 euro.

Jan van Galenstraat 219 (West)

4. Hapjeshoek

Sinds de lovende recensie van culinair recensent Mara Grimm (9,5) vorig jaar juni, staat er een dikke rij voor de Hapjeshoek, het inmiddels niet meer zo goed bewaarde geheim in metrostation Waterlooplein. Van sambal tot spekkoek: alles wordt hier zelfgemaakt en naast de uitstekende bara (2,50 euro), kosten de broodjes hier allemaal ongeveer 5 euro of zelfs nog minder.

Metrostation, Waterlooplein 6 (Centrum)

Broodje halal grillworst van Kaddour. Beeld Hannah Bults

5. Kaddour

Slagerij Kaddour was in 1982 de eerste halalslager in Noord, inmiddels heeft het sympathieke familiebedrijf vier zaken in Amsterdam (Noord, Osdorp, IJburg en Bos & Lommer) en eentje in Utrecht. Beroemd om de rijkelijk belegde broodjes halal grillworst (naturel, kaas of madame-jeanette) op een knapperig stokbroodje voor een schappelijke 4,50 euro. Ook lekker: een broodje gehaktbal of merguez, op hetzelfde stokbrood voor 4 euro.

Tussen Meer 59A (Nieuw-West)

Gentiaanstraat 13 (Noord)

Bos en Lommerplein 130 (West)

Pampuslaan 22 (IJburg)

Broodje emmentaler van De Kaaskamer Beeld Hannah Bults

6. De Kaaskamer van Amsterdam

Liefhebbers van kaas weten: bij De Kaaskamer moet je wezen voor een lekker – en betaalbaar – broodje kaas. Of je nu gaat voor een boeren emmentaler uit Tijnje of een jonge geitenkaas uit Rouveen: het is allemaal even smakelijk. En je topt het af met de verzameling huisgemaakte sausjes zoals artisjokpesto of boquerones. Laat je je graag verrassen? Vraag dan eens welke kaas op dat moment het allerlekkerst is.

Runstraat 7 (Centrum)

Broodje madesimo van Caldi e freddi. Beeld Hannah Bults

7. Caldi e freddi

Er zijn weinig plekken in de stad die zich zo weinig aantrekken van de inflatie als Caldi e freddi. De espresso kost er al jaren 1 euro, en de belegde broodjes, zoals de madesimo met bresaola, grana padano, rucola en citroensap kosten er slechts 4 euro. De rij die er rond lunchtijd staat, neem je voor zo’n koopje op de koop toe.

Spuistraat 102 (Centrum)