Hier haal je de lekkerste snacks op de Noordermarkt en de Lindengrachtmarkt

Van het perfecte broodje buikspek en sensationele sabich tot weergaloze wilde oesters: mocht je op het punt staan om naar de Noorder- en Lindengrachtmarkt te vertrekken, doe dat dan op een lege maag. Want er valt van alles lekkers te scoren.

De perfecte sateetjes van Sate Bar Charley

Wie in Indonesië is geweest, weet: Indische saté heeft weinig te maken met de grote, vaak taaie brokken kipsaté die je in Nederlandse eetcafés voor je neus krijgt geschoven. Nee, bij bij Sate Bar Charley op de Lindengracht krijg je het echte werk en waan je je met één hap op Java, daar waar saté bij eetkraampjes aan de kant van de weg wordt verkocht.

Eigenaar Charley Voll roostert vier soorten saté: ayam (kip), babi (varken), domba (lam) en kambing (geit) boven een traditionele houtskoolbarbecue. Desgewenst met lontong, acar, kroepoek, satésaus en kecap. Minstens net zo lekker zijn wisselende snacks als frikadel jagung (Indische maiskoekjes) en pangsit met kip (wontonpakketjes), gemaakt door de moeder van de eigenaar.

Wilde oesters bij Goede Vissers

Vakantiegevoel pur sang: staand oesters slurpen op de markt. Bij duurzame vishandel Goede Vissers op de Noordermarkt hebben ze altijd wel gekweekte varianten als de Zeeuwse platte, de Umami- en Gillardeau-oesters (allen 4 euro) om ter plekke te verorberen, maar de zilte traktatie die je er sowieso geproefd moet hebben is de Wilde Wadoester (3,50). Wild dus, door de Goede Vissers zelf geraapt en mooi mollig met een gelaagde smaak. Kneepje citroen of druppeltje tabasco erover en niets meer aan doen.

Kneepje citroen of druppeltje tabasco erover en niets meer aan doen: oesters haal je bij Goede Vissers. Beeld Jakob van Vliet

Overdadig broodje sabich van Abu Salie

Een lange rij op de markt kan twee dingen betekenen: TikTokhype of voortreffelijk goed eten. Bij Abu Salie is dat laatste het geval. Hier bestel je namelijk een hemels broodje sabich (8 euro): een pitabroodje gevuld met gefrituurde aubergine, tahin, een 24-uur gekookt ei, pittige korianderpasta zhug, ingelegde komkommer, tomaat, lente-ui, peterselie en amba, een fris-pittige mango-fenerieksaus.

Dat klinkt veel en dat is het ook: door deze smaakvolle overdaad is geen hap hetzelfde en blijf je er maar van eten.

Bij Abu Salie staat standaard een rij. Logisch: het broodje sabich is verslavend lekker. Beeld Jakob van Vliet

Copieus broodje speciaal van Fluks & Sons

Ruim dertig jaar staat Menno Fluks al op de Lindengrachtmarkt. Zijn grootste troef is het broodje speciaal (6 euro): een goddelijk gevaarte met Duitse braadworst, sauerkraut, ham, mayonaise, ketchup en een royale lik mosterd, waarna elke kater als sneeuw voor de zon wegsmelt en je gegarandeerd geen paf meer kunt zeggen.

Voor de vegetariërs onder ons is er een variant met vegaworst (5 euro), opgeluisterd verse met groenten uit Fluks’ moestuin. Voor wie naar iets gezonds verlangt is er afhankelijk het seizoen een smakelijke, kakelverse linzen-, erwten- of courgettesoep (4 euro).

Het broodje Fluks laat elke kater als sneeuw voor de zon wegsmelten. Beeld Jakob van Vliet

Geweldige gözleme van Mama Rose Gözleme

Niet te zwaar op de maag, maar wel bomvol smaak: dat zijn de gözleme (7,50 euro) van Mama Rose op de Noordermarkt. Deze traditionele dunne Turkse pannenkoekjes worden gevuld met groenten, feta en pittige kruiden en vinden gretig aftrek bij marktgangers. En wie slim is, neemt een bakje van die overheerlijke olijven mee voor thuis.

Ook de olijven van Mama Rose vinden gretig aftrek. Beeld Jakob van Vliet

Het perfecte broodje buikspek bij Mr. Brasa

Bekende naam? Dan kan kloppen: Mr. Brasa is een veelgeziene gast op de Amsterdamse markten en staat ook op de IJburg-Reuringmarkt, Westergas-Sundaymarket en de MuseumMarket op het Museumplein. Je vindt ze ook wekelijks op de Lindengrachtmarkt. Waar? Kijk waar de grootste rookpluim vandaan komt en volg je neus voor de perfecte, royaal gevulde pistolet met buikspek (8 euro): zacht en mals, met een verslavend lekkere krokante korst. Ze hebben ook pulled chicken.

De royaal gevulde pistolet met buikspek van Mr. Brasa: zacht en mals, met een verslavend lekkere krokante korst. Beeld Jakob van Vliet