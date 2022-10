Hier haal je de lekkerste snacks op de Ten Katemarkt

Boer Geert. Beeld Jennifer Gijrath

1. Beroemde broodjes van Boer Geert

Wie goed kijkt, ziet de rookpluimen van de bakplaat van Boer Geert vanaf de Ten Katestraat al. Net als een lange rij. Familiebedrijf Boer Geert is sinds 1958 een begrip - zowel op de Ten Katemarkt als in Zaandam, waar de gelijknamige lunchroom op de woonboulevard gevestigd is. Bij de kraam op de Ten Katemarkt bestel je smakelijk belegde warme broodjes, zoals een pistoletje biefstuk Mokum, Philly cheese steak, Javaanse kebab of bocadillo albondigas (vanaf 4,50 euro). Vergeet niet om extra servetjes te vragen, want hier wordt zeker niet spaarzaam omgesprongen met saus. En nu je er toch bent: sla gelijk borrelhappen (albondigas! kaas! scampi’s en charcuterie!) voor het weekend in.

2. Taiwanese pannenkoekjes van Jen’s Bing

Toen de Taiwanese Jenny Wu in 2019 voor het eerst met haar foodtruck Jen’s Bing op de Ten Katemarkt stond, had ze niet kunnen bedenken dat ze amper drie jaar later twee goedlopende zaken in West en Oost zou hebben. Maar dat betekent niet dan Jen’s Bing verdwenen is van de Ten Katemarkt: haar eetwinkel in West vind je aan het einde van de markt, op de hoek met de Jan Hanzenstraat en herken je aan de lange rij. Bestel haar inmiddels beroemde dan bing, een hartige Taiwanese pannenkoek, rijkelijk belegd met kimchi en kaas, groenten, bbq pork of crispy chicken (5,50 euro). Liefhebbers drinken daar natuurlijk een bubble tea (vanaf 4,80 euro) bij.

Jen's Bing. Beeld Jennifer Gijrath

3. Turkse pannenkoek van Istanbul Gözleme

En nu we het toch over pannenkoeken hebben, vergeet niet een tussenstop te maken bij Istanbul Gözleme. Hier verkopen ze de verslavend lekkere Turkse versie van een pannenkoek, gevuld met feta en spinazie (eventueel met prei), pittige aardappel of aubergine (vanaf 3,50 euro). Het deeg wordt voor je neus gemaakt, belegd en de goudbruin gebakken. Vraagt de eigenaresse van de kraam of je roomboter op je pannenkoek wil, zeg dan absoluut ja.

Istanbul Gozleme. Beeld Jennifer Gijrath

4. De falafel van Tyros Libanese Foodkar

Falafel mag dan in de basis gefrituurde kikkererwtenballen zijn, elk land geeft er weer een eigen draai aan. Zo verschilt Syrische falafel substantieel van bijvoorbeeld de Egyptische versie met tuinbonen. Bij Tyros eet je de Libanese variant, in een wrap met sla, tomaat, tahinsaus, sambal en veel peterselie, vriendelijk geprijsd voor 6 euro. Ook verkopen ze een goed vullende linzensoep met citroen en brood (4,50 euro).

5. De momo’s en pakora van Himalayan Kitchen

Toen tijdens de eerste coronalockdown alle restaurants de deuren moesten sluiten, kwamen de medewerkers van restaurant Himalayan Kitchen met een inventieve oplossing: ze gingen de markt op. Dat idee bleek een schot in de roos. Inmiddels hebben ze de marktkraam ingewisseld voor een grote foodtruck en weet menig lekkerbek de kar te vinden. Wat je er bestelt? Nou, de gestoomde kip of vega momo’s, bijvoorbeeld, met een pittige en tikkamasala-achtige saus. Of knapperige pakora, vers uit het vet.

6. Vegan arepa’s van Mr. Plaenty (alleen op zaterdagen)

In Zuid-Amerika zijn arepa’s niet aan te slepen en ook in Nederland zie je ze steeds vaker op menukaarten prijken. En omdat deze maïsbroodjes zijn gemaakt van maïsmeel, water en zout, zijn ze ook nog eens glutenvrij en vegan. Je kunt kiezen uit de smaken vegan barbacoa (met wortels, linzen en chipotle), clasíca (avocado, zwarte bonen en casave) of reina pepiada (guacamole, soya chunks, tomaat, ui). Een rijkgevulde vegan arepa kost 6,50 euro.